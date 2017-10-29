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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Сибири» Энеруд выбыл из строя на срок около двух месяцев

Форвард «Сибири» Симон Энеруд получил серьёзную травму верхней части тела.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.

29-летний шведский хоккеист получил травму после толчка на борт в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1 ШБ). Ожидается, что на восстановление Энеруда потребуется около двух месяцев.

Хоккеист был обменян в новосибирскую команду их ХК «Сочи» в ходе текущего сезона. На его счету один гол в восьми матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3». В 12 матчах за ХК «Сочи» Энеруд набрал 5 (3+2) очка при показателе полезности «-6».

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