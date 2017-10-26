Агония «Магнитки» закончена: что дальше?

Источник: Спорт-Экспресс

НЕДЕШЕВО И СЕРДИТО

«Металлург» в межсезонье потерял слишком много, чтобы рассчитывать на безупречное выступление на старте чемпионата. Зарипов, Ли, Антипин и в меньшей степени Береглазов с Семиным — от них игра команды зависела как минимум на половину.

Заменить их можно, потратив только большие деньги. «Магнитка» никогда не жаловалась на бедность, но времена изменились. Ситуация, при которой уральцы делают Кошечкину более выгодное предложение, чем СКА, а Мозякину — чем ЦСКА, осталась в прошлом. Сейчас «Металлург» в лучшем случае четвертый-пятый клуб в лиге по финансовым возможностям. Потянуть контракты Шалунова, Бурдасова или Капризова «Магнитка» может без проблем. Только вот «право первой ночи» принадлежит двум армейским клубам, которые имеют возможность выбирать. Если какой-то игрок им не нужен, то в дело могут вступить гранды «Востока». Так, например, было с защитником Денисовым, перебравшимся в «Металлург» из ЦСКА, где он стал ненужным.

Вся селекция, как весной-летом, так и по ходу сезона скорее проходит по принципу «дешево, а точнее недешево с учетом российских реалий, и сердито». Так и не был найден достойный партнер в первое звено к Мозякину и Коваржу. Американский защитник Шаус понемногу адаптировался, но ставить его в один ряд с Ли может только безумец. С тех пор как клуб покинул Андрей Яковенко, отвечавший за селекцию, ни разу удалось сорвать крупный куш. Как это было с Ли и Коваржем. Новые иностранцы до их уровня не дотягивают и близко. Да и вся селекция в целом вызывает массу нареканий. Чего стоит только приглашение Игоря Григоренко.

Илья ВОРОБЬЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

ВИНОВАТ ЛИ ВОРОБЬЕВ?

К главному тренеру Илье Воробьеву следует предъявлять справедливые упреки относительно уровня командной игры. Наверное, его можно было уволить после трех поражений подряд. Но смысл? На горизонте преемников, которые сразу помогут команде, не заметно. Воробьеву просто не хватает кистей и красок для создания шедевра. Вместо яркого полотна получаются унылые осенние пейзажи с преобладанием серых тонов. Если отойти от сравнений, то из позитива на память приходит содержательный матч в Санкт-Петербурге, где находившемуся посередине своей победной серии СКА пришлось очень тяжело и повезло забрать два очка только в овертайме. На другой чаше весов проигранные вдрызг третьи периоды с «Автомобилистом», минским «Динамо», «Амуром» и три тяжелых с точки зрения морали поражения — до матча с «Салаватом».

Есть еще один важный фактор — психологическая и местами физическая усталость после двух выходов в финал Кубка Гагарина. В НХЛ с такой же проблемой сталкивается в настоящий момент «Питтсбург», на старте сезона уже получивший 1:10 и 1:7. Свежести и эмоций, чтобы переламывать ход матчей за счет характера и желания, пока не видно. Это проблема любой команды, взявшей титул. Самое очевидное решение — впрыск свежей крови. Чтобы это сделать, нужные серьезные финансовые вливания. Это себе могут позволить в КХЛ с натяжкой три клуба — СКА, ЦСКА и, наверное, «Ак Барс».

Свободных денег в «Металлурге» сейчас немного. Об этом можно легко сделать вывод на основании последних новостей. Для того чтобы в четверг освободить место под Кокарева, пришлось днем ранее расстаться с Косовым, за которого был получен из «Ак Барса» Чибисов, в последнее время выступавший за фарм-клуб в ВХЛ. Данный шаг больше напоминает агонию и желание хоть что-то изменить. Может, и сработает. Серия из трех-четырех побед легко поднимет «Металлург» на третью-четвертую позиции в конференции. Особенно если, как заявил вице-президент клуба Геннадий Величкин, удастся договориться и вернуть в команду Ли и Береглазова.

Сергей МОЗЯКИН | Источник: Reuters

У МОЗЯКИНА СТИМУЛОВ НЕ ОСТАЛОСЬ

Однако глобальные проблемы никуда не делись. Впереди «Магнитку» ждут сложные времена. Мозякин держит марку, но кроме Олимпиады, куда еще надо попасть, больших стимулов у него не осталось. Деньги? За карьеру он заработал их много и, по словам задающих людей, достаточно удачно вложил свободные средства в какой-то бизнес, чтобы ломать голову о финансовых сложностях.

Чуть ли единственной мотивацией остаться в большом хоккее может стать желание сыграть в одной команде с сыном — Андрею Сергеевичу сейчас 16 лет, он пока выступает в магнитогорской школе за выпускной год. Коварж спит и видит себя в НХЛ. У чеха следующей весной истекает контракт с «Металлургом», поэтому он рассчитывает получить достойное предложение из-за океана. Молодому вратарю Илье Самсонову ехать в Северную Америку рановато, поскольку в ближайшие 3−4 года подвинуть с позиции первого номера в «Вашингтоне» Брэйдена Холтби почти нереально. Хотя кто знает, что будет у него на уме весной?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Baszj3thO8S/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Наш новобранец - нападающий Андрей Чибисов - присоединился к команде! #братьяпоогню</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by "Metallurg" Magnitogorsk (@hcmetallurg) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T05:49:37+00:00">Oct 25, 2017 at 10:49pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КАК ВЫКРУТИТСЯ ВЕЛИЧКИН?

Неоднократно в последнее время доводилось слышать мнение, что «Металлург» затянул с перестройкой. Но любой менеджер на месте Геннадия Величкина делал бы все, чтобы сохранить в составе игроков, приносивших команде титулы. Как отправлять на все четыре стороны или обменивать людей, еще прошлых весной втащивших на своем горбу команду в финал? Выкидывать заслуженных людей, прикрываюсь словами об обновлении, делать может только человек, который не умеет просчитывать ситуацию больше, чем на один ход. Прекрасное отношение к игрокам, включая решение всех бытовых проблем, атмосфера семьи — все это помогало «Металлургу» создавать крепкий коллектив, удерживать лидеров, продлевая с ними контракты, и приглашать новичков. Репутация создается годами, чтобы портить ее ради сиюминутных выгод, не гарантирующих нужного эффекта в дальнейшем.

Сейчас ситуация осложняется тем, что с возможным уходом Мозякина и Ко не останется костяка. Своя школа стала работать хуже, если говорить о нападающих. Об игроках уровня Кайгородова остается лишь мечтать. Звать перспективных игроков со стороны дело затратное, даже если в них не заинтересованы СКА и ЦСКА. Можно только предполагать, сколько миллионов запросят «Автомобилист», и сам не сильно уступающий по бюджету, за Голышева, «Адмирал» — за Ткачева, «Сибирь» — за Верещагина.

С одним из ведущих нападающих «Югры», 22-летним магнитогорским воспитанником Варфоломеевым, по информации «СЭ», достигнута договоренность у «Авангарда». Вопрос с его переходом — дело времени. Величкин в прошлые годы приучил к тому, что умеет удивлять. Не зря он многими считается лучшим российским менеджером за последние лет 15−20. Не удивимся, если он сумеет каким-то образом выкрутиться из сложной ситуации и на этот раз.