Защитник ЦСКА собрался в «Торонто»

Источник: Спорт-Экспресс

«Сочи» уже не первый раз удивляет в этом сезоне. И количество моментов, когда они радуют, превышает их плохие матчи. Вспомните хотя бы, что это первый клуб, обыгравший СКА. Именно команда Сергея Зубова разгромила «Ак Барс» да еще и в Казани. Матч против «Металлурга» тоже войдет в историю клуба. За две минуты до конца они проигрывали, а потом дважды поразили ворота соперников в основное время и заработали три очка. Успех сочинцев делает еще более интересной борьбу за место в плей-офф на «Востоке». Понятно, что четыре клуба уже забронировали себе места. СКА, «Йокерит», ЦСКА и «Локомотив» будут заботиться только о посеве. Но после четвертого места вообще ничего непонятно. Почему южный клуб совершает такие подвиги? У Зубова очень хороший контакт с игроками и он постоянно что-то ищет. Прекрасно чувствует, когда-то или иное сочетание выдыхается и меняет его быстро пока оно не стало ошибаться. Ну и отметим, что в клубе довольно оперативно решили вопрос с иностранцами, поменяв тех, в ком ошиблись.

ИНТЕРЕС.

Очень сильно удивляет, что питерский клуб интересуется норвежцем Патриком Торесеном. Нет, мы его прекрасно помним по выступлениям в КХЛ. Это далеко не обманщик, он умеет забивать и старался приносить пользу в каждом матче. И если бы Патриком заинтересовались в любом другом клубе, то их можно было бы понять. Но СКА? Кажется, что нынешнего СКА совершенно нет слабых мест, даже если дают отдыхать, например, Павлу Дацюку, то это вообще никак не сказывается на результате. Не факт, что Торесен действительно усилит атаку, все-таки он уже в возрасте хотя мастерства особо не растерял.

ОТКАЗ

У Майка Кинэна какие-то странные методы работы над улучшением игры команды. Вместо того, чтобы потренироваться, изменить тактику, попробовать поискать другие сочетания, чаще всего применяется только кнут. Так на драфт отказов выставлен канадский защитник Джеффри Кинрейд, который, между прочим, имеет положительный показатель полезности. С «+2» на втором месте среди игроков обороны он уступает лишь одному человеку. За что в список отказов? Не за что, но других методов нет. Самое смешное, что Джеффри только-только вызван в сборную Канады на Евротур и по идее он не должен думать о том, чем зарабатывать деньги до Олимпиады. Да и ему не стоило стыдиться своей игры. Провалился Кинрейд только раз. Он получил «-4» в конце сентября от «Спартака», тогда и начался кризис у клуба. Но в следующих 12 встречах он свои микроматчи не проигрывал, лишь в последней игре против «Ак Барса» у него был минус. Может быть, Кинэн так помогает сборной России на Олимпиаде?

КОНТРАКТ ОЖИГАНОВА.