Нападающий ЦСКА Джефф Платт приглашен в сборную Беларуси по хоккею на ноябрьские матчи

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Жириновский рассказал о впечатлении от «Матильды»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Внучка Невинного Иветта вышла в свет (фото)
От любви до ненависти: главное о скандале Джигарханяна с женой
Сахалин вернет часть изъятых нефтегазовых доходов «Сахалина-2»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал0
Нефтехимик1
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Югра
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
СКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс6
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз5
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд6
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс0
Лос-Анджелес Кингз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Детройт Ред Уингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз8
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Сан-Хосе Шаркс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Каролина Харрикейнз6
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург ПингвинзОТ2
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Все события
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Мартина Хингис прокомментировала решение завершить карьеру
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
В любви к мучному обвинили гены
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
12:59 (мск), источник: БЕЛТА

Нападающий ЦСКА Джефф Платт приглашен в сборную Беларуси по хоккею на ноябрьские матчи

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий ЦСКА Джефф Платт приглашен в сборную Беларуси по хоккею на ноябрьские товарищеские матчи. Об этом заявил главный тренер команды Дэйв Льюис в эфире телеканала «Беларусь 5», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Форвард не принимал участие в прошедшем во Франции и Германии в мае чемпионате мира. В проходящем десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги Джефф Платт в составе московского ЦСКА провел восемь матчей, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Как отметил сам хоккеист, возвращение в сборную Беларуси обусловлено желанием получить игровую практику, которой у Платта сейчас недостаточно в московском клубе.

Вызов в сборную Канады, которая готовится к Олимпийским играм в Республике Корея, получил и нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден. Кроме этого хоккеиста в составе «Кленовых листьев» на ноябрьские матчи приглашены еще три бывших игрока минского клуба: Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и голкипер Бен Скривенс.

Состав сборной Беларуси по хоккею будет опубликован позже, перед началом учебно-тренировочного сбора 6 ноября. На следующий день команда отправится во французский Сержи, где сыграет три матча — со сборными Франции (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Словении (11 ноября).

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Жерар Депардье откровенно рассказал о своей жизни
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство
Каталонский кризис. Матч «Жирона» — «Реал» может быть отменен
Крах «Вашингтона» и лучший матч Радулова. Обзор дня в НХЛ
Мартина Хингис прокомментировала решение завершить карьеру
Наполеон, негодяй, москвич. Скандалы с участием судьи Мешкова
Карпин: Вел переговоры с парой российских клубов
ТВ: Шипачев будет играть в АХЛ пока агент ищет клуб для обмена
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова Тромбофлебит, который ранее называли причиной смерти, оказался лишь катализатором
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь