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23:33 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Слован»

ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА победил братиславский «Слован» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Отличились Никита Гусев (10-я минута), Сергей Широков (15), Сергей Плотников (21), Вячеслав Войнов (27), Егор Рыков (51).

СКА лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Слован» занимает 12-е место (25). Для СКА эта победа стала пятой подряд.

В нынешнем сезоне петербургский клуб не проиграл ни одного матча в основное время, набрав очки в 28 встречах подряд. СКА установил новый рекорд чемпионатов России по количеству игр с набранными очками. Ранее это достижение принадлежало магнитогорскому «Металлургу», который набирал очки в 27 встречах подряд в сезоне-2005/06.

В следующем матче 31 октября СКА примет рижское «Динамо». «Слован» 1 ноября сыграет на выезде с астанинским «Барысом».

В других матчах дня тольяттинская «Лада» победила «Югру» (4:0), хельсинкский «Йокерит» — минское «Динамо» (2:0), череповецкая «Северсталь» — «Барыс» в овертайме (4:3).

Слован 0:5
(0:2, 0:2, 0:1)
СКА
27.10.2017, 20:00 Зрители: 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Олег Знарок
Вратари
Якуб Штепанек 20:17 (М. Мазанец 20:17) Микко Коскинен
1-й период
Михаил Мальцев 02:13
Никита Гусев (Мих. Мальцев) 09:05
Николай Прохоркин 09:28
Сергей Широков (С. Калинин, Я. Коскиранта) 14:20
2-й период
Сергей Плотников (И. Ковальчук, Ан. Зубарев) 20:17
25:09 Марек Мазанец
Вячеслав Войнов (Н. Гусев) 26:26
31:31 Патрик Бачик
Андрей Зубарев 36:53
3-й период
46:27 Павол Скалицки
46:27 Павол Скалицки
Виктор Тихонов 46:27
Виктор Тихонов 48:27
Виктор Тихонов 48:27
Егор Рыков (А. Барабанов, Р. Рукавишников) 50:11
Статистика
8 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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