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22:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему «Северсталь» мечтает попасть в плей-офф на СКА

Корреспондент «СЭ» побывал в Череповце и вспомнил былые времена, когда местный клуб был лидером российского хоккея.

Я еду в Череповец — словно в собственную репортёрскую юность. Отказываюсь от поезда, долой самолёты. Пылю на машине через окраину Ярославля — и заезжаю на кладбище к Саше Галимову, разбившемуся в 2011 вместе со всем «Локомотивом» и умершим от ожогов последним из всех. Прыгаю на ухабах, объезжая диковинное Пошехонье. Кто из вас был в Пошехонье?

А вот местечко Михалёво — здесь Сергей Михалев однажды остановил клубный автобус своей «Северстали». Сфотографировался, облокотившись плечом на этот самый указатель. Притормаживаю сейчас и я.

Еду и думаю — был в Череповце, страшно подумать, лет пятнадцать назад. Когда в этом городе знать не знали про Вадима Шипачёва, «вологодского Кросби». Думаю, Вадик в ту пору от родителей школьный дневник прятал, а заправляли в любимой команде этого города другие могучие люди — Павел Торгаев, например. «Северсталь» рвалась в чемпионы — и едва не вырулила на самый верх.

Память подбрасывает картинку за картинкой. Я, корреспондент, в перерыве матча мог заглянуть в тренерскую к Сергею Михалеву. Внезапно заставал его на месте. Я поржался — а он хохотал:

— Заходи! Команде сейчас тренер не нужен, пусть сами поговорят. А мы с тобой чаю выпьем. Или ты кофе будешь?

Сам разливал по чашкам. Из раздевалки доносились крепкие голоса. А после матча Михалев приглашал корреспондентов и вражеских тренеров отведать совсем другие напитки. Кто-то не самый стойкий — так и оставался ночевать в этой тренерской старого дворца. Под названием «Алмаз». Да и я бывал к такому близок. Зато Михалыч — ни в одном глазу.

Никого не осталось в нынешней «Северстали» из того штаба. Погиб нелепо Михалёв, не справился с раком его чудесный ассистент Александр Асташёв, ушёл внезапно пресс-атташе Виктор Игнатьев. Кстати, родной брат бывшего тренера футбольной сборной России Игнатьева Бориса. Нет ни тогдашнего начальника команды Майорчика, ни директора клуба Романова… А прошло каких-то пятнадцать лет, ерунда.

Зато капитан той «Северстали», дошедшей до финала, в строю — Павел Торгаев второй тренер. Как и прежде, немногословен: «О хоккее поговорить могу, раскрывать корреспондентам душу — ни за что».

Меня везут в музей металлургии. Вот это пейзаж — трубы, дым, рельсы. Из тумана выплывает желтый трамвайчик. Череповец, кажется, я снова тебя люблю.

Таких музеев и в Москве не найти — сплошной интерактив. Подпитанный ретро. Что хочешь — то и трогай руками. Понравился древний телевизор с линзой? Жми кнопку! Вот тебе, пожалуйста, металлургические хроники 50-х. Красота. Это вам не музей «Поля Чудес» с банками огурцов. Вот медаль какого-то знатного металлурга, вот мобильный телефон другого, пиджак третьего. Кто что дал. Странно, нет золотого зуба Башлачёва, выросшего в этих местах. Или жилетки Леонида Парфёнова.

Пусть на матч с «Барысом» народу пришло не так много- видимо, череповчане в пятницу нашли занятие интереснее. Но я наслаждаюсь этим вечером, гуляя по дворцу. Рассматривая за стеклом древние вратарские маски. Кучу клюшек, переданных в дар стариком-диктором. Не пожалел, широкая душа, для народа всю коллекцию. А вот облупленные коньки «Владимира Кочина, № 24, отыгравшего 18 сезонов за «Северсталь». Судя по оббитым носкам, все восемнадцать гонял по льду именно в этих. Пошёл бы на девятнадцатый — протёр бы до дыр, пальцы бы торчали. Как у волка из мультфильма.

— А вот светленькая женщина билеты проверяет, видите? — указывают мне. — Это мама Кагарлицкого…

Как же я люблю маленькие городки. Где все друг знают. Где всё рядом. Праздник одного становится праздником для всего района. Вот держит фанатская трибуна листочки с буквами. Которые складываются в пожелание — «С рождением дочери, № 97!» Я сверяюсь с протоколом — это второй вратарь Алексей Артамкин. По такому случаю могли бы и в основном составе выпустить.

Всё было очень задорно. Кто-то из «Барыса» покидает лёд с помощью доктора — и Цой на весь дворец: «Я ухожу, закрой за мной дверь»…

— За город и всю Вологодчину! — подстёгивает с экрана кто-то из хоккеистов «Северстали». Хозяева к тому моменту уж проигрывают, пропустив едва ль не в первую секунду меньшинства.

Дочка Юрия Трубачёва в перерыве выписывает пируэты на льду. Время начинать второй период — талантливая девочка, уезжая со льда, попадает прямо в отцовские объятия. Он туда, она — оттуда. Трогательно! Пройдет несколько минут — и Трубачёв выложит шайбу под голевой бросок…

Хоккей у хозяев настолько живой, что я радуюсь за хорошего человека Александра Гулявцева. Кажется, ставшего неплохим тренером. Пусть не всегда достоинства подкрепляются цифрами на табло. Но здесь в веселейшей игре «Северсталь» раз за разом использовала большинство. «Барыс» кидался в погоню, отвечая атаками довольно изящными. Не забывая оттачивать игру в меньшинстве. Пригодится!

Череповец не просто мечтает добраться до плей-офф после четырёх «пустых» сезонов. Желает попасть именно на питерский СКА. Устроить городу праздник. Говорят, впрочем, об этом пока шепотом…

Юрий ГОЛЫШАК
из Череповца.

Северсталь 4:3 ОТ
(0:1, 3:1, 0:1)
Барыс
27.10.2017, 19:00 Зрители: 3384 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Евгений Корешков
Вратари
Юлиус Гудачек Хенрик Карлссон
1-й период
00:42 Олег Яшин
00:42 Олег Яшин
Линден Вей (Н. Доус, К. Даллмэн) 01:20
Константин Пушкарев 01:49
06:59 Максим Рыбин
2-й период
Линден Вей 23:35
25:32 Александр Бумагин (Ю. Трубачев, К. Корнеев)
Талгат Жайлауов 26:39
27:11 Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий)
30:26 Даниил Вовченко
Линден Вей (Н. Доус, М. Фраттин) 31:03
32:37 Дмитрий Кагарлицкий
Роман Савченко 34:50
36:43 Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин)
3-й период
Мэтт Фраттин (Н. Доус, Л. Вей) 40:24
Даррен Дитц 42:12
Дмитрий Шевченко 44:53
Мэтт Фраттин 47:53
54:02 Руслан Карлин
54:02 Руслан Карлин
Талгат Жайлауов 54:02
Талгат Жайлауов 54:02
55:48 Адам Мазур
Овертайм
62:23 Валерий I Васильев (С. Монахов)
Статистика
24 Штрафное время 18
7 Игра в большинстве 5
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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