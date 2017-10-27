Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение от финского «Йокерита»
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в гостях со счетом 2:0 от финского «Йокерита» в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в гостях со счетом 2:0 от финского «Йокерита» в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Горди Дуайера провели в Хельсинки третий матч выездной серии. В состав минчан вернулся после дисквалификации на один матч основной голкипер Юнас Энрот, но гости не смогли заявить защитника
В текущем сезоне «Йокерит» празднует 50-летие с момента создания клуба, поэтому старается в каждом матче добиваться максимального результата и находится в числе лидеров Западной конференции.
Со стартового вбрасывания на льду «Хартвалл-Арены» обе команды старались действовать на высоких скоростях. Первый опасный момент создали гости у ворот хозяев. Нападающий «Динамо» Джек Скилле после передачи партнера подставил клюшку под летящую шайбу, стараясь изменить траекторию полета, но вратарь Райан Заполски смог отвести угрозу. Счет в матче был открыт на 14-й минуте первого периода. Хозяева на высокой скорости вошли в зону минчан, Ессе Йоэнсуу сделал точный пас на Брайна О’Нила, который в одно касание отправил шайбу под щитками Юнаса Энрота. «Йокерит» продолжал действовать на высоких скоростях, и перед перерывом цели достиг точный бросок Петтери Виртанена — 2:0.
После отдыха «зубры» получили шанс использовать численное преимущество после удаления Сами Леписте, который заработал две минуты штрафа еще на исходе первого периода, но воспользоваться этим минчане не смогли. Далее матч получился не столь зрелищным, скорости значительно снизились. Финская команда старалась удержать преимущество в счете и уверенно действовала в обороне.
Минское «Динамо» потерпело третье подряд поражение в гостях. Ранее подопечные Горди Дуайера уступили «Витязю» (0:4) и ЦСКА (1:4). Завершат динамовцы выездную серию в чемпионате КХЛ игрой с рижским «Динамо» 29 октября. В столице Латвии «зубры» сыграют еще раз 20 января. В этот день, как планирует руководство латвийской команды, матч пройдет на открытом воздухе.
|Юкка Ялонен
|Горди Дуайер
|Райан Запольски
|Юнас Энрот 59:33
|1-й период
|13:01
|Брайан О`Нилл (Й. Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен)
|18:36
|Петтери Виртанен (А. Пильстрем, С. Леписто)
|19:05
|Сами Леписто
|2-й период
|Александр Матерухин
|21:53
|26:49
|Петер Регин
|Артем Волков
|26:49
|4
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)