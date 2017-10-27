«Читаю про “Сибирь” комментарии в интернете. И Фастовский читает. Он мазохист»

ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ НАСТОЛЬКО НЕПРОСТО

— Очень тяжелое время для вас наступило. Ходят разные слухи, даже про увольнение сообщают. Как вы справляетесь с этим?

— Работаю. Когда работаешь, то переключаешь внимание. У меня все нормально.

— Правда, что ли?

— Если начнешь думать об этом, погрузишься в себя, то возникнет еще больше проблем. Это не только тренеров касается, но и хоккеистов.

— А вы предполагали, что будет настолько тяжело?

— Конечно. А вы разве думали, что будет легко?

— Но мне простительно.

— Знал, что будет вот именно так непросто. У нас же новая команда, она строится, и в такие моменты постоянно возникают проблемы. Это болезнь роста. «Сибирь» в ближайшее время постоянно будет играть с перепадами. От этого никуда не денешься. При этом к нам постоянно вливаются новые хоккеисты. Старые-то еще не все системой овладели, есть вопросы к парням, которые давно в команде, а тут приходят новички. И снова все надо начинать сначала.

— Перепады никому не нравятся.

— Хотелось, чтобы их не было. Но мы все знали, что будет очень тяжело. И я был уверен, что подобное будет происходить.

— Вы были хотя бы раз на грани отставки?

— Да. Перед матчем с «Амуром» такие мысли проскакивали. Но к третьему периоду стало все нормально.

— В такие моменты многое решает поддержка команды. Вы ее чувствуете?

— У нас в последнее время хорошие собрания прошли, где выступил каждый, кроме одного игрока, к сожалению. Сначала мы с тренерским штабом думали, что все ограничится банальными словами, но в итоге получился очень жесткий, хороший разговор. Мы высказали в глаза все, что было на душе, на сердце. Я увидел, что никому небезразлично, как команда выступает и выступит в этом сезоне.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZaIvmlhH7q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новосибирск! Спасибо за аншлаг и непередаваемую атмосферу на вчерашнем матче! Вы лучшие! В понедельник повторим?! ? Еще около 2000 билетов в продаже! #wearehcsibir #мыэтохксибирь</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ХК Сибирь (@hc_sibir) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T03:17:45+00:00">Sep 23, 2017 at 8:17pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У НАС РЕБЯТА С РАЗНЫХ МИРОВ,

НАДО ОБЪЕДИНИТЬ ИХ В ГАЛАКТИКУ

— К вам со стороны игроков были претензии?

— Конечно.

— Расскажите.

— Зачем я буду об этом рассказывать. Вы потом из мухи такого слона раздуете, что потом не будешь знать, что с этим делать.

— Нам только дай повод.

— Я в вас и не сомневался. Но все это касалось взаимоотношений между командой и тренерским штабом. Что надо улучшить, что надо изменить? Без этих разговоров мы не могли бы идти дальше. Было бы непросто работать, если бы у игроков было что-то за душой. Как бы могли догадываться о том, что гложет ребят? Теперь же мы все услышали, сделали выводы. Мне понравилось, что это не было монологом, а был диалог.

— Опять же в последнее время у вас было слишком много собраний. Это все хорошо, но в меру.

— Такое время наступило. Надо было разобраться до конца. Сначала у нас был тренерский совет, куда входит капитан команды, опытные ребята, которые должны передавать сибирские традиции новичкам. А потом все-таки решили собраться вместе, чтобы исключить эффект сломанного телефона, когда одним кажется, что сказали это, а другим противоположное. Напрямую и при всех — эффективней.

— Знаете, меня игра «Сибири» не удивляет. Я видел выставочные матчи с ЦСКА этим летом. Тогда было видно, что вы хотите, и сейчас ребята стараются это делать. То есть не стоило было ждать какой-то залихватской игры с самого начала.

— Но, к сожалению, команда лишь временами показывает то, что мы хотим. Получается, но не всегда. Тяжело держать линейку требований, когда каждый знает свое место на площадке и каждый понимает, за что именно он отвечает. Вы видели игру против рижского «Динамо»?

— Местами.

— Там был хороший пример, и мы его позже разбирали. Смотрим видео, там люди занимают не те позиции, о которых мы договаривались. Почему? В стрессовых ситуациях срабатывают старые навыки, которые давно заложены.

— Получается, что дело в старых навыках?

— Конечно. У нас много новых ребят, они пришли с разных миров, а нам надо все объединить в одну галактику.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NoxX2Hol5AY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ПОМЕНЯЛ БЫ ЯРКИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА КАЧЕСТВЕННУЮ ИГРУ

— Правда, что Федор Беляков обменян потому, что его подозревали в том, что он рассказал о реальной ситуации внутри команды?

— Все вопросы по Федору — к генеральному менеджеру. Но мы объявили, почему он не поехал с нами в поездку, все хоккеисты в курсе.

— Из-за подозрений отказываться от хоккеиста, который был одним из лучших в лиге по блокированным броскам, не боялся подставить под шайбу ни руку, ни живот, ни голову.

— У нас в команде все равно остались такие люди, которые ничего не боятся. Кирилл Воробьев лидирует в лиге, Иван Верещагин на четвертом месте. У «Сибири» никто не боится броситься под шайбу.

— Зато ваши пресс-конференции ярче, чем игра команда. Иногда я могу себе позволить не посмотреть матчи «Сибири», но никогда не пропускаю пресс-конференции с вашим участием.

— Я бы с удовольствием поменял свои пресс-конференции на качественную игру. Но ничего, придет время и все наладится. Хорошо, если бы у меня было время.

— Летом вы говорили, что не стесняетесь заходить в интернет и читать комментарии болельщиков после матчей. А сейчас?

— Захожу, читаю. Там на самом деле много интересно. У нас и генеральный менеджер постоянно заходит, читает. Говорит, что он мазохист.

— Я тоже читаю.

— Наслаждаетесь?

— Не особо. Но вам-то каково?

— Главное, чтобы мои близкие это не читали. Я же отношусь к подобному спокойно. Знаете, подобные комментарии были при любых тренерах. Более того, я уверен, что в любом другом клубе происходит точно такое же. После неудач все готовы выгнать тренера, разобраться с игроками. Везде все одинаково. Все придумано до нас.

— Вы как-то сказали, что простым карандашом краски осени не передать. Как же вы ошибаетесь!

— Нет-нет, не передать. У вас только белое и черное. А осень выглядит немного иначе.

— Да вы просто в Балашихе не были осенью. Но я о другом хотел сказать. Как же мы благодарны вам за все эти сравнения, аллюзии. Вы просто не представляете.