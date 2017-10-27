Нападающий ЦСКА Джефф Платт приглашен в сборную Беларуси по хоккею на ноябрьские матчи

Форвард не принимал участие в прошедшем во Франции и Германии в мае чемпионате мира. В проходящем десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги Джефф Платт в составе московского ЦСКА провел восемь матчей, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.
Как отметил сам хоккеист, возвращение в сборную Беларуси обусловлено желанием получить игровую практику, которой у Платта сейчас недостаточно в московском клубе.
Вызов в сборную Канады, которая готовится к Олимпийским играм в Республике Корея, получил и нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден. Кроме этого хоккеиста в составе «Кленовых листьев» на ноябрьские матчи приглашены еще три бывших игрока минского клуба: Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и голкипер Бен Скривенс.
Состав сборной Беларуси по хоккею будет опубликован позже, перед началом учебно-тренировочного сбора 6 ноября. На следующий день команда отправится во французский Сержи, где сыграет три матча — со сборными Франции (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Словении (11 ноября).