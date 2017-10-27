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22:39 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Локомотива» обыграли «Витязь», продлив серию побед в КХЛ до четырех матчей

ПОДОЛЬСК (Московская область), 27 окт — Р-Спорт, Семён Галькевич. Ярославский «Локомотив» обыграл подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, продлив победную серию до четырех игр.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу ярославцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Козун (на 12-й минуте), Дмитрий Лугин (25), Егор Коршков (30), Петри Контиола (31). У «Витязя» отличились Александр Никулин (24) и Войтех Мозик (46).

«Локомотив» выиграл 8 матчей из 10 под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова. Форвард ярославцев Козун забил в третьем матче подряд. «Витязь» проиграл 8 из 9 последних матчей.

«Витязь» следующий матч проведет 30 октября в Ханты-Мансийске против «Югры», «Локомотив» днем позже примет в Ярославле череповецкую «Северсталь».

Витязь 2:4
(0:1, 1:3, 1:0)
Локомотив
27.10.2017, 19:30 Зрители: 2750 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Михаил Бирюков 24:52 (И. Сапрыкин 24:52-59:30) Александр Судницин
1-й период
08:15 Борна Рендулич
Брэндон Козун (П. Контиола, Д. Алексеев) 11:28
17:40 Алексей Макеев
2-й период
Роман Манухов 22:49
23:19 Александр Никулин (В. Мозик)
Дмитрий Лугин (Г.С. Иванов, И. Любушкин) 24:52
Роман Манухов 26:09
Егор Коршков (Р. Рафиков) 29:54
Петри Контиола (Н. Черепанов, И. Любушкин) 30:59
33:30
39:02 Алексей II Семенов
Павел Красковский 39:02
3-й период
Рушан Рафиков 43:01
45:04 Войтех Мозик (А. Никулин, Б. Рендулич)
57:14
Статистика
10 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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