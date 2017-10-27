«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отличились Вилле Лаюнен (34-я минута), Вячеслав Лещенко (48).
«Спартак» последний раз побеждал «Динамо» в КХЛ 3 октября 2011 года (4:1), серия поражений
«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции с 35 очками, «Динамо» — шестое (38).
В следующем матче 31 октября «Спартак» сыграет в гостях с минским «Динамо», московское «Динамо» в этот же день примет нижегородское «Торпедо».
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко
|1-й период
|Андрей I Алексеев
|09:52
|12:52
|Владислав Провольнев
|15:22
|Артем Воронин
|19:03
|Райан Стоа
|2-й период
|23:35
|Александр Осипов
|Андрей I Алексеев
|28:43
|31:47
|Евгений Кулик
|Дмитрий Сидляров
|32:13
|33:57
|Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
|3-й период
|47:28
|Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
|Илья Никулин
|56:10
|Артем I Волков
|58:38
|59:25
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)