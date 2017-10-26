Агония «Магнитки» закончена: что дальше?
Финалист двух последних розыгрышей Кубка Гагарина после трех поражений с общим счетом 3:14 обыграл «Салават Юлаев». «СЭ» рассуждает о шансах «Металлурга» продолжить выход из кризиса.
Финалист двух последних розыгрышей Кубка Гагарина после трех поражений с общим счетом 3:14 обыграл «Салават Юлаев». «СЭ» рассуждает о шансах «Металлурга» продолжить выход из кризиса.
НЕДЕШЕВО И СЕРДИТО
«Металлург» в межсезонье потерял слишком много, чтобы рассчитывать на безупречное выступление на старте чемпионата. Зарипов, Ли, Антипин и в меньшей степени Береглазов с Семиным — от них игра команды зависела как минимум на половину.
Заменить их можно, потратив только большие деньги. «Магнитка» никогда не жаловалась на бедность, но времена изменились. Ситуация, при которой уральцы делают Кошечкину более выгодное предложение, чем СКА, а Мозякину — чем ЦСКА, осталась в прошлом. Сейчас «Металлург» в лучшем случае
Вся селекция, как
ВИНОВАТ ЛИ ВОРОБЬЕВ?
К главному тренеру Илье Воробьеву следует предъявлять справедливые упреки относительно уровня командной игры. Наверное, его можно было уволить после трех поражений подряд. Но смысл? На горизонте преемников, которые сразу помогут команде, не заметно. Воробьеву просто не хватает кистей и красок для создания шедевра. Вместо яркого полотна получаются унылые осенние пейзажи с преобладанием серых тонов. Если отойти от сравнений, то из позитива на память приходит содержательный матч в
Есть еще один важный фактор — психологическая и местами физическая усталость после двух выходов в финал Кубка Гагарина. В НХЛ с такой же проблемой сталкивается в настоящий момент «Питтсбург», на старте сезона уже получивший 1:10 и 1:7. Свежести и эмоций, чтобы переламывать ход матчей за счет характера и желания, пока не видно. Это проблема любой команды, взявшей титул. Самое очевидное решение — впрыск свежей крови. Чтобы это сделать, нужные серьезные финансовые вливания. Это себе могут позволить в КХЛ с натяжкой три клуба — СКА, ЦСКА и, наверное, «Ак Барс».
Свободных денег в «Металлурге» сейчас немного. Об этом можно легко сделать вывод на основании последних новостей. Для того чтобы в четверг освободить место под Кокарева, пришлось днем ранее расстаться с Косовым, за которого был получен из «Ак Барса» Чибисов, в последнее время выступавший за
У МОЗЯКИНА СТИМУЛОВ НЕ ОСТАЛОСЬ
Однако глобальные проблемы никуда не делись. Впереди «Магнитку» ждут сложные времена. Мозякин держит марку, но кроме Олимпиады, куда еще надо попасть, больших стимулов у него не осталось. Деньги? За карьеру он заработал их много и, по словам задающих людей, достаточно удачно вложил свободные средства в
Чуть ли единственной мотивацией остаться в большом хоккее может стать желание сыграть в одной команде с сыном — Андрею Сергеевичу сейчас 16 лет, он пока выступает в магнитогорской школе за выпускной год. Коварж спит и видит себя в НХЛ. У чеха следующей весной истекает контракт с «Металлургом», поэтому он рассчитывает получить достойное предложение
КАК ВЫКРУТИТСЯ ВЕЛИЧКИН?
Неоднократно в последнее время доводилось слышать мнение, что «Металлург» затянул с перестройкой. Но любой менеджер на месте Геннадия Величкина делал бы все, чтобы сохранить в составе игроков, приносивших команде титулы. Как отправлять на все четыре стороны или обменивать людей, еще прошлых весной втащивших на своем горбу команду в финал? Выкидывать заслуженных людей, прикрываюсь словами об обновлении, делать может только человек, который не умеет просчитывать ситуацию больше, чем на один ход. Прекрасное отношение к игрокам, включая решение всех бытовых проблем, атмосфера семьи — все это помогало «Металлургу» создавать крепкий коллектив, удерживать лидеров, продлевая с ними контракты, и приглашать новичков. Репутация создается годами, чтобы портить ее ради сиюминутных выгод, не гарантирующих нужного эффекта в дальнейшем.
Сейчас ситуация осложняется тем, что с возможным уходом Мозякина и Ко не останется костяка. Своя школа стала работать хуже, если говорить о нападающих. Об игроках уровня Кайгородова остается лишь мечтать. Звать перспективных игроков со стороны дело затратное, даже если в них не заинтересованы СКА и ЦСКА. Можно только предполагать, сколько миллионов запросят «Автомобилист», и сам не сильно уступающий по бюджету, за Голышева, «Адмирал» — за Ткачева, «Сибирь» — за Верещагина.
С одним из ведущих нападающих «Югры», 22-летним магнитогорским воспитанником Варфоломеевым, по информации «СЭ», достигнута договоренность у «Авангарда». Вопрос с его переходом — дело времени. Величкин в прошлые годы приучил к тому, что умеет удивлять. Не зря он многими считается лучшим российским менеджером за последние лет 15−20. Не удивимся, если он сумеет
Михаил ЗИСЛИС.
|Салават Юлаев
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1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
|Металлург Мг
|Эркка Вестерлунд
|Илья Воробьев
|Бен Скривенс 57:57 (Б. Скривенс 58:03-59:20, Б. Скривенс 59:40)
|Василий Кошечкин
|1-й период
|06:06
|Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|Владислав Калетник
|10:48
|2-й период
|36:06
|Евгений Коротков
|Денис Денисов
|36:06
|Оскар Осала
|36:06
|Денис Денисов
|38:18
|Владислав Калетник
|39:50
|3-й период
|40:15
|Филип Ларсен
|Сергей Мозякин (М. Эллисон)
|40:18
|43:01
|Александр Логинов
|46:27
|Артем Федоров
|Мэтт Эллисон
|46:59
|Оскар Осала
|57:03
|Никита Пивцакин (Ден. Казионов)
|п.в.
|58:03
|Денис Платонов (О. Осала)
|п.в.
|59:40
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)