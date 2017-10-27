«Барыс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Начало матча получилось для нашей команды очень жёстким. Сперва Найджела Доуса мощно встретили вблизи ворот Гудачека, а во второй смене Яшин атаковал в голову Дмитрия Гуркова — 2+10. На реализацию лишнего понадобилось 40 секунд, автором гола стал Линден Вей. Минутами спустя Линден мог оформить дубль после выхода на вратаря с правого края, но Гудачек отразил. В середине периода Гудачек дважды выручил «Северсталь» после опасных бросков с близкого расстояния от Дица и Доуса. Хозяева активизировались к концу периода и ответили опасным выходом «2 в 1», но Карлссон плечом отбил бросок. В следующей смене Хенрик продемонстрировал чудеса реакции после броска Яшина.



В первой четверти второго периода «Северсталь» получила большинство и успешно его реализовала — отличился Бумагин. Он же оформил дубль через несколько минут, когда «Северсталь» вновь имела на одного игрока больше. В середине периода «Барыс» провёл великолепную атаку сходу — Вей влетел в зону и бросил точно Гудачеку под блин. Наша команда в этот момент была в большинстве. Под занавес периода «Северсталь» реализовала очередное своё большинство — автором гола стал Кагарлицкий.



Лишь на старте третьего команды организовали шайбу, находясь в равных составах. За «Барыс» после отличной передачи Вея отметился Фрэттин. Следом «Барыс» отстоял три малых штрафа подряд. На последних минутах периода эмоций не сдержали Талгат Жайлауов и Руслан Карлин — за потасовку оба получили по два малых штрафа. В итоге, четвёртый овертайм подряд для «Барыса».

К сожалению, в этот раз «Барыс» уступил — победная шайба на счету Васильева.



Команда возвращается в Астану. Следующий матч регулярного чемпионата «Барыс» проведёт против «Йокерита» в понедельник, 30 октября.