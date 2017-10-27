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00:20 (мск), источник: ТАСС

Лещенко: «Спартаку» повезло в матче КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартаку» повезло больше, чем московскому «Динамо», в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард красно-белых Вячеслав Лещенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу «Спартак» дома со счетом 2:0 победил «Динамо». Лещенко забросил шайбу в четвертой игре подряд.

«Не хотелось бы комментировать собственную голевую серию — спасибо партнерам. Мы стараемся выкладываться на все сто процентов, бьемся до конца. “Динамо” — очень хорошая команда, которая навязывает свой хоккей, но мы старались играть в свой, нам повезло больше», — считает Лещенко.

Генеменеджер «Спартака» Алексей Жамнов несколько игр кряду присутствует на скамейке команды. «Да, это помогает нам, он указывает нам на ошибки. Это придает дополнительного настроя, но на “Динамо” нам не надо настраиваться, все-таки дерби есть дерби», — сказал Лещенко.

Также итоги матча прокомментировал форвард «Динамо» Дастин Бойд. «Это была большая игра, в которой, к сожалению, нам не удалось победить. Мы старались, пытались действовать напористо, но не получилось реализовать свои моменты», — сказал нападающий.

Спартак 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
ХК Динамо
27.10.2017, 19:30 Зрители: 9703 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко
1-й период
Андрей I Алексеев 09:52
12:52 Владислав Провольнев
15:22 Артем Воронин
19:03 Райан Стоа
2-й период
23:35 Александр Осипов
Андрей I Алексеев 28:43
31:47 Евгений Кулик
Дмитрий Сидляров 32:13
33:57 Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
3-й период
47:28 Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
Илья Никулин 56:10
Артем I Волков 58:38
59:25
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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