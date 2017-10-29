«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал 4-матчевую серию побед
«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал четырёхматчевую победную серию.
«Нефтехимик» на выезде проиграл «Амуру» и прервал четырёхматчевую победную серию.
В 27 матчах сезона на счету команды 15 побед. «Амур» прервал двухматчевую серию поражений. В 25 матчах сезона на счету команды 10 побед. 22 августа в очном матче команд в Нижнекамске «Нефтехимик» взял верх со счётом 2:0.
В первой двадцатиминутке команды обменялись голами. За хозяев забил Виталий Атюшов, в составе гостей отличился Богдан Якимов. Во второй трети матча команды забили по два гола. В составе «Амура» забили Виталий Атюшов и Вячеслав Литовченко, в составе «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов и Богдан Якимов. В начале третьего периода Андрей Сергеев вновь вывел нижнекамцев вперёд, но вскоре Вячеслав Ушенин счёт сравнял. основное время победителя не выявило, а в овертайме Вячеслав Ушенин принёс хабаровчанам победу.
|Амур
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5:4
(1:1, 2:2, 1:1)
|Нефтехимик
|Андрей Мартемьянов
|Андрей Назаров
|Юха Метсола
|Илья Ежов
|1-й период
|13:44
|Робин Ганзл
|13:48
|15:38
|Виталий Атюшов (Т. Зогорна)
|17:19
|Томаш Зогорна
|Богдан Якимов (И. Шиксатдаров)
|17:19
|Ильдар Шиксатдаров
|17:19
|19:27
|2-й период
|Дмитрий Огурцов (Д. Секстон, Р. Ганзл)
|29:32
|Дамир Шарипзянов
|30:16
|31:56
|Виталий Атюшов (А. Горшков, Вл. Ушенин)
|Богдан Якимов (И. Шиксатдаров)
|34:33
|35:45
|36:19
|Вячеслав Литовченко (Ян Коларж, Т. Зогорна)
|3-й период
|42:24
|Дмитрий Клопов
|Андрей Сергеев (Э. Галимов, Р. Ганзл)
|43:45
|44:33
|Вячеслав Ушенин (В. Атюшов)
|Робин Ганзл
|58:57
|Овертайм
|60:57
|Вячеслав Ушенин (Вяч. Ушенин)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)