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00:34 (мск), источник: Известия

Артем Подшендялов: К «Динамо» остались вопросы, но не обиды

Хоккеист «Спартака» — о предстоящем дерби с бело-голубыми, уходе из команды и секрете последних успехов красно-белых.

Источник: Известия

Сегодня московские «Спартак» и «Динамо» сыграют в своем первом дерби нынешнего сезона КХЛ. Матч обещает стать для обеих команд принципиальным еще и в турнирном плане — от его результатов во многом зависит, какой из клубов получит больше шансов попасть в плей-офф. Бело-голубые, несмотря на финансовые проблемы, потери игроков и комплектование по остаточному принципу, усугубившееся эпидемией травм на старте регулярного чемпионата, довольно удачно начали сезон. К концу сентября подопечные Владимира Воробьева находились на верхней строке таблицы Западной конференции. Но в октябре кадровый дефицит всё же сказался на результатах — в последних 10 матчах «Динамо» одержало лишь три победы, и в итоге бело-голубые оказались близки к вылету из зоны плей-офф.

«Спартак», напротив, начал постепенно находить свою игру. Сегодняшним матчем подопечные Вадима Епанчинцева завершат домашнюю серию, в которой они одержали четыре победы из четырех — над омским «Авангардом» (3:2), ханты-мансийской «Югрой» (4:3), астанинским «Барысом» (4:3 ОТ) и новосибирской «Сибирью» (4:0). Впервые с момента своего возвращения в КХЛ в 2015 году красно-белые имеют реальные шансы принять участие в Кубке Гагарина — от зоны плей-офф сейчас их отделяет всего четыре очка. Примечательно, что эта победная серия началась, когда на скамейке рядом с тренерским штабом «Спартака» начал присутствовать генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

Матч с «Динамо» станет особенным для форварда красно-белых Артема Подшендялова, начинавшего сезон в составе бело-голубых и выставленного на драфт отказов в начале октября. После победы над «Сибирью» хоккеист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором признался, что с нетерпением ждет встречи с бывшим клубом, и объяснил, почему «Спартак» наконец начал побеждать.

— «Спартак» начал побеждать, когда Алексей Жамнов встал на скамейку запасных. Это совпадение или закономерность?

— Думаю, дело не в этом. Просто у нас такая ситуация, когда нужно выигрывать все матчи, чтобы попасть в плей-офф. Поэтому все бьются от начала и до конца игры. Мы выиграли у «Сибири», потому что вся команда старается и выполняет тренерскую установку. Отсюда и эта, и предыдущие три победы.

— Перед домашней серией тренеры и руководство проводили «разбор полетов» по поводу октябрьских неудач команды?

— Мы разговариваем, общаемся постоянно. Тренерский штаб указывает нам на наши ошибки, объясняет, где надо исправить. Это должно было рано или поздно принести свои плоды. Вот мы и начали побеждать. Каждый хоккеист «Спартака» бьется за каждого. Если кто-то ошибается, партнер по команде ему помогает, страхует.

— Банальный вопрос: матч с «Динамо» для вас имеет особый статус?

— Да, конечно. Разумеется, я буду по-особому настраиваться на него. Всей командой планируем биться на каждом участке площадки, но для меня этот матч имеет принципиальное значение. Я с таким нетерпением ждал его! Поэтому готовлюсь не меньше, чем к предыдущим встречам. Если мы всей командой сыграем так же, как с «Авангардом», «Югрой», «Барысом» и «Сибирью», то обязательно добьемся успеха. И для команды, и для меня лично очень важно выиграть этот матч. Я должен помочь «Спартаку» добиться победы, чтобы мы окончательно включились в борьбу за плей-офф.

— Как в «Динамо» объяснили внесение вас в список отказов?

— Мне ничего не объяснили. Вопросы к «Динамо» у меня остались, но они уже в прошлом. Я играю в «Спартаке» и помогаю команде побеждать. Жизнь на уходе из «Динамо» не заканчивается — у меня в приоритете биться за свою нынешнюю команду.

— Обид на «Динамо» нет?

— Обид нет. Есть определенные вопросы к «Динамо», но чтобы обижаться… Я не маленький мальчик, так что всё нормально.

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