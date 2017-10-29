«Трактор» дома победил «Ладу» и выиграл третий матч подряд

В 27 матчах сезона на счету команды 14 побед. «Лада» из 27 матчей в сезоне выиграла 7. 23 августа в очном матче команд в Тольятти «Трактор» оказался сильнее со счётом 2:0.



Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. Ближе к середине второго периода команды обменялись голами — Пол Щехура вывел хозяев вперёд, Чарльз Дженовей счёт сравнял. На 36-й минуте встречи Линус Виделль вновь вывел челябинцев вперёд. В третьем периоде команды обменялись голами — за хозяев забил Иван Вишневский, в составе гостей отличился Кирилл Капустин. Как итог — победа челябинской команды со счётом 3:2.