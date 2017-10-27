ХК «Адмирал» начнет сегодня новую домашнюю серию игр с «Нефтехимика»
Матч начнется в «Фетисов Арене» в 19.00.
Матч начнется в «Фетисов Арене» в 19.00.
Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.
Третью домашнюю серию игр в рамках регулярного сезона КХЛ начнет сегодня, 27 октября, приморский хоккейный клуб «Адмирал» матчем с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра стартует на «Фетисов Арене» в 19.00, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
По итогам 25 матчей «Адмирал» находится на 12 месте Восточной конференции с 27 очками, в то время как его сегодняшний соперник входит в тройку лидеров — «Нефтехимик» на третьем месте с 45 очками после 25 игр.
После встречи с «волками» приморский клуб в воскресенье, 29 октября, примет «Ак Барс», во вторник, 31 октября, «Салавата Юлаева», и ХК «Сочи» в четверг 2 ноября. Стоимость билетов — от 400 до 2,5 тысяч рублей.