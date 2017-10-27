Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Слован0
СКА5
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак2
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь2
Локомотив4
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо ННБ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
19:00
СеверстальОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит2
Динамо Мн0
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси Дэвилз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада4
Югра0
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина Харрикейнз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
28.10
Калгари Флэймз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь1
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Нефтехимик2
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
21:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от финского «Йокерита»

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в гостях со счетом 2:0 от финского «Йокерита» в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Горди Дуайера провели в Хельсинки третий матч выездной серии. В состав минчан вернулся после дисквалификации на один матч основной голкипер Юнас Энрот, но гости не смогли заявить защитника Марка-Андре Граньяни, который пропустил игру из-за проблем со здоровьем. В текущем сезоне динамовцы потерпели от финского клуба самое ощутимое поражение, уступив 23 августа в «Минск-Арене» — 1:6.

В текущем сезоне «Йокерит» празднует 50-летие с момента создания клуба, поэтому старается в каждом матче добиваться максимального результата и находится в числе лидеров Западной конференции.

Со стартового вбрасывания на льду «Хартвалл-Арены» обе команды старались действовать на высоких скоростях. Первый опасный момент создали гости у ворот хозяев. Нападающий «Динамо» Джек Скилле после передачи партнера подставил клюшку под летящую шайбу, стараясь изменить траекторию полета, но вратарь Райан Заполски смог отвести угрозу. Счет в матче был открыт на 14-й минуте первого периода. Хозяева на высокой скорости вошли в зону минчан, Ессе Йоэнсуу сделал точный пас на Брайна О’Нила, который в одно касание отправил шайбу под щитками Юнаса Энрота. «Йокерит» продолжал действовать на высоких скоростях, и перед перерывом цели достиг точный бросок Петтери Виртанена — 2:0.

После отдыха «зубры» получили шанс использовать численное преимущество после удаления Сами Леписте, который заработал две минуты штрафа еще на исходе первого периода, но воспользоваться этим минчане не смогли. Далее матч получился не столь зрелищным, скорости значительно снизились. Финская команда старалась удержать преимущество в счете и уверенно действовала в обороне.

Минское «Динамо» потерпело третье подряд поражение в гостях. Ранее подопечные Горди Дуайера уступили «Витязю» (0:4) и ЦСКА (1:4). Завершат динамовцы выездную серию в чемпионате КХЛ игрой с рижским «Динамо» 29 октября. В столице Латвии «зубры» сыграют еще раз 20 января. В этот день, как планирует руководство латвийской команды, матч пройдет на открытом воздухе.

Йокерит 2:0
(2:0, 0:0, 0:0)
Динамо Мн
27.10.2017, 18:30 Зрители: 11270 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Горди Дуайер
Вратари
Райан Запольски Юнас Энрот 59:33
1-й период
13:01 Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен)
18:36 Петтери Виртанен (А. Пильстрем, С. Леписто)
19:05 Сами Леписто
2-й период
Александр Матерухин 21:53
26:49 Петер Регин
Артем Волков 26:49
Статистика
4 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Друзья Питта назвали его брак с Джоли 12 годами ада
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
Сенсационная развязка дела Легкова и Белова
Две Каталонии: как теперь жить «Барселоне»
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Емельяненко-баттл: в чем правда, брат?
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу в Евролиге
Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году
Балотелли и Снайдер — в «старте» «Ниццы» на матч с «ПСЖ»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь