Дуайер: Здорово, если «Динамо» Мн испортит «Йокериту» юбилей

«Мы знаем, что предстоит соперничать с одной из лучших команд КХЛ в этом сезоне. С командой, которая здорово атакует. Нас ждёт вызов, испытание. Надо найти способ испортить 50-летний юбилей финской команды? Ха, будет здорово, если мы испортим праздник и сами получим повод порадоваться! Конечно, “Йокерит” — это большая франшиза, широко известная во всём мире. Настоящий хоккейный бренд. И мы желаем им хорошо отметить эту значимую дату… но только не в матче с нами!



Увидим ли на льду Граньяни? Примем решение ближе к игре. В четверг он поучаствовал в тренировке, что, безусловно, стало позитивной новостью для нас. Однако надо посмотреть, как сложится ситуация в пятницу — уже после раскатки. Если Марк-Андре всё-таки выйдет на лёд, это будет огромным плюсом для команды. Он один из ключевых хоккеистов, которые получают много “айстайма”, играют во всех критических ситуациях и особенно важны в большинстве. В Москве нам его недоставало.



Разумеется, мы хотим побеждать. Но идёт рабочий процесс, разбираем, что должны сделать, чтобы прибавить. Да, в предыдущем поединке подарили сильному сопернику несколько простых голов. Теперь надо исправить это, внести корректировки. И в первую очередь улучшить игру в обороне. Если сможем лучше действовать в защите коллективно, это поможет и атаке. Мы провели собрание, посмотрели видео. Надеюсь, получится воплотить задуманное в жизнь, и все увидят результат этого», — цитирует тренера официальный сайт клуба.