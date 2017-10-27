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21:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Лада» одержала победу над «Югрой» в домашнем матче КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 27 окт — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты «Лады» одержали победу над ханты-мансийской «Югрой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, что позволило тольяттинскому клубу уйти с последнего места в Восточной конференции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу в Тольятти, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Георгий Белоусов (11-я и 38-я минуты), Денис Зернов (23) и Дмитрий Воробьев (57). Ворота «Лады» защищал Александр Лазушин, для которого это вторая игра «на ноль» в сезоне.

В следующем матче «Лада» 29 октября сыграет в Челябинске с местным «Трактором», а «Югра» на следующий день примет подмосковный «Витязь».

Лада 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Югра
27.10.2017, 18:00 Зрители: 5957 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Главные тренеры
Артис Аболс Анатолий Емелин
Вратари
Александр Лазушин Илья Проскуряков
1-й период
00:26 Егор Бабенко
Ондржей Витасек 04:21
05:32 Георгий Белоусов
07:53 Ефим Гуркин
Тобиас Виклунд 08:47
Андрей Анкудинов 09:56
10:23 Георгий Белоусов (Д. Зернов, С. Бочаров)
Андрей Анкудинов 14:04
2-й период
22:42 Денис Зернов (Г. Белоусов, И. Скороходов)
23:43 Александр Стрельцов
31:10 Денис Ежов
Константин Майоров 37:03
37:48 Георгий Белоусов (Е. Гуркин)
3-й период
Иван Лекомцев 47:23
Александр Угольников 54:55
56:38 Дмитрий I Воробьев
Виталий Шулаков 57:32
Статистика
10 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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