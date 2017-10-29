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Хоккейный СКА проявляет интерес к бывшему нападающему клуба Торесену
Питерский СКА проявляет интерес к форварду Патрику Торесену, сообщает VG.
Питерский СКА проявляет интерес к форварду Патрику Торесену, сообщает VG.
Нападающий выступает на родине за клуб «Сторхамар», но в его контракте есть пункт, по которому он может покинуть команду в декабре.
Торесен является капитаном «Сторхамара» и набрал 17 очков в 15 играх.
33-летний Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать Кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он провел 390 матчей и набрал 365 очков.