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22:07 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл «Северстали» в матче КХЛ

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ сыграл с череповецкой «Северсталью».

Начало матча получилось для нашей команды очень жёстким. Сперва Найджела Доуса мощно встретили вблизи ворот Гудачека, а во второй смене Яшин атаковал в голову Дмитрия Гуркова — 2+10. На реализацию лишнего понадобилось 40 секунд, автором гола стал Линден Вей. Минутами спустя Линден мог оформить дубль после выхода на вратаря с правого края, но Гудачек отразил. В середине периода Гудачек дважды выручил «Северсталь» после опасных бросков с близкого расстояния от Дица и Доуса. Хозяева активизировались к концу периода и ответили опасным выходом «2 в 1», но Карлссон плечом отбил бросок. В следующей смене Хенрик продемонстрировал чудеса реакции после броска Яшина.

В первой четверти второго периода «Северсталь» получила большинство и успешно его реализовала — отличился Бумагин. Он же оформил дубль через несколько минут, когда «Северсталь» вновь имела на одного игрока больше. В середине периода «Барыс» провёл великолепную атаку сходу — Вей влетел в зону и бросил точно Гудачеку под блин. Наша команда в этот момент была в большинстве. Под занавес периода «Северсталь» реализовала очередное своё большинство — автором гола стал Кагарлицкий.

Лишь на старте третьего команды организовали шайбу, находясь в равных составах. За «Барыс» после отличной передачи Вея отметился Фрэттин. Следом «Барыс» отстоял три малых штрафа подряд. На последних минутах периода эмоций не сдержали Талгат Жайлауов и Руслан Карлин — за потасовку оба получили по два малых штрафа. В итоге, четвёртый овертайм подряд для «Барыса».
К сожалению, в этот раз «Барыс» уступил — победная шайба на счету Васильева.

Команда возвращается в Астану. Следующий матч регулярного чемпионата «Барыс» проведёт против «Йокерита» в понедельник, 30 октября.

Северсталь 4:3 ОТ
(0:1, 3:1, 0:1)
Барыс
27.10.2017, 19:00 Зрители: 3384 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Евгений Корешков
Вратари
Юлиус Гудачек Хенрик Карлссон
1-й период
00:42 Олег Яшин
00:42 Олег Яшин
Линден Вей (Н. Доус, К. Даллмэн) 01:20
Константин Пушкарев 01:49
06:59 Максим Рыбин
2-й период
Линден Вей 23:35
25:32 Александр Бумагин (Ю. Трубачев, К. Корнеев)
Талгат Жайлауов 26:39
27:11 Александр Бумагин (Д. Кагарлицкий)
30:26 Даниил Вовченко
Линден Вей (Н. Доус, Д. Дитц) 31:03
32:37 Дмитрий Кагарлицкий
Роман Савченко 34:50
36:43 Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин)
3-й период
Мэтт Фраттин (Н. Доус, Л. Вей) 40:24
Даррен Дитц 42:12
Дмитрий Шевченко 44:53
Мэтт Фраттин 47:53
54:02 Руслан Карлин
Талгат Жайлауов 54:02
55:48 Адам Мазур
Овертайм
62:23 Валерий I Васильев (С. Монахов)
Статистика
24 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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