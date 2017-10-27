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17:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» нанес «Куньлуню» четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 27 окт — Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нанеся китайской команде четвертое поражение подряд.

Встреча, прошедшая в пятницу в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Александр Свитов (28-я минута) и Никита Язьков (48). У хозяев отличился Брэндон Дефацио (37).

Свитов набрал в игре с «Куньлунем» свое 200-е очко в рамках КХЛ.

В следующем матче сезона «Ак Барс» сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом» 29 октября, а «Куньлунь» 31 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».

Куньлунь 1:2
(0:0, 1:1, 0:1)
Ак Барс
27.10.2017, 14:30 Регулярный чемпионат Shanghai Feiyang Skating Center
Главные тренеры
Майк Кинэн Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Магнус Хелльберг 58:34 Эмиль Гарипов
1-й период
Степан Захарчук 10:50
14:20 Войтек Вольски
18:18 Кайл Чипчура
19:55 Йоонас Ярвинен
Роб Клинкхаммер 19:55
2-й период
25:52 Кайл Чипчура
Александр Свитов (В. Токранов, Д. Мусин) 27:18
31:35
36:08 Брэндон Дефацио (В. Вольски)
Альберт Яруллин 38:34
3-й период
Никита Язьков (В. Токранов) 47:54
Альберт Яруллин 50:48
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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