Анисимов: Угрозы жизни Комарова нет, арбитр в больнице, причины КХЛ не знает

Комаров в четверг работал в качестве главного арбитра на матче между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» (1:0 ОТ). В воскресенье в издании «Московский комсомолец» появилась информация, что Комарова нашли с пробитой головой в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Судья Павел Комаров в настоящий момент находится в больнице, информации о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет. По моей информации, угрозы жизни в настоящий момент нет», — сказал Анисимов по телефону.