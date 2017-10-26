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22:18 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Авангарда» в овертайме уступили рижскому «Динамо» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 окт — Р-Спорт. Омский «Авангард» в овертайме проиграл рижскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Риге в четверг, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу рижан, в составе которых отличился Ансси Салмела (65).

Вратарь динамовцев Янис Калниньш отразил 28 бросков. Российский нападающий рижан Николай Жердев провел 400-й матч в КХЛ.

Рижское «Динамо» 29 октября примет динамовцев из Минска, а «Авангард» 30 октября — московский ЦСКА.

Динамо Р 1:0 ОТ
(0:0, 0:0, 0:0)
Авангард
26.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Андрей Скабелка
Вратари
Янис Калныньш Доминик Фурх
1-й период
01:34 Ансси Салмела
Александр Пережогин 06:05
2-й период
Виталий Меньшиков 29:38
3-й период
47:11 Эдгарс Кулда
47:44 Карл Столлери
Овертайм
64:05 Ансси Салмела (М. Редлихс)
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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