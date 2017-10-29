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12:37 (мск), источник: Газета.Ру

Хоккейный СКА проявляет интерес к бывшему нападающему клуба Торесену

Питерский СКА проявляет интерес к форварду Патрику Торесену, сообщает VG.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий выступает на родине за клуб «Сторхамар», но в его контракте есть пункт, по которому он может покинуть команду в декабре.

Торесен является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 очков в 15 играх.

33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 390 матчей и набрал 365 очков.

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