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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Теэму Селянне и Яри Курри вошли в тройку лучших игроков в истории «Йокерита»

«Йокерит» в честь 50-летнего юбилея провёл среди болельщиков голосование по выбору лучших игроков в истории клуба.

Источник: РИА "Новости"

Первое место занял Отакар Янецки, второе место — Теэму Селянне, третье — Яри Курри.

Селянне является воспитанником «Йокерита» и выступал за команду с 1989 по 1992 год, а также в сезоне-1994/95. Всего провёл 117 матчей и набрал 151 (83+68) очков. Большую часть карьеры Селянне провёл в НХЛ, где стал обладателем кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» в 2007 году. Ему также принадлежит рекорд по количеству голов среди новичков — в сезоне-1992/93 он забросил 76 шайб в составе «Виннипег Джетс».

Курри является генеральным менеджером «Йокерита». Он также воспитанник хельсинской команды, за которую на взрослом уровне играл с 1977 по 1980 год, а также в сезоне-1994/95. В 1980-м дебютировал в НХЛ и завоевал четыре кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985, 1987, 1990).

Йокерит
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