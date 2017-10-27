СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, разгромив «Слован»
ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА победил братиславский «Слован» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА победил братиславский «Слован» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отличились Никита Гусев (10-я минута), Сергей Широков (15), Сергей Плотников (21), Вячеслав Войнов (27), Егор Рыков (51).
СКА лидирует в Западной конференции с 76 очками. «Слован» занимает 12-е место (25). Для СКА эта победа стала пятой подряд.
В нынешнем сезоне петербургский клуб не проиграл ни одного матча в основное время, набрав очки в 28 встречах подряд. СКА установил новый рекорд чемпионатов России по количеству игр с набранными очками. Ранее это достижение принадлежало магнитогорскому «Металлургу», который набирал очки в 27 встречах подряд в сезоне-2005/06.
В следующем матче 31 октября СКА примет рижское «Динамо». «Слован» 1 ноября сыграет на выезде с астанинским «Барысом».
В других матчах дня тольяттинская «Лада» победила «Югру» (4:0), хельсинкский «Йокерит» — минское «Динамо» (2:0), череповецкая «Северсталь» — «Барыс» в овертайме (4:3).
|Эдуард Занковец
|Олег Знарок
|Якуб Штепанек 20:17 (М. Мазанец 20:17)
|Микко Коскинен
|1-й период
|Михаил Мальцев
|02:13
|Никита Гусев (Мих. Мальцев)
|09:05
|Николай Прохоркин
|09:28
|Сергей Широков (С. Калинин, Я. Коскиранта)
|14:20
|2-й период
|Сергей Плотников (И. Ковальчук, Ан. Зубарев)
|20:17
|25:09
|Марек Мазанец
|Вячеслав Войнов (Н. Гусев)
|26:26
|31:31
|Патрик Бачик
|Андрей Зубарев
|36:53
|3-й период
|46:27
|Павол Скалицки
|46:27
|Павол Скалицки
|Виктор Тихонов
|46:27
|Виктор Тихонов
|48:27
|Виктор Тихонов
|48:27
|Егор Рыков (А. Барабанов, Р. Рукавишников)
|50:11
|8
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)