Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочь министра энергетики Алина Новак вышла в свет (фото)
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован0
СКА5
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь2
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо ННБ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
19:00
СеверстальОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада4
Югра0
Хоккей. НХЛ
28.10
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
22:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игрок «Динамо» — в армии: как такое произошло?

Красно-белые победили в дерби, одержав пятую победу подряд.

Источник: Спорт-Экспресс

Полицию к «Пару легенд» согнали со всей Москвы, но, кажется, совершенно зря. Драться на улице было холодно, да и болельщики хоккейного «Спартака» сейчас совсем другие. Чаще всего это люди, которые поняли, что вечер можно проводить по-разному. Можно остаться дома, сходить в кино или на хоккей. Они совсем не агрессивны. Локальные стычки могли случиться, но, например, вечером в Новогиреево возле торговых центров шансов найти неприятности намного больше.

Состав «Динамо» удивил тем, что во второе звено неожиданно был поднят Евгений Артюхин. Куда-то пропал Владимир Брюквин, который потихоньку становился лидером команды. Как оказалось, Брюквин в данный момент в одной из военных частей, сидит в военной форме и ждет дальнейшего решения по своей судьбе.

Обычно такие вопросы решаются быстро, особенно в солидных клубах, да еще и по отношению к сильным игрокам. Но новое руководство «Динамо» не знает, на какие кнопки нажать, с кем поговорить и как сделать, чтобы хоккеист помогал клубу решать задачу выйти в плей-офф. На службе от него толку никакого не будет, неужели это никому не понятно.

А ведь «Динамо» уже на грани попадания в восьмерку. По ходу матча, когда «Северсталь» выходила вперед в матче против «Барыса», они опускались на седьмую позицию, а впереди хоть их и ждет домашняя серия, но соперники все очень и очень серьезные. Тут каждый хоккеист на счету, особенно когда речь о таком форварде.

Потери были и у «Спартака», но Бен Максвелл пропускал встречу по медицинским показаниям, а не из-за организационных проблем. Впрочем, скамейка у красно-белых сейчас очень приличная, в отличии от соперника.

После того, как генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов встал на скамейку красно-белых, команда вообще не проигрывает, а сам он чувствует себя все уверенней, подсказывает гораздо чаще, и хоккеисты как-то совсем мало стали ошибаться.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Я нормально к этому отношусь, — заверил еще после матча с «Сибирью» главный тренер.

Но если это приносит результат, то зачем отказываться. Признаемся, что хоккеисты стали играть гораздо дисциплинированней, нет никакой анархии даже у тех ребят, кто мог позволить себе лишнее в начале сезона.

Спартаковцы открыли счет во втором периоде и потом очень грамотно оборонялись. Когда же гости пошли вперед большими силами, то были практически сразу наказаны.

В итоге пятница завершилась тем, что красно-белые уже в двух очках от восьмого места и в трех — от «Динамо». Если Владимир Воробьев не будет настаивать на приобретениях и на том, чтобы ему обязательно вернули Владимира Брюквина, то паузу на Евротур команда встретит вне зоны плей-офф.

Отметим и вратаря Никиту Беспалова, который вытеснил из состава Маркуса Свенссона и проводит уже второй «сухой» матч подряд. Может быть, и не нужен голкипер-легионер клубу? Лучше поискать нападающих.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка легенд.

Спартак 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
ХК Динамо
27.10.2017, 19:30 Зрители: 9703 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко
1-й период
Андрей I Алексеев 09:52
12:52 Владислав Провольнев
15:22 Артем Воронин
19:03 Райан Стоа
2-й период
23:35 Александр Осипов
Андрей I Алексеев 28:43
31:47 Евгений Кулик
Дмитрий Сидляров 32:13
33:57 Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
3-й период
47:28 Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
Илья Никулин 56:10
Артем I Волков 58:38
59:25
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
За ЦСКА становится страшно
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Балотелли и Снайдер — в «старте» «Ниццы» на матч с «ПСЖ»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь