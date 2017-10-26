«Мы — народная команда». Александр Хохлачев о возвращении к корням
Лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне рассказал в интервью о главной фишке
Лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне рассказал в интервью о главной фишке
С ДЕТСТВА ЗА «СПАРТАК».
— За кого вы болели в детстве?
— Конечно, болел за «Спартак», с детства играл в «Спартаке», поэтому болею как за хоккейный, так и за футбольный клубы.
— Первая эмоция, когда узнали, что вас хочет подписать «Спартак»?
— Было много положительных эмоций. Потому что возвращался в любимую команду. Потому что возвращался домой.
— Какая главная фишка «Спартака»?
— Мы — народная команда. Я с самого детства в этой команде, и у нас такая невероятная поддержка, что мы, уверен, можем выдать с каждым соперником такую игру, что мало не покажется. Для
— Прошло не так мало игр, какие в целом остались впечатления?
— Всё отлично. Не всё получается, но мы стараемся как можно чаще побеждать, а лично я стараюсь приносить пользу своей команде в каждой игре.
— По итогу каждого матча выбирают лучшего игрока. Вы неоднократно получали это звание. Что это значит для вас?
— Да ничего особенно не значит. Сейчас главное — успех моей команды. Не важно, кто лучший. У нас сейчас другие цели и задачи. Важен результат, который мы показываем и место, которое мы займём в турнирной таблице по окончании регулярки.
— Какой у вас самый памятный гол?
— Не знаю. Много было важных голов, но такого, чтобы назвать его
«ДУХ “СПАРТАКА” ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ».
— Вы играли в Канаде, играли в Америке, в Питере, в Москве. Ощущается
— У нас, в России, своя атмосфера, в Канаде и Америке — своя. Понятное дело, что всё
— Вы не выступали за «Спартак» с сезона 2012/13.
— Много чего изменилось на самом деле. Мы переехали из Сокольников в «Парк Легенд». Тренеры, игроки — да практически всё изменилось. Но это никак не повлияло на дух «Спартака», а это, я считаю, самое важное. Это как раз то, что должно оставаться неизменным.
— Как приняли вас на арене ВТБ?
— Хороший стадион, и приняли нас хорошо. Мы как дома. С «Динамо» делим эту площадку без проблем. Красных дорожек, разумеется, никто не стелил, но здесь комфортно.
«ЛЮБЛЮ АМЕРИКАНСКИЕ СЕРИАЛЫ».
— Как коротаете время в поездках?
— Мы с ребятами играем в карты, если ехать долго. Иногда смотрю фильмы или слушаю музыку. Люблю, знаете, фильмы, которые заставляют задуматься, американские сериалы с мудреными сценариями. А слушать вообще всё могу, от рэпа до рока и наоборот. Стараюсь ещё читать, но времени катастрофически не хватает.
— С
— Да я многих знал, со многими ребятами подружился уже давно. На самом деле хоккейный мир достаточно тесен, поэтому со всеми общаюсь, у нас отличный коллектив. Всё хорошо.
— Что создает атмосферу в команде?
— Понятно, что победы приносят много классных эмоций в раздевалку. Сложно настраиваться, если в раздевалке
— Как вы думаете, какими качествами должен обладать идеальный тренер?
— Должен знать хоккей изнутри. Те люди, которые раньше играли и были авторитетами в своём деле, могут многое дать. Очень важно, чтобы тренер мог найти подход к каждому игроку, ведь это уже половина успеха. Грамотно управлять игрой, знать все нюансы, видеть ошибки и уметь их объяснить спортсмену. Но помимо всего этого тренер должен и спрашивать со своей команды соответствующе.
НАДО БЫЛО БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ.
— Что происходит, когда выходите на лед?
— Вы об эмоциях? Каждый из нас волнуется, но от волнения не остаётся и следа, когда выходишь на лед, а через пару смен уже даже не думаешь об этом, все мысли там, на площадке.
— Как расслабляетесь после матчей?
— Обычно я провожу время с семьёй, вместе ужинаем, смотрим
— Каких высот мечтаете достичь на хоккейном поприще?
— Есть много целей, которые пока еще не достигнуты, но я стараюсь работать на результат именно здесь и сейчас. Очень хочу выйти в
— Какой бы совет дали себе восемнадцатилетнему?
— Больше тренироваться. Определенно.