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12:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками

«Адмирал» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел второе поражение подряд.

Источник: РИА "Новости"

В 27 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Ак Барс» выиграл второй матч подряд и набирает очки пять матчей кряду. В 26 матчах сезона на счету команды 18 побед. 26 августа в очном матче команд в Казани «Ак Барс» взял верх со счётом 4:1.

Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. За 57 секунд до конца второго периода Атте Охтамаа вывел казанцев вперёд. Под занавес матча казанцы поразили пустые ворота, отличился Иржи Секач. Как итог — победа казанской команды со счётом 2:0.

Адмирал 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Ак Барс
29.10.2017, 10:00 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Фредрик Стиллман Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Игорь Бобков 57:52 (И. Бобков 59:59) Эмиль Гарипов
1-й период
Василий Токранов 00:18
07:14 Павел Махановский
Василий Токранов 10:51
19:53 Павел Макаренко
2-й период
Михаил Сидоров 22:37
Артем Лукоянов 23:20
29:51 Николай Глухов
Атте Охтамаа (А. Ландер, Д. Мусин) 39:03
3-й период
Иржи Секач п.в. 59:59
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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