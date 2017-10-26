«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

В составе хозяев шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (7-я минута). У гостей отличились Владислав Калетник (40), Сергей Мозякин (41), Никита Пивцакин (59) и Денис Платонов (60). Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк отметился результативной передачей и набрал 250-е очко в КХЛ.
«Металлург» прервал серию из трех поражений, в ходе которой клуб пропустил 14 шайб. С 42 очками магнитогорцы занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 43 очками располагается строчкой выше.
В следующем матче уфимцы 31 октября на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Металлург» 28 октября в гостях встретится с «Сочи».