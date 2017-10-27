Игрок «Динамо» — в армии: как такое произошло?

Источник: Спорт-Экспресс

Полицию к «Пару легенд» согнали со всей Москвы, но, кажется, совершенно зря. Драться на улице было холодно, да и болельщики хоккейного «Спартака» сейчас совсем другие. Чаще всего это люди, которые поняли, что вечер можно проводить по-разному. Можно остаться дома, сходить в кино или на хоккей. Они совсем не агрессивны. Локальные стычки могли случиться, но, например, вечером в Новогиреево возле торговых центров шансов найти неприятности намного больше.

Состав «Динамо» удивил тем, что во второе звено неожиданно был поднят Евгений Артюхин. Куда-то пропал Владимир Брюквин, который потихоньку становился лидером команды. Как оказалось, Брюквин в данный момент в одной из военных частей, сидит в военной форме и ждет дальнейшего решения по своей судьбе.

Обычно такие вопросы решаются быстро, особенно в солидных клубах, да еще и по отношению к сильным игрокам. Но новое руководство «Динамо» не знает, на какие кнопки нажать, с кем поговорить и как сделать, чтобы хоккеист помогал клубу решать задачу выйти в плей-офф. На службе от него толку никакого не будет, неужели это никому не понятно.

Голкипер Никита Беспалов сыграл 2 матча на 0 и его «сухая» серия теперь составляет более 170 минут! ?? pic.twitter.com/0u1T14Uddo — Спартак Москва (@spartak_hc) 27 октября 2017 г.

А ведь «Динамо» уже на грани попадания в восьмерку. По ходу матча, когда «Северсталь» выходила вперед в матче против «Барыса», они опускались на седьмую позицию, а впереди хоть их и ждет домашняя серия, но соперники все очень и очень серьезные. Тут каждый хоккеист на счету, особенно когда речь о таком форварде.

Потери были и у «Спартака», но Бен Максвелл пропускал встречу по медицинским показаниям, а не из-за организационных проблем. Впрочем, скамейка у красно-белых сейчас очень приличная, в отличии от соперника.

После того, как генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов встал на скамейку красно-белых, команда вообще не проигрывает, а сам он чувствует себя все уверенней, подсказывает гораздо чаще, и хоккеисты как-то совсем мало стали ошибаться.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b579358dcdd4e234fbea9c108cce4c94_hd/q465501/e766e0b1d7b1d628659f552d6f106489/4664806522?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Я нормально к этому отношусь, — заверил еще после матча с «Сибирью» главный тренер.

Но если это приносит результат, то зачем отказываться. Признаемся, что хоккеисты стали играть гораздо дисциплинированней, нет никакой анархии даже у тех ребят, кто мог позволить себе лишнее в начале сезона.

Спартаковцы открыли счет во втором периоде и потом очень грамотно оборонялись. Когда же гости пошли вперед большими силами, то были практически сразу наказаны.

В итоге пятница завершилась тем, что красно-белые уже в двух очках от восьмого места и в трех — от «Динамо». Если Владимир Воробьев не будет настаивать на приобретениях и на том, чтобы ему обязательно вернули Владимира Брюквина, то паузу на Евротур команда встретит вне зоны плей-офф.

Отметим и вратаря Никиту Беспалова, который вытеснил из состава Маркуса Свенссона и проводит уже второй «сухой» матч подряд. Может быть, и не нужен голкипер-легионер клубу? Лучше поискать нападающих.