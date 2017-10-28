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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Торесен может вернуться в СКА

Нападающий «Сторхамар» Патрик Торесен может вернуться в СКА, утверждает vg.no.

Источник: РИА "Новости"

Форвард уже защищал цвета армейцев с 2011 по 2015 год, а после завоевания Кубка Гагарина-2015 перешел в «Юргорден». Сезон-2016/17 он провел в «Цюрихе», а за «Сторхамар» выступает с этого сезона.

На счету 33-летнего форварда 17 (6+11) очков в 15 матчах чемпионата Норвегии.

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