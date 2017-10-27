Игрок «Динамо» — в армии: как такое произошло?

Полицию к «Пару легенд» согнали со всей Москвы, но, кажется, совершенно зря. Драться на улице было холодно, да и болельщики хоккейного «Спартака» сейчас совсем другие. Чаще всего это люди, которые поняли, что вечер можно проводить
Состав «Динамо» удивил тем, что во второе звено неожиданно был поднят Евгений Артюхин.
Обычно такие вопросы решаются быстро, особенно в солидных клубах, да еще и по отношению к сильным игрокам. Но новое руководство «Динамо» не знает, на какие кнопки нажать, с кем поговорить и как сделать, чтобы хоккеист помогал клубу решать задачу выйти в
А ведь «Динамо» уже на грани попадания в восьмерку. По ходу матча, когда «Северсталь» выходила вперед в матче против «Барыса», они опускались на седьмую позицию, а впереди хоть их и ждет домашняя серия, но соперники все очень и очень серьезные. Тут каждый хоккеист на счету, особенно когда речь о таком форварде.
Потери были и у «Спартака», но Бен Максвелл пропускал встречу по медицинским показаниям, а не
После того, как генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов встал на скамейку
— Я нормально к этому отношусь, — заверил еще после матча с «Сибирью» главный тренер.
Но если это приносит результат, то зачем отказываться. Признаемся, что хоккеисты стали играть гораздо дисциплинированней, нет никакой анархии даже у тех ребят, кто мог позволить себе лишнее в начале сезона.
Спартаковцы открыли счет во втором периоде и потом очень грамотно оборонялись. Когда же гости пошли вперед большими силами, то были практически сразу наказаны.
В итоге пятница завершилась тем, что
Отметим и вратаря Никиту Беспалова, который вытеснил из состава Маркуса Свенссона и проводит уже второй «сухой» матч подряд. Может быть, и не нужен
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка легенд.
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко
|1-й период
|Андрей I Алексеев
|09:52
|12:52
|Владислав Провольнев
|15:22
|Артем Воронин
|19:03
|Райан Стоа
|2-й период
|23:35
|Александр Осипов
|Андрей I Алексеев
|28:43
|31:47
|Евгений Кулик
|Дмитрий Сидляров
|32:13
|33:57
|Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
|3-й период
|47:28
|Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
|Илья Никулин
|56:10
|Артем I Волков
|58:38
|59:25
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)