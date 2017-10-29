Защитник ЦСКА собрался в «Торонто»
Игорь Ожиганов не попадает в состав
Игорь Ожиганов не попадает в состав
«Сочи» уже не первый раз удивляет в этом сезоне. И количество моментов, когда они радуют, превышает их плохие матчи. Вспомните хотя бы, что это первый клуб, обыгравший СКА. Именно команда Сергея Зубова разгромила «Ак Барс» да еще и в Казани. Матч против «Металлурга» тоже войдет в историю клуба. За две минуты до конца они проигрывали, а потом дважды поразили ворота соперников в основное время и заработали три очка. Успех сочинцев делает еще более интересной борьбу за место в
ИНТЕРЕС.
Очень сильно удивляет, что питерский клуб интересуется норвежцем Патриком Торесеном. Нет, мы его прекрасно помним по выступлениям в КХЛ. Это далеко не обманщик, он умеет забивать и старался приносить пользу в каждом матче. И если бы Патриком заинтересовались в любом другом клубе, то их можно было бы понять. Но СКА? Кажется, что нынешнего СКА совершенно нет слабых мест, даже если дают отдыхать, например, Павлу Дацюку, то это вообще никак не сказывается на результате. Не факт, что Торесен действительно усилит атаку,
ОТКАЗ
У Майка Кинэна
КОНТРАКТ ОЖИГАНОВА.
В Северной Америке уже сообщают о том, что Игорь Ожиганов точно подпишет контракт с «Торонто» и будет выступать там со следующего сезона, так как в этом его точно не отпустят из КХЛ. Известно, что к нему приезжал Майк Бэбкок, встречался с хоккеистом и специалист ведет его так, как вел Никиту Зайцева перед отъездом. Хотя игроки они -разные. Зайцев был бесспорным хоккеистом топ-2 в ЦСКА, а Игорь сейчас не попадает в состав, причем, именно по игровым причинам. Я не помню, чтобы к Никите предъявляли серьезные претензии по игре, а по поводу Игоря мне постоянно объясняют, что именно он делает не так. Но Бэбкок не к каждому хоккеисту ездит на встречу, не с каждым встречается. Значит