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00:29 (мск), источник: Известия

Владислав Гавриков: Атмосфера на матчах с ЦСКА неповторимая

Защитник ХК СКА — о победе в армейском дерби, результатах петербуржцев в регулярном чемпионате и октябрьском игровом спаде команды.

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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

В начале недели в Москве прошел самый статусный матч регулярного чемпионата КХЛ. Петербургский СКА обыграл столичный ЦСКА (5:2). Двумя днями ранее подопечные Олега Знарка в овертайме победили финский «Йокерит» (4:3), одолев в итоге двух своих главных конкурентов за место на верхней строке таблицы Западной конференции. Сейчас вопрос победы СКА в «регулярке» можно считать практически решенным. В среду петербуржцы закрепили успех выездной победой над подольским «Витязем» (4:2), а сегодня завершат гостевую серию матчем в Братиславе против «Слована».

После победы над ЦСКА защитник питерских армейцев, бронзовый призер майского чемпионата мира в Кельне Владислав Гавриков в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился эмоциями от побед над конкурентами и впечатлениями от игры за петербургский клуб, в который он перешел минувшим летом, а также рассказал о причинах октябрьских неудач команды в лиге.

— Счет 5:2 отображает реальное соотношение сил между командами?

— Нет, игра вышла не такой простой, как может показаться по счету. По сути, до шайбы Ильи Ковальчука, забитой в пустые ворота на последней минуте, ЦСКА давил и имел все шансы отыграться. А про первый период и начало второго даже говорить не стоит — соперник контролировал зону, оказывал на нас серьезное давление и создавал хорошие моменты для взятия ворот. Но дальше контролировать ход встречи стали уже мы. Удачно отыграли в меньшинстве, когда ЦСКА был близок к голу. Удержали свои ворота сухими, что дало всем нам дополнительные эмоции. При этом мы сумели забросить важную первую шайбу в большинстве, хотя с этим тоже долго были проблемы — соперник очень хорошо оборонялся, имея на одного игрока меньше. Нам с большим трудом удавалось войти в зону ЦСКА и закрепиться в ней. Тем ценнее был гол Славы Войнова, после которого стало чуть полегче.

— ЦСКА как соперник удобнее «Йокерита»?

— Это разные команды. Объединяет их только то, что они отлично укомплектованы в каждой из линий и очень организованы. При этом те же финны играли против нас, будучи на подъеме. Да и ЦСКА, несмотря на поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ), проводил хороший отрезок сезона. Так что важны оба эти выигрыша.

— Как вам удалось восстановиться после непростой победы над «Йокеритом» (4:3 ОТ) за два дня до встречи с ЦСКА?

— Мы были в равных условиях — у ЦСКА тоже был тяжелейший матч с «Локомотивом». И тоже с овертаймом. Возможно, им пришлось даже сложнее — там было много борьбы, драк и жестких силовых приемов. В нашем матче с «Йокеритом» этого оказалось поменьше. При этом и мы, и ЦСКА за два дня успели вернуться в форму и показали качественный, быстрый хоккей, который понравился зрителям.

— В нынешнем сезоне вы встречались с ЦСКА дважды. Уже ощутили особую атмосферу этого противостояния?

— Напряжение в таких матчах очень высокое — как на льду, так и вокруг него. И на августовском матче в Питере, и сейчас в Москве трибуны были забиты до отказа. Болельщики очень громко поддерживали свои команды — это создавало неповторимую атмосферу.

— В регулярном чемпионате было предусмотрено только два матча между СКА и ЦСКА. Не мало?

— Я не буду обсуждать календарь. Не мы его составляли, поэтому нет и смысла что-то говорить на этот счет. Мы бы не отказались еще пару раз сыграть с ЦСКА, но что есть, то и есть. Мы серьезно относимся к каждой игре.

— В нынешней «регулярке» вы провели рекордную победную серию. Но домашние поражения от «Сочи» (2:3) и «Ак Барса» (2:3) вызвали подозрения, что у СКА наметился спад. Сказалась усталость?

— Я не могу сказать, что мы как-то сдали по сравнению с началом сезона. «Сочи» и «Ак Барсу» проиграли точно не из-за «физики». Просто соперники смогли подобрать к нам ключи. Было ясно, что всегда и у всех выигрывать не получится. Но нам удалось быстро разобрать эти неудачи, настроиться на «Йокерит» и ЦСКА — результаты вы видите сами.

— Тренерский штаб СКА — он же и тренерский штаб сборной России — уже обсуждал с хоккеистами, кого планируется заявлять на ноябрьский Кубок Карьяла?

— Еще нет. Да и не думаю я, что кто-то будет обсуждать с нами этот вопрос. Просто объявят состав, когда примут решение. Но сейчас так далеко мы не заглядываем — надо максимально качественно провести оставшиеся до перерыва матчи. Тем более, скоро вернутся в строй травмированные игроки СКА — вот тогда конкуренция станет еще жестче.

— Вы успели освоиться в коллективе за четыре месяца, прошедшие после перехода из ярославского «Локомотива»?

— Скажу коротко: у меня все хорошо. Отличные партнеры, отличная атмосфера в команде и на трибунах. Много игрового времени, ощущаю, что можно еще прогрессировать.

ЦСКА 2:5
(0:0, 0:1, 2:4)
СКА
23.10.2017, 19:30 Зрители: 5307 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Олег Знарок
Вратари
Илья Сорокин 58:54 (И.И. Сорокин 59:47) Игорь Шестеркин
1-й период
Николай Прохоркин 00:34
19:52 Валерий Ничушкин
2-й период
Егор Рыков 22:50
Сергей Калинин 25:09
27:17 Михаил Григоренко
31:07 Андрей Светлаков
Вячеслав Войнов (И. Ковальчук) 32:19
3-й период
44:38 Михаил Науменков
Илья Ковальчук (П. Дацюк) 46:17
Илья Ковальчук (С. Плотников, Н. Прохоркин) 48:20
Динар Хафизуллин 49:23
51:08 Андрей Кузьменко (А. Марченко, И. Ожиганов)
Павел Дацюк (М. Карпов) 51:55
54:05 Иван Телегин (А. Попов)
Николай Прохоркин 55:54
Илья Ковальчук (Е. Кетов) п.в. 59:47
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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