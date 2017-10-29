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Гол Охтамаа принёс «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» и пятый матч кряду с очками
«Адмирал» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел второе поражение подряд.
«Адмирал» дома проиграл «Ак Барсу» и потерпел второе поражение подряд.
В 27 матчах сезона на счету команды 9 побед. «Ак Барс» выиграл второй матч подряд и набирает очки пять матчей кряду. В 26 матчах сезона на счету команды 18 побед. 26 августа в очном матче команд в Казани «Ак Барс» взял верх со счётом 4:1.
Первая двадцатиминутка заброшенных шайб не принесла. За 57 секунд до конца второго периода Атте Охтамаа вывел казанцев вперёд. Под занавес матча казанцы поразили пустые ворота, отличился Иржи Секач. Как итог — победа казанской команды со счётом 2:0.
|Фредрик Стиллман
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Бобков 57:52 (И. Бобков 59:59)
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Василий Токранов
|00:18
|07:14
|Павел Махановский
|Василий Токранов
|10:51
|19:53
|Павел Макаренко
|2-й период
|Михаил Сидоров
|22:37
|Артем Лукоянов
|23:20
|29:51
|Николай Глухов
|Атте Охтамаа (А. Ландер, Д. Мусин)
|39:03
|3-й период
|Иржи Секач
|п.в.
|59:59
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)