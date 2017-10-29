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Форвард «Сибири» Энеруд выбыл из строя на срок около двух месяцев
Форвард «Сибири» Симон Энеруд получил серьёзную травму верхней части тела.
Форвард «Сибири» Симон Энеруд получил серьёзную травму верхней части тела.
Об этом сообщает новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги на своём официальном сайте.
29-летний шведский хоккеист получил травму после толчка на борт в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1 ШБ). Ожидается, что на восстановление Энеруда потребуется около двух месяцев.
Хоккеист был обменян в новосибирскую команду их ХК «Сочи» в ходе текущего сезона. На его счету один гол в восьми матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3». В 12 матчах за ХК «Сочи» Энеруд набрал 5 (3+2) очка при показателе полезности «-6».