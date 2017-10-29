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«Трактор» дома победил «Ладу» и выиграл третий матч подряд
«Трактор» в родных стенах взял верх над «Ладой» и одержал третью победу подряд.
«Трактор» в родных стенах взял верх над «Ладой» и одержал третью победу подряд.
В 27 матчах сезона на счету команды 14 побед. «Лада» из 27 матчей в сезоне выиграла 7. 23 августа в очном матче команд в Тольятти «Трактор» оказался сильнее со счётом 2:0.
Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Ближе к середине второго периода команды обменялись голами — Пол Щехура вывел хозяев вперёд, Чарльз Дженовей счёт сравнял. На 36-й минуте встречи Линус Виделль вновь вывел челябинцев вперёд. В третьем периоде команды обменялись голами — за хозяев забил Иван Вишневский, в составе гостей отличился Кирилл Капустин. Как итог — победа челябинской команды со счётом 3:2.
|Анвар Гатиятулин
|Артис Аболс
|Василий Демченко
|Александр Лазушин 23:26 (А. Красоткин 23:26-59:34)
|1-й период
|Денис Зернов
|10:04
|2-й период
|Денис Ежов
|21:50
|23:17
|Рихард Гюнге
|26:13
|Пол Щехура (Л. Виделль, Кир. Кольцов)
|Георгий Белоусов
|27:30
|Чарльз Геноуэй (К. Капустин)
|28:38
|35:28
|Линус Виделль (И. Вишневский)
|3-й период
|Кирилл Капустин
|46:38
|48:13
|Иван Вишневский (М. Якуценя)
|Кирилл Капустин (С. Валуйский, Ш. Харпер)
|54:49
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)