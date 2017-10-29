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«Сибирь» на выезде обыграла «Северсталь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» завершился победой гостей со счетом 2:1.
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» завершился победой гостей со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Игорь Левицкий и Александр Бергстрем. У «Северстали» гол в активе Александра Бумагина.
«Сибирь» набрала 36 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Северстали» 38 очков и восьмое место на Западе.
1 ноября «Сибирь» примет «Йокерит». «Северсталь» 4 ноября на выезде сыграет с минским «Динамо».
|Северсталь
|
1:2
(0:2, 0:0, 1:0)
|Сибирь
|Александр Гулявцев
|Павел Зубов
|Юлиус Гудачек 59:03
|Алексей Красиков
|1-й период
|10:54
|Константин Корнеев
|Игорь Левицкий (П. Закриссон, В. Наумов)
|13:16
|Александр Бергстрем (А. Сигарев)
|15:31
|17:29
|Александр Щербина
|Константин Алексеев
|17:29
|2-й период
|29:40
|Адам Мазур
|Евгений Бодров
|35:18
|3-й период
|42:18
|Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, О. Яшин)
|45:35
|Даниил Вовченко
|Николай Демидов
|47:25
|Патрик Закриссон
|50:32
|55:14
|Даниил Вовченко
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)