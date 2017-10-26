Защитник Крис Ли вернулся в «Металлург», подписав контракт до конца сезона

«Полчаса назад мы подписали контракт с защитником Крисом Ли до конца нынешнего сезона», — сообщил Величкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Ли в межсезонье не сумел пройти в состав «Лос-Анджелес Кингз», с 36-летним хоккеистом был расторгнут пробный контракт. Предыдущие четыре сезона Ли провёл в магнитогорском «Металлурге». Он сыграл в Континентальной хоккейной лиге 298 матчей, записав на свой счёт 226 (51+175) очков при общем показателе полезности «+94». Хоккеист вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.