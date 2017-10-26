Нападающий "Эвертона" начал отрабатывать свое наказание за вождение в нетрезвом виде.
Хоккеисты «Авангарда» в овертайме уступили рижскому «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 окт —
МОСКВА, 26 окт —
Встреча, прошедшая в Риге в четверг, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу рижан, в составе которых отличился Ансси Салмела (65).
Вратарь динамовцев Янис Калниньш отразил 28 бросков. Российский нападающий рижан Николай Жердев провел 400-й матч в КХЛ.
Рижское «Динамо» 29 октября примет динамовцев из Минска, а «Авангард» 30 октября — московский ЦСКА.
|Гиртс Анкипанс
|Андрей Скабелка
|Янис Калныньш
|Доминик Фурх
|1-й период
|01:34
|Ансси Салмела
|Александр Пережогин
|06:05
|2-й период
|Виталий Меньшиков
|29:38
|3-й период
|47:11
|Эдгарс Кулда
|47:44
|Карл Столлери
|Овертайм
|64:05
|Ансси Салмела (М. Редлихс)
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)