«Читаю про “Сибирь” комментарии в интернете. И Фастовский читает. Он мазохист»

ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ НАСТОЛЬКО НЕПРОСТО
— Очень тяжелое время для вас наступило. Ходят разные слухи, даже про увольнение сообщают. Как вы справляетесь с этим?
— Работаю. Когда работаешь, то переключаешь внимание. У меня все нормально.
— Если начнешь думать об этом, погрузишься в себя, то возникнет еще больше проблем. Это не только тренеров касается, но и хоккеистов.
— А вы предполагали, что будет настолько тяжело?
— Конечно. А вы разве думали, что будет легко?
— Знал, что будет вот именно так непросто. У нас же новая команда, она строится, и в такие моменты постоянно возникают проблемы. Это болезнь роста. «Сибирь» в ближайшее время постоянно будет играть с перепадами. От этого никуда не денешься. При этом к нам постоянно вливаются новые хоккеисты. Старые-то еще не все системой овладели, есть вопросы к парням, которые давно в команде, а тут приходят новички. И снова все надо начинать сначала.
— Перепады никому не нравятся.
— Хотелось, чтобы их не было. Но мы все знали, что будет очень тяжело. И я был уверен, что подобное будет происходить.
— Вы были хотя бы раз на грани отставки?
— Да. Перед матчем с «Амуром» такие мысли проскакивали. Но к третьему периоду стало все нормально.
— В такие моменты многое решает поддержка команды. Вы ее чувствуете?
— У нас в последнее время хорошие собрания прошли, где выступил каждый, кроме одного игрока, к сожалению. Сначала мы с тренерским штабом думали, что все ограничится банальными словами, но в итоге получился очень жесткий, хороший разговор. Мы высказали в глаза все, что было на душе, на сердце. Я увидел, что никому небезразлично, как команда выступает и выступит в этом сезоне.
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У НАС РЕБЯТА С РАЗНЫХ МИРОВ,
НАДО ОБЪЕДИНИТЬ ИХ В ГАЛАКТИКУ
— К вам со стороны игроков были претензии?
— Зачем я буду об этом рассказывать. Вы потом из мухи такого слона раздуете, что потом не будешь знать, что с этим делать.
— Я в вас и не сомневался. Но все это касалось взаимоотношений между командой и тренерским штабом. Что надо улучшить, что надо изменить? Без этих разговоров мы не могли бы идти дальше. Было бы непросто работать, если бы у игроков было что-то за душой. Как бы могли догадываться о том, что гложет ребят? Теперь же мы все услышали, сделали выводы. Мне понравилось, что это не было монологом, а был диалог.
— Опять же в последнее время у вас было слишком много собраний. Это все хорошо, но в меру.
— Такое время наступило. Надо было разобраться до конца. Сначала у нас был тренерский совет, куда входит капитан команды, опытные ребята, которые должны передавать сибирские традиции новичкам. А потом все-таки решили собраться вместе, чтобы исключить эффект сломанного телефона, когда одним кажется, что сказали это, а другим противоположное. Напрямую и при всех — эффективней.
— Знаете, меня игра «Сибири» не удивляет. Я видел выставочные матчи с ЦСКА этим летом. Тогда было видно, что вы хотите, и сейчас ребята стараются это делать. То есть не стоило было ждать какой-то залихватской игры с самого начала.
— Но, к сожалению, команда лишь временами показывает то, что мы хотим. Получается, но не всегда. Тяжело держать линейку требований, когда каждый знает свое место на площадке и каждый понимает, за что именно он отвечает. Вы видели игру против рижского «Динамо»?
— Там был хороший пример, и мы его позже разбирали. Смотрим видео, там люди занимают не те позиции, о которых мы договаривались. Почему? В стрессовых ситуациях срабатывают старые навыки, которые давно заложены.
— Получается, что дело в старых навыках?
— Конечно. У нас много новых ребят, они пришли с разных миров, а нам надо все объединить в одну галактику.
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ПОМЕНЯЛ БЫ ЯРКИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА КАЧЕСТВЕННУЮ ИГРУ
— Правда, что Федор Беляков обменян потому, что его подозревали в том, что он рассказал о реальной ситуации внутри команды?
— Все вопросы по Федору — к генеральному менеджеру. Но мы объявили, почему он не поехал с нами в поездку, все хоккеисты в курсе.
— Из-за подозрений отказываться от хоккеиста, который был одним из лучших в лиге по блокированным броскам, не боялся подставить под шайбу ни руку, ни живот, ни голову.
— У нас в команде все равно остались такие люди, которые ничего не боятся. Кирилл Воробьев лидирует в лиге, Иван Верещагин на четвертом месте. У «Сибири» никто не боится броситься под шайбу.
— Зато ваши пресс-конференции ярче, чем игра команда. Иногда я могу себе позволить не посмотреть матчи «Сибири», но никогда не пропускаю пресс-конференции с вашим участием.
— Я бы с удовольствием поменял свои пресс-конференции на качественную игру. Но ничего, придет время и все наладится. Хорошо, если бы у меня было время.
— Летом вы говорили, что не стесняетесь заходить в интернет и читать комментарии болельщиков после матчей. А сейчас?
— Захожу, читаю. Там на самом деле много интересно. У нас и генеральный менеджер постоянно заходит, читает. Говорит, что он мазохист.
— Не особо. Но вам-то каково?
— Главное, чтобы мои близкие это не читали. Я же отношусь к подобному спокойно. Знаете, подобные комментарии были при любых тренерах. Более того, я уверен, что в любом другом клубе происходит точно такое же. После неудач все готовы выгнать тренера, разобраться с игроками. Везде все одинаково. Все придумано до нас.
— Вы как-то сказали, что простым карандашом краски осени не передать. Как же вы ошибаетесь!
— Нет-нет, не передать. У вас только белое и черное. А осень выглядит немного иначе.
— Да вы просто в Балашихе не были осенью. Но я о другом хотел сказать. Как же мы благодарны вам за все эти сравнения, аллюзии. Вы просто не представляете.
— Но меня меньше всего волнует мысль, что я должен понравиться журналистам. Я хочу, чтобы команда играла, побеждала и показывала хороший хоккей. Надеюсь, что это получится.