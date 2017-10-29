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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» дома победил «Ладу» и выиграл третий матч подряд

«Трактор» в родных стенах взял верх над «Ладой» и одержал третью победу подряд.

Источник: РИА "Новости"

В 27 матчах сезона на счету команды 14 побед. «Лада» из 27 матчей в сезоне выиграла 7. 23 августа в очном матче команд в Тольятти «Трактор» оказался сильнее со счётом 2:0.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Ближе к середине второго периода команды обменялись голами — Пол Щехура вывел хозяев вперёд, Чарльз Дженовей счёт сравнял. На 36-й минуте встречи Линус Виделль вновь вывел челябинцев вперёд. В третьем периоде команды обменялись голами — за хозяев забил Иван Вишневский, в составе гостей отличился Кирилл Капустин. Как итог — победа челябинской команды со счётом 3:2.

Трактор 3:2
(0:0, 2:1, 1:1)
Лада
29.10.2017, 14:30 Зрители: 7410 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Артис Аболс
Вратари
Василий Демченко Александр Лазушин 23:26 (А. Красоткин 23:26-59:34)
1-й период
Денис Зернов 10:04
2-й период
Денис Ежов 21:50
23:17 Рихард Гюнге
26:13 Пол Щехура (Л. Виделль, Кир. Кольцов)
Георгий Белоусов 27:30
Чарльз Геноуэй (К. Капустин) 28:38
35:28 Линус Виделль (И. Вишневский)
3-й период
Кирилл Капустин 46:38
48:13 Иван Вишневский (М. Якуценя)
Кирилл Капустин (С. Валуйский, Ш. Харпер) 54:49
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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