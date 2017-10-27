Нападающий ЦСКА Джефф Платт приглашен в сборную Беларуси по хоккею на ноябрьские матчи

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Форвард не принимал участие в прошедшем во Франции и Германии в мае чемпионате мира. В проходящем десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги Джефф Платт в составе московского ЦСКА провел восемь матчей, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Как отметил сам хоккеист, возвращение в сборную Беларуси обусловлено желанием получить игровую практику, которой у Платта сейчас недостаточно в московском клубе.

Вызов в сборную Канады, которая готовится к Олимпийским играм в Республике Корея, получил и нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден. Кроме этого хоккеиста в составе «Кленовых листьев» на ноябрьские матчи приглашены еще три бывших игрока минского клуба: Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и голкипер Бен Скривенс.