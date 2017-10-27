Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Назван лучший способ мыть фрукты
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас Голден Найтс0
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
27.10
Слован0
СКА5
Хоккей. КХЛ
27.10
Спартак2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
27.10
Витязь2
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
27.10
Торпедо ННБ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
27.10
СеверстальОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
27.10
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
27.10
Лада4
Югра0
Хоккей. КХЛ
27.10
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
27.10
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
01:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Призера чемпионата мира по хоккею забрали в армию

22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Игрок «Динамо» — в армии: как такое произошло?

Издание отмечает, что по этой причине игрок пропустил матч регулярного чемпионата с московским «Спартаком», который завершился поражением бело-голубых со счетом 0:2. Брюквин несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и сейчас находится в части. Руководство «Динамо» пыталось договориться о том, чтобы форварда отпустили, однако сделать этого не удалось.

Брюквин выступает за «Динамо» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 игры, в которых он забил восемь шайб и отдал две голевые передачи. В 2015 году он в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира.

24 октября президент России Владимир Путин заявил, что в России со временем будет отменена военная служба по призыву. В настоящее время ее срок составляет один год.

Спартак 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
ХК Динамо
27.10.2017, 19:30 Зрители: 9703 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко
1-й период
Андрей I Алексеев 09:52
12:52 Владислав Провольнев
15:22 Артем Воронин
19:03 Райан Стоа
2-й период
23:35 Александр Осипов
Андрей I Алексеев 28:43
31:47 Евгений Кулик
Дмитрий Сидляров 32:13
33:57 Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
3-й период
47:28 Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
Илья Никулин 56:10
Артем I Волков 58:38
59:25
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия U-20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
За ЦСКА становится страшно
СКА обновил рекорд по продолжительности очковой серии в ЧР
«Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» в матче РФПЛ
Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу» в чемпионате Франции
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Аленичев после кубкового фиаско и другие интриги 20-го тура ФНЛ
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь