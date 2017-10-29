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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед

«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал четырёхматчевую победную серию.

Источник: РИА "Новости"

В 27 матчах сезона на счету команды 15 побед. «Амур» прервал двухматчевую серию поражений. В 25 матчах сезона на счету команды 10 побед. 22 августа в очном матче команд в Нижнекамске «Нефтехимик» взял верх со счётом 2:0.

В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. За хозяев забил Виталий Атюшов, в составе гостей отличился Богдан Якимов. Во второй трети матча команды забили по два гола. В составе «Амура» забили Виталий Атюшов и Вячеслав Литовченко, в составе «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов и Богдан Якимов. В начале третьего периода Андрей Сергеев вновь вывел нижнекамцев вперёд, но вскоре Вячеслав Ушенин счёт сравнял. основное время победителя не выявило, а в овертайме Вячеслав Ушенин принёс хабаровчанам победу.

Амур 5:4
(1:1, 2:2, 1:1)
Нефтехимик
29.10.2017, 10:00 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Андрей Назаров
Вратари
Юха Метсола Илья Ежов
1-й период
13:44
Робин Ганзл 13:48
15:38 Виталий Атюшов (Т. Зогорна)
17:19 Томаш Зогорна
Богдан Якимов (И. Шиксатдаров) 17:19
Ильдар Шиксатдаров 17:19
19:27
2-й период
Дмитрий Огурцов (Д. Секстон, Р. Ганзл) 29:32
Дамир Шарипзянов 30:16
31:56 Виталий Атюшов (А. Горшков, Вл. Ушенин)
Богдан Якимов (И. Шиксатдаров) 34:33
35:45
36:19 Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, Т. Зогорна)
3-й период
42:24 Дмитрий Клопов
Андрей Сергеев (Э. Галимов, Р. Ганзл) 43:45
44:33 Вячеслав Ушенин (В. Атюшов)
Робин Ганзл 58:57
Овертайм
60:57 Вячеслав Ушенин (Вяч. Ушенин)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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