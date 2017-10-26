Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Назван лучший способ мыть фрукты
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев1
Металлург Мг4
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер Кэнакс
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
19:41 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (7-я минута). У гостей отличились Владислав Калетник (40), Сергей Мозякин (41), Никита Пивцакин (59) и Денис Платонов (60). Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк отметился результативной передачей и набрал 250-е очко в КХЛ.

«Металлург» прервал серию из трех поражений, в ходе которой клуб пропустил 14 шайб. С 42 очками магнитогорцы занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 43 очками располагается строчкой выше.

В следующем матче уфимцы 31 октября на выезде сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Металлург» 28 октября в гостях встретится с «Сочи».

Салават Юлаев 1:4
(1:0, 0:1, 0:3)
Металлург Мг
26.10.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Илья Воробьев
Вратари
Бен Скривенс 57:57 (Б. Скривенс 58:03-59:20, Б. Скривенс 59:40) Василий Кошечкин
1-й период
06:06 Йоонас Кемппайнен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
Владислав Калетник 10:48
2-й период
36:06 Евгений Коротков
Денис Денисов 36:06
Оскар Осала 36:06
Денис Денисов 38:18
Владислав Калетник 39:50
3-й период
40:15 Филип Ларсен
Сергей Мозякин (М. Эллисон) 40:18
43:01 Александр Логинов
46:27 Артем Федоров
Мэтт Эллисон 46:59
Оскар Осала 57:03
Никита Пивцакин (Ден. Казионов) п.в. 58:03
Денис Платонов (О. Осала) п.в. 59:40
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Чемпионат мира среди болельщиков может пройти в России во время ЧМ-2018
Путин поручил разработать подпрограмму "Развитие футбола в РФ" с учетом наследия ЧМ-2018
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
Четвёртый титул Хэмилтона и другие интриги Гран-при Мексики
Федор Емельяненко назвал брата «Иудой»
Ковальчик сравнила допинговые истории Йохауг и Шараповой
Матч «Спартака» в ЛЧ - самый популярный по числу телезрителей
Бывший футболист сборной Франции раскритиковал игру Неймара
Кокорин: С Божовичем у нас не срослось
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь