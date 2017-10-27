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«Ак Барс» нанес «Куньлуню» четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ
МОСКВА, 27 окт —
МОСКВА, 27 окт —
Встреча, прошедшая в пятницу в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Александр Свитов (28-я минута) и Никита Язьков (48). У хозяев отличился Брэндон Дефацио (37).
Свитов набрал в игре с «Куньлунем» свое 200-е очко в рамках КХЛ.
В следующем матче сезона «Ак Барс» сыграет на выезде с владивостокским «Адмиралом» 29 октября, а «Куньлунь» 31 октября примет нижнекамский «Нефтехимик».
|Майк Кинэн
|Зинэтула Билялетдинов
|Магнус Хелльберг 58:34
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|Степан Захарчук
|10:50
|14:20
|Войтек Вольски
|18:18
|Кайл Чипчура
|19:55
|Йоонас Ярвинен
|Роб Клинкхаммер
|19:55
|2-й период
|25:52
|Кайл Чипчура
|Александр Свитов (В. Токранов, Д. Мусин)
|27:18
|31:35
|36:08
|Брэндон Дефацио (В. Вольски)
|Альберт Яруллин
|38:34
|3-й период
|Никита Язьков (В. Токранов)
|47:54
|Альберт Яруллин
|50:48
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)