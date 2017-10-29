Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками

В 27 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Ак Барс» выиграл второй матч подряд и набирает очки пять матчей кряду. В 26 матчах сезона на счету команды 18 побед. 26 августа в очном матче команд в Казани «Ак Барс» взял верх со счётом 4:1.



Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. За 57 секунд до конца второго периода Атте Охтамаа вывел казанцев вперёд. Под занавес матча казанцы поразили пустые ворота, отличился Иржи Секач. Как итог — победа казанской команды со счётом 2:0.