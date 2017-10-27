Призера чемпионата мира по хоккею забрали в армию
22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Издание отмечает, что по этой причине игрок пропустил матч регулярного чемпионата с московским «Спартаком», который завершился поражением
Брюквин выступает за «Динамо» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 игры, в которых он забил восемь шайб и отдал две голевые передачи. В 2015 году он в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира.
24 октября президент России Владимир Путин заявил, что в России со временем будет отменена военная служба по призыву. В настоящее время ее срок составляет один год.
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко
|1-й период
|Андрей I Алексеев
|09:52
|12:52
|Владислав Провольнев
|15:22
|Артем Воронин
|19:03
|Райан Стоа
|2-й период
|23:35
|Александр Осипов
|Андрей I Алексеев
|28:43
|31:47
|Евгений Кулик
|Дмитрий Сидляров
|32:13
|33:57
|Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
|3-й период
|47:28
|Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
|Илья Никулин
|56:10
|Артем I Волков
|58:38
|59:25
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)