Лещенко: «Спартаку» повезло в матче КХЛ с московским «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу «Спартак» дома со счетом 2:0 победил «Динамо». Лещенко забросил шайбу в четвертой игре подряд.

«Не хотелось бы комментировать собственную голевую серию — спасибо партнерам. Мы стараемся выкладываться на все сто процентов, бьемся до конца. “Динамо” — очень хорошая команда, которая навязывает свой хоккей, но мы старались играть в свой, нам повезло больше», — считает Лещенко.

Генеменеджер «Спартака» Алексей Жамнов несколько игр кряду присутствует на скамейке команды. «Да, это помогает нам, он указывает нам на ошибки. Это придает дополнительного настроя, но на “Динамо” нам не надо настраиваться, все-таки дерби есть дерби», — сказал Лещенко.