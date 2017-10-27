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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. «Спартак» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

Отличились Вилле Лаюнен (34-я минута), Вячеслав Лещенко (48).

«Спартак» последний раз побеждал «Динамо» в КХЛ 3 октября 2011 года (4:1), серия поражений красно-белых в противостоянии с бело-голубыми составляла девять матчей. Эта победа стала пятой подряд для «Спартака» в нынешнем сезоне, ранее команда Вадима Епанчинцева выиграла у «Сибири» (4:2), «Барыса» из Астаны (4:3 в овертайме), «Югры» (4:3) и «Авангарда» (3:2).

«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции с 35 очками, «Динамо» — шестое (38).

В следующем матче 31 октября «Спартак» сыграет в гостях с минским «Динамо», московское «Динамо» в этот же день примет нижегородское «Торпедо».

Спартак 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
ХК Динамо
27.10.2017, 19:30 Зрители: 9703 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко
1-й период
Андрей I Алексеев 09:52
12:52 Владислав Провольнев
15:22 Артем Воронин
19:03 Райан Стоа
2-й период
23:35 Александр Осипов
Андрей I Алексеев 28:43
31:47 Евгений Кулик
Дмитрий Сидляров 32:13
33:57 Вилле Лаюнен (А. Воронин, Е. Кулик)
3-й период
47:28 Вячеслав Лещенко (Л. Радил, Р. Стоа)
Илья Никулин 56:10
Артем I Волков 58:38
59:25
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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