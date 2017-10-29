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20:12 (мск), источник: Советский спорт

«Сибирь» на выезде обыграла «Северсталь»

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сибирь» завершился победой гостей со счетом 2:1.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Игорь Левицкий и Александр Бергстрем. У «Северстали» гол в активе Александра Бумагина.

«Сибирь» набрала 36 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Северстали» 38 очков и восьмое место на Западе.

1 ноября «Сибирь» примет «Йокерит». «Северсталь» 4 ноября на выезде сыграет с минским «Динамо».

Северсталь 1:2
(0:2, 0:0, 1:0)
Сибирь
29.10.2017, 17:00 Зрители: 4200 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Павел Зубов
Вратари
Юлиус Гудачек 59:03 Алексей Красиков
1-й период
10:54 Константин Корнеев
Игорь Левицкий (П. Закриссон, В. Наумов) 13:16
Александр Бергстрем (А. Сигарев) 15:31
17:29 Александр Щербина
Константин Алексеев 17:29
2-й период
29:40 Адам Мазур
Евгений Бодров 35:18
3-й период
42:18 Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий, О. Яшин)
45:35 Даниил Вовченко
Николай Демидов 47:25
Патрик Закриссон 50:32
55:14 Даниил Вовченко
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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