Хоккейный СКА проявляет интерес к бывшему нападающему клуба Торесену

Нападающий выступает на родине за клуб «Сторхамар», но в его контракте есть пункт, по которому он может покинуть команду в декабре.

33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 390 матчей и набрал 365 очков.