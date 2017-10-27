Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от финского «Йокерита»

Подопечные Горди Дуайера провели в Хельсинки третий матч выездной серии. В состав минчан вернулся после дисквалификации на один матч основной голкипер Юнас Энрот, но гости не смогли заявить защитника Марка-Андре Граньяни, который пропустил игру из-за проблем со здоровьем. В текущем сезоне динамовцы потерпели от финского клуба самое ощутимое поражение, уступив 23 августа в «Минск-Арене» — 1:6.

В текущем сезоне «Йокерит» празднует 50-летие с момента создания клуба, поэтому старается в каждом матче добиваться максимального результата и находится в числе лидеров Западной конференции.

Со стартового вбрасывания на льду «Хартвалл-Арены» обе команды старались действовать на высоких скоростях. Первый опасный момент создали гости у ворот хозяев. Нападающий «Динамо» Джек Скилле после передачи партнера подставил клюшку под летящую шайбу, стараясь изменить траекторию полета, но вратарь Райан Заполски смог отвести угрозу. Счет в матче был открыт на 14-й минуте первого периода. Хозяева на высокой скорости вошли в зону минчан, Ессе Йоэнсуу сделал точный пас на Брайна О’Нила, который в одно касание отправил шайбу под щитками Юнаса Энрота. «Йокерит» продолжал действовать на высоких скоростях, и перед перерывом цели достиг точный бросок Петтери Виртанена — 2:0.

После отдыха «зубры» получили шанс использовать численное преимущество после удаления Сами Леписте, который заработал две минуты штрафа еще на исходе первого периода, но воспользоваться этим минчане не смогли. Далее матч получился не столь зрелищным, скорости значительно снизились. Финская команда старалась удержать преимущество в счете и уверенно действовала в обороне.