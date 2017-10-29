Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор3
Лада2
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ5
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал0
Ак Барс2
Хоккей. НХЛ
30.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.10
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Чикаго Блэкхокс3
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Возняцки стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
17:27 (мск), источник: Р-Спорт

Анисимов: Угрозы жизни Комарова нет, арбитр в больнице, причины КХЛ не знает

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт, Семен Галькевич. Судья Павел Комаров находится в больнице и в ближайший месяц на будет работать на матчах КХЛ, угрозы жизни нет, заявил агентству «Р-Спорт» главный арбитр лиги Алексей Анисимов, при этом отметивший, что причины произошедшего ему неизвестны.

Источник: РИА "Новости"

Комаров в четверг работал в качестве главного арбитра на матче между рижским «Динамо» и омским «Авангардом» (1:0 ОТ). В воскресенье в издании «Московский комсомолец» появилась информация, что Комарова нашли с пробитой головой в столичном аэропорту «Шереметьево».

«Судья Павел Комаров в настоящий момент находится в больнице, информации о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет. По моей информации, угрозы жизни в настоящий момент нет», — сказал Анисимов по телефону.

С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?
Возняцки стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
Российский теннисист завоевал второй титул подряд
Квят — возможный кандидат на место третьего пилота в команду Ф-1
Бьорген: Русские так же могли подменить и наши допинг-пробы
«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Новости
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь