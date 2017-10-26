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«Автомобилист» на выезде обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Встреча, прошедшая в четверг на льду арены «Шайба» в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей отличились Михал Чайковски (22-я минута) и оформивший дубль Илья Крикунов (45 и 60). Обе шайбы Крикунов забросил после передач Франсиса Паре, который набрал свое 100-е и 101-е очки в КХЛ.
У хозяев автором единственной шайбы стал Андрей Иванов, набравший 200-е очко за время выступлений в лиге.
В следующем матче сезона «Автомобилист» 31 октября примет тольяттинскую «Ладу», а «Сочи» 28 октября сыграет дома с магнитогорским «Металлургом».
|Сочи
|
1:3
(0:0, 0:1, 1:2)
|Автомобилист
|Сергей Зубов
|Владимир Крикунов
|Дмитрий Шикин 58:26 (Д. Шикин 59:27)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Михал Чайковски
|03:46
|15:20
|Сергей Шмелев
|Денис Куляш
|15:20
|19:51
|Юрки Йокипакка
|2-й период
|Михал Чайковски (К. Лямин, А. Торченюк)
|21:38
|27:43
|Адам Полашек
|37:15
|Сергей II Кузнецов
|3-й период
|42:43
|Юрки Йокипакка
|Илья Крикунов (Ф. Паре, А. Симаков)
|44:18
|Денис Куляш
|52:22
|54:05
|Андрей Иванов (С. Шмелев, А. Цветков)
|Илья Крикунов (Ф. Паре, С. Егоршев)
|п.в.
|59:27
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)