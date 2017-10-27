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«Лада» одержала победу над «Югрой» в домашнем матче КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 27 окт —
ТОЛЬЯТТИ, 27 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Георгий Белоусов (11-я и 38-я минуты), Денис Зернов (23) и Дмитрий Воробьев (57). Ворота «Лады» защищал Александр Лазушин, для которого это вторая игра «на ноль» в сезоне.
В следующем матче «Лада» 29 октября сыграет в Челябинске с местным «Трактором», а «Югра» на следующий день примет подмосковный «Витязь».
|Артис Аболс
|Анатолий Емелин
|Александр Лазушин
|Илья Проскуряков
|1-й период
|00:26
|Егор Бабенко
|Ондржей Витасек
|04:21
|05:32
|Георгий Белоусов
|07:53
|Ефим Гуркин
|Тобиас Виклунд
|08:47
|Андрей Анкудинов
|09:56
|10:23
|Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров)
|Андрей Анкудинов
|14:04
|2-й период
|22:42
|Денис Зернов (Г. Белоусов, И. Скороходов)
|23:43
|Александр Стрельцов
|31:10
|Денис Ежов
|Константин Майоров
|37:03
|37:48
|Георгий Белоусов (Е. Гуркин)
|3-й период
|Иван Лекомцев
|47:23
|Александр Угольников
|54:55
|56:38
|Дмитрий I Воробьев
|Виталий Шулаков
|57:32
|10
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)