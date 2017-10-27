Хоккеисты «Локомотива» обыграли «Витязь», продлив серию побед в КХЛ до четырех матчей
ПОДОЛЬСК (Московская область), 27 окт —
ПОДОЛЬСК (Московская область), 27 окт —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу ярославцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Козун (на 12-й минуте), Дмитрий Лугин (25), Егор Коршков (30), Петри Контиола (31). У «Витязя» отличились Александр Никулин (24) и Войтех Мозик (46).
«Локомотив» выиграл 8 матчей из 10 под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова. Форвард ярославцев Козун забил в третьем матче подряд. «Витязь» проиграл 8 из 9 последних матчей.
«Витязь» следующий матч проведет 30 октября в
|Валерий Белов
|Дмитрий Квартальнов
|Михаил Бирюков 24:52 (И. Сапрыкин 24:52-59:30)
|Александр Судницин
|1-й период
|08:15
|Борна Рендулич
|Брэндон Козун (П. Контиола, Д. Алексеев)
|11:28
|17:40
|Алексей Макеев
|2-й период
|Роман Манухов
|22:49
|23:19
|Александр Никулин (В. Мозик)
|Дмитрий Лугин (Г.С. Иванов, И. Любушкин)
|24:52
|Роман Манухов
|26:09
|Егор Коршков (Р. Рафиков)
|29:54
|Петри Контиола (Н. Черепанов, И. Любушкин)
|30:59
|33:30
|39:02
|Алексей II Семенов
|Павел Красковский
|39:02
|3-й период
|Рушан Рафиков
|43:01
|45:04
|Войтех Мозик (А. Никулин, Б. Рендулич)
|57:14
|10
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)