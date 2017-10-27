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Почему «Северсталь» мечтает попасть в плей-офф на СКА
Корреспондент «СЭ» побывал в Череповце и вспомнил былые времена, когда местный клуб был лидером российского хоккея.
Корреспондент «СЭ» побывал в Череповце и вспомнил былые времена, когда местный клуб был лидером российского хоккея.
Я еду в Череповец — словно в собственную репортёрскую юность. Отказываюсь от поезда, долой самолёты. Пылю на машине через окраину Ярославля — и заезжаю на кладбище к Саше Галимову, разбившемуся в 2011 вместе со всем «Локомотивом» и умершим от ожогов последним из всех. Прыгаю на ухабах, объезжая диковинное Пошехонье. Кто из вас был в Пошехонье?
А вот местечко Михалёво — здесь Сергей Михалев однажды остановил клубный автобус своей «Северстали». Сфотографировался, облокотившись плечом на этот самый указатель. Притормаживаю сейчас и я.
Еду и думаю — был в Череповце, страшно подумать, лет пятнадцать назад. Когда в этом городе знать не знали про Вадима Шипачёва, «вологодского Кросби». Думаю, Вадик в ту пору от родителей школьный дневник прятал, а заправляли в любимой команде этого города другие могучие люди — Павел Торгаев, например. «Северсталь» рвалась в чемпионы — и едва не вырулила на самый верх.
Память подбрасывает картинку за картинкой. Я, корреспондент, в перерыве матча мог заглянуть в тренерскую к Сергею Михалеву. Внезапно заставал его на месте. Я поржался — а он хохотал:
— Заходи! Команде сейчас тренер не нужен, пусть сами поговорят. А мы с тобой чаю выпьем. Или ты кофе будешь?
Сам разливал по чашкам. Из раздевалки доносились крепкие голоса. А после матча Михалев приглашал корреспондентов и вражеских тренеров отведать совсем другие напитки.
Никого не осталось в нынешней «Северстали» из того штаба. Погиб нелепо Михалёв, не справился с раком его чудесный ассистент Александр Асташёв, ушёл внезапно
Зато капитан той «Северстали», дошедшей до финала, в строю — Павел Торгаев второй тренер. Как и прежде, немногословен: «О хоккее поговорить могу, раскрывать корреспондентам душу — ни за что».
Меня везут в музей металлургии. Вот это пейзаж — трубы, дым, рельсы. Из тумана выплывает желтый трамвайчик. Череповец, кажется, я снова тебя люблю.
Таких музеев и в Москве не найти — сплошной интерактив. Подпитанный ретро. Что хочешь — то и трогай руками. Понравился древний телевизор с линзой? Жми кнопку! Вот тебе, пожалуйста, металлургические хроники 50-х. Красота. Это вам не музей «Поля Чудес» с банками огурцов. Вот медаль
Пусть на матч с «Барысом» народу пришло не так много- видимо, череповчане в пятницу нашли занятие интереснее. Но я наслаждаюсь этим вечером, гуляя по дворцу. Рассматривая за стеклом древние вратарские маски. Кучу клюшек, переданных в дар
— А вот светленькая женщина билеты проверяет, видите? — указывают мне. — Это мама Кагарлицкого…
Как же я люблю маленькие городки. Где все друг знают. Где всё рядом. Праздник одного становится праздником для всего района. Вот держит фанатская трибуна листочки с буквами. Которые складываются в пожелание — «С рождением дочери, № 97!» Я сверяюсь с протоколом — это второй вратарь Алексей Артамкин. По такому случаю могли бы и в основном составе выпустить.
Всё было очень задорно.
— За город и всю Вологодчину! — подстёгивает с экрана
Дочка Юрия Трубачёва в перерыве выписывает пируэты на льду. Время начинать второй период — талантливая девочка, уезжая со льда, попадает прямо в отцовские объятия. Он туда, она — оттуда. Трогательно! Пройдет несколько минут — и Трубачёв выложит шайбу под голевой бросок…
Хоккей у хозяев настолько живой, что я радуюсь за хорошего человека Александра Гулявцева. Кажется, ставшего неплохим тренером. Пусть не всегда достоинства подкрепляются цифрами на табло. Но здесь в веселейшей игре «Северсталь» раз за разом использовала большинство. «Барыс» кидался в погоню, отвечая атаками довольно изящными. Не забывая оттачивать игру в меньшинстве. Пригодится!
Череповец не просто мечтает добраться до
Юрий ГОЛЫШАК
из Череповца.
|Северсталь
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4:3 ОТ
(0:1, 3:1, 0:1)
|Барыс
|Александр Гулявцев
|Евгений Корешков
|Юлиус Гудачек
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|00:42
|Олег Яшин
|00:42
|Олег Яшин
|Линден Вей (Н. Доус, К. Даллмэн)
|01:20
|Константин Пушкарев
|01:49
|06:59
|Максим Рыбин
|2-й период
|Линден Вей
|23:35
|25:32
|Александр Бумагин (Ю. Трубачев, К. Корнеев)
|Талгат Жайлауов
|26:39
|27:11
|Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий)
|30:26
|Даниил Вовченко
|Линден Вей (Н. Доус, М. Фраттин)
|31:03
|32:37
|Дмитрий Кагарлицкий
|Роман Савченко
|34:50
|36:43
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин)
|3-й период
|Мэтт Фраттин (Н. Доус, Л. Вей)
|40:24
|Даррен Дитц
|42:12
|Дмитрий Шевченко
|44:53
|Мэтт Фраттин
|47:53
|54:02
|Руслан Карлин
|54:02
|Руслан Карлин
|Талгат Жайлауов
|54:02
|Талгат Жайлауов
|54:02
|55:48
|Адам Мазур
|Овертайм
|62:23
|Валерий I Васильев (С. Монахов)
|24
|Штрафное время
|18
|7
|Игра в большинстве
|5
|3
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)