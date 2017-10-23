Владислав Гавриков: Атмосфера на матчах с ЦСКА неповторимая
Защитник ХК СКА — о победе в армейском дерби, результатах петербуржцев в регулярном чемпионате и октябрьском игровом спаде команды.
Защитник ХК СКА — о победе в армейском дерби, результатах петербуржцев в регулярном чемпионате и октябрьском игровом спаде команды.
В начале недели в Москве прошел самый статусный матч регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский СКА обыграл столичный ЦСКА (5:2). Двумя днями ранее подопечные Олега Знарка в овертайме победили финский «Йокерит» (4:3), одолев в итоге двух своих главных конкурентов за место на верхней строке таблицы Западной конференции. Сейчас вопрос победы СКА в «регулярке» можно считать практически решенным. В среду петербуржцы закрепили успех выездной победой над подольским «Витязем» (4:2), а сегодня завершат гостевую серию матчем в Братиславе против «Слована».
После победы над ЦСКА защитник питерских армейцев, бронзовый призер майского чемпионата мира в Кельне Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился эмоциями от побед над конкурентами и впечатлениями от игры за петербургский клуб, в который он перешел минувшим летом, а также рассказал о причинах октябрьских неудач команды в лиге.
— Счет 5:2 отображает реальное соотношение сил между командами?
— Нет, игра вышла не такой простой, как может показаться по счету. По сути, до шайбы Ильи Ковальчука, забитой в пустые ворота на последней минуте, ЦСКА давил и имел все шансы отыграться. А про первый период и начало второго даже говорить не стоит — соперник контролировал зону, оказывал на нас серьезное давление и создавал хорошие моменты для взятия ворот. Но дальше контролировать ход встречи стали уже мы. Удачно отыграли в меньшинстве, когда ЦСКА был близок к голу. Удержали свои ворота сухими, что дало всем нам дополнительные эмоции. При этом мы сумели забросить важную первую шайбу в большинстве, хотя с этим тоже долго были проблемы — соперник очень хорошо оборонялся, имея на одного игрока меньше. Нам с большим трудом удавалось войти в зону ЦСКА и закрепиться в ней. Тем ценнее был гол Славы Войнова, после которого стало чуть полегче.
— ЦСКА как соперник удобнее «Йокерита»?
— Это разные команды. Объединяет их только то, что они отлично укомплектованы в каждой из линий и очень организованы. При этом те же финны играли против нас, будучи на подъеме. Да и ЦСКА, несмотря на поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ), проводил хороший отрезок сезона. Так что важны оба эти выигрыша.
— Как вам удалось восстановиться после непростой победы над «Йокеритом» (4:3 ОТ) за два дня до встречи с ЦСКА?
— Мы были в равных условиях — у ЦСКА тоже был тяжелейший матч с «Локомотивом». И тоже с овертаймом. Возможно, им пришлось даже сложнее — там было много борьбы, драк и жестких силовых приемов. В нашем матче с «Йокеритом» этого оказалось поменьше. При этом и мы, и ЦСКА за два дня успели вернуться в форму и показали качественный, быстрый хоккей, который понравился зрителям.
— В нынешнем сезоне вы встречались с ЦСКА дважды. Уже ощутили особую атмосферу этого противостояния?
— Напряжение в таких матчах очень высокое — как на льду, так и вокруг него. И на августовском матче в Питере, и сейчас в Москве трибуны были забиты до отказа. Болельщики очень громко поддерживали свои команды — это создавало неповторимую атмосферу.
— В регулярном чемпионате было предусмотрено только два матча между СКА и ЦСКА. Не мало?
— Я не буду обсуждать календарь. Не мы его составляли, поэтому нет и смысла
— В нынешней «регулярке» вы провели рекордную победную серию. Но домашние поражения от «Сочи» (2:3) и «Ак Барса» (2:3) вызвали подозрения, что у СКА наметился спад. Сказалась усталость?
— Я не могу сказать, что мы
— Тренерский штаб СКА — он же и тренерский штаб сборной России — уже обсуждал с хоккеистами, кого планируется заявлять на ноябрьский Кубок Карьяла?
— Еще нет. Да и не думаю я, что
— Вы успели освоиться в коллективе за четыре месяца, прошедшие после перехода из ярославского «Локомотива»?
— Скажу коротко: у меня все хорошо. Отличные партнеры, отличная атмосфера в команде и на трибунах. Много игрового времени, ощущаю, что можно еще прогрессировать.
|Игорь Никитин
|Олег Знарок
|Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47)
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Николай Прохоркин
|00:34
|19:52
|Валерий Ничушкин
|2-й период
|Егор Рыков
|22:50
|Сергей Калинин
|25:09
|27:17
|Михаил Григоренко
|31:07
|Андрей Светлаков
|Вячеслав Войнов (И. Ковальчук)
|32:19
|3-й период
|44:38
|Михаил Науменков
|Илья Ковальчук (П. Дацюк)
|46:17
|Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин)
|48:20
|Динар Хафизуллин
|49:23
|51:08
|Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
|Павел Дацюк (М. Карпов)
|51:55
|54:05
|Иван Телегин (А. Попов)
|Николай Прохоркин
|55:54
|Илья Ковальчук (Е. Кетов)
|п.в.
|59:47
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)