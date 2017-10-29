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15:53 (мск), источник: ТАСС

Судья КХЛ Павел Комаров попал в больницу и не будет работать несколько месяцев

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров попал в больницу с черепно-мозговой травмой и не будет работать несколько месяцев. Об этом ТАСС сообщил главный судья лиги Алексей Анисимов.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщило, что 43-летний Комаров в пятницу днем был найден с черепно-мозговой травмой в автобусе на взлетно-посадочном поле аэропорта «Шереметьево».

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Арбитр направлялся в Нижний Новгород. Как сообщила источнику жена Комарова, она уже обратилась с заявлением в полицию.

«Никаких подробностей я пока не знаю, могу лишь подтвердить, что он находится в больнице. О его состоянии я могу говорить только с разрешения семьи. Единственное, могу сказать, что несколько месяцев на льду мы его не увидим», — прокомментировал ситуацию Анисимов.

Комаров обслуживает матчи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года.

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