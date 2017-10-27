СКА сделал заявление по поводу возможного возвращения Шипачёва

Источник: РИА "Новости"

Шипачёв снова отправлен в фарм-клуб «золотых рыцарей» в АХЛ. Согласно информации североамериканских журналистов, агент россиянина не может найти нападающему новое место работы в НХЛ.

«Возвращение в Россию отечественных хоккеистов — одна из целей СКА, клуб последовательно работает в этом направлении. Укрепляя состав, клуб решает не только свои задачи, но и вносит вклад в то, чтобы в олимпийский год у тренерского штаба сборной был максимально широкий выбор для формирования национальной команды. Аналогичные действия предпринимают и другие клубы КХЛ. СКА также работает над созданием качественных условий для профессионального роста молодых хоккеистов, предотвращая их отъезд в заокеанские команды низших лиг.

Что касается ситуации с Шипачёвым, то на данный момент у Вадима действует двухгодичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. Между КХЛ и НХЛ действует соглашение о взаимном уважении контрактов, поэтому сейчас никаких юридических предпосылок для возвращения Шипачёва в Россию не существует. Пока у Шипачёва в силе контракт с клубом НХЛ, клубы Континентальной хоккейной лиги не имеют права вести переговоры ни с игроком, ни с его агентом. Это относится как к СКА, так и к другим клубам лиги — с учётом того, что в КХЛ Шипачёв является неограниченно свободным агентом, — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «армейцев».

Россиянин пропустил старт сезона и успел принять участие только в трёх играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу. Его показатель полезности составил «+3». Среднее игровое время хоккеиста во всех матчах за «Вегас» текущего сезона не превысило 11 минут.