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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг на льду арены «Шайба» в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей отличились Михал Чайковски (22-я минута) и оформивший дубль Илья Крикунов (45 и 60). Обе шайбы Крикунов забросил после передач Франсиса Паре, который набрал свое 100-е и 101-е очки в КХЛ.

У хозяев автором единственной шайбы стал Андрей Иванов, набравший 200-е очко за время выступлений в лиге.

В следующем матче сезона «Автомобилист» 31 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Сочи» 28 октября сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».

Сочи 1:3
(0:0, 0:1, 1:2)
Автомобилист
26.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Главные тренеры
Сергей Зубов Владимир Крикунов
Вратари
Дмитрий Шикин 58:26 (Д. Шикин 59:27) Якуб Коварж
1-й период
Михал Чайковски 03:46
15:20 Сергей Шмелев
Денис Куляш 15:20
19:51 Юрки Йокипакка
2-й период
Михал Чайковски (К. Лямин, А. Торченюк) 21:38
27:43 Адам Полашек
37:15 Сергей II Кузнецов
3-й период
42:43 Юрки Йокипакка
Илья Крикунов (Ф. Паре, А. Симаков) 44:18
Денис Куляш 52:22
54:05 Андрей Иванов (С. Шмелев, А. Цветков)
Илья Крикунов (Ф. Паре, С. Егоршев) п.в. 59:27
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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