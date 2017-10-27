Лещенко: «Спартаку» повезло в матче КХЛ с московским «Динамо»
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартаку» повезло больше, чем московскому «Динамо», в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартаку» повезло больше, чем московскому «Динамо», в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард
В пятницу «Спартак» дома со счетом 2:0 победил «Динамо». Лещенко забросил шайбу в четвертой игре подряд.
«Не хотелось бы комментировать собственную голевую серию — спасибо партнерам. Мы стараемся выкладываться на все сто процентов, бьемся до конца. “Динамо” — очень хорошая команда, которая навязывает свой хоккей, но мы старались играть в свой, нам повезло больше», — считает Лещенко.
Генеменеджер «Спартака» Алексей Жамнов несколько игр кряду присутствует на скамейке команды. «Да, это помогает нам, он указывает нам на ошибки. Это придает дополнительного настроя, но на “Динамо” нам не надо настраиваться,
Также итоги матча прокомментировал форвард «Динамо» Дастин Бойд. «Это была большая игра, в которой, к сожалению, нам не удалось победить. Мы старались, пытались действовать напористо, но не получилось реализовать свои моменты», — сказал нападающий.
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко
|1-й период
|Андрей I Алексеев
|09:52
|12:52
|Владислав Провольнев
|15:22
|Артем Воронин
|19:03
|Райан Стоа
|2-й период
|23:35
|Александр Осипов
|Андрей I Алексеев
|28:43
|31:47
|Евгений Кулик
|Дмитрий Сидляров
|32:13
|33:57
|Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
|3-й период
|47:28
|Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
|Илья Никулин
|56:10
|Артем I Волков
|58:38
|59:25
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)