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16:14 (мск), источник: Советский спорт

«Мы — народная команда». Александр Хохлачев о возвращении к корням

Лучший бомбардир «Спартака» в этом сезоне рассказал в интервью о главной фишке красно-белых и самом важном в жизни.

Источник: Советский спорт

С ДЕТСТВА ЗА «СПАРТАК».

— За кого вы болели в детстве?

— Конечно, болел за «Спартак», с детства играл в «Спартаке», поэтому болею как за хоккейный, так и за футбольный клубы.

— Первая эмоция, когда узнали, что вас хочет подписать «Спартак»?

— Было много положительных эмоций. Потому что возвращался в любимую команду. Потому что возвращался домой.

— Какая главная фишка «Спартака»?

— Мы — народная команда. Я с самого детства в этой команде, и у нас такая невероятная поддержка, что мы, уверен, можем выдать с каждым соперником такую игру, что мало не покажется. Для меня-то «Спартак» точно лучший клуб.

— Прошло не так мало игр, какие в целом остались впечатления?

— Всё отлично. Не всё получается, но мы стараемся как можно чаще побеждать, а лично я стараюсь приносить пользу своей команде в каждой игре.

— По итогу каждого матча выбирают лучшего игрока. Вы неоднократно получали это звание. Что это значит для вас?

— Да ничего особенно не значит. Сейчас главное — успех моей команды. Не важно, кто лучший. У нас сейчас другие цели и задачи. Важен результат, который мы показываем и место, которое мы займём в турнирной таблице по окончании регулярки.

— Какой у вас самый памятный гол?

— Не знаю. Много было важных голов, но такого, чтобы назвать его по-настоящему памятным, ещё не было. Надеюсь, он не заставит себя долго ждать и поможет моей команде в какой-нибудь важный момент.

«ДУХ “СПАРТАКА” ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ».

— Вы играли в Канаде, играли в Америке, в Питере, в Москве. Ощущается какая-то разница?

— У нас, в России, своя атмосфера, в Канаде и Америке — своя. Понятное дело, что всё по-разному, но везде на самом деле здорово. Мне очень нравится играть в Москве, играть за «Спартак». К тому же у нас отличные болельщики, без поддержки не остаёмся. В Канаде тоже, конечно, есть свои плюсы, но Москва роднее.

— Вы не выступали за «Спартак» с сезона 2012/13. Что-то изменилось в команде?

— Много чего изменилось на самом деле. Мы переехали из Сокольников в «Парк Легенд». Тренеры, игроки — да практически всё изменилось. Но это никак не повлияло на дух «Спартака», а это, я считаю, самое важное. Это как раз то, что должно оставаться неизменным.

— Как приняли вас на арене ВТБ?

— Хороший стадион, и приняли нас хорошо. Мы как дома. С «Динамо» делим эту площадку без проблем. Красных дорожек, разумеется, никто не стелил, но здесь комфортно.

«ЛЮБЛЮ АМЕРИКАНСКИЕ СЕРИАЛЫ».

— Как коротаете время в поездках?

— Мы с ребятами играем в карты, если ехать долго. Иногда смотрю фильмы или слушаю музыку. Люблю, знаете, фильмы, которые заставляют задуматься, американские сериалы с мудреными сценариями. А слушать вообще всё могу, от рэпа до рока и наоборот. Стараюсь ещё читать, но времени катастрофически не хватает.

— С кем-нибудь сблизились из игроков «Спартака»?

— Да я многих знал, со многими ребятами подружился уже давно. На самом деле хоккейный мир достаточно тесен, поэтому со всеми общаюсь, у нас отличный коллектив. Всё хорошо.

— Что создает атмосферу в команде?

— Понятно, что победы приносят много классных эмоций в раздевалку. Сложно настраиваться, если в раздевалке какая-то «неправильная» атмосфера. Благо, у нас с этим хорошо всё. И, конечно, открытость хоккеистов и позитивный настрой, дружный коллектив.

— Как вы думаете, какими качествами должен обладать идеальный тренер?

— Должен знать хоккей изнутри. Те люди, которые раньше играли и были авторитетами в своём деле, могут многое дать. Очень важно, чтобы тренер мог найти подход к каждому игроку, ведь это уже половина успеха. Грамотно управлять игрой, знать все нюансы, видеть ошибки и уметь их объяснить спортсмену. Но помимо всего этого тренер должен и спрашивать со своей команды соответствующе.

НАДО БЫЛО БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ.

— Что происходит, когда выходите на лед?

— Вы об эмоциях? Каждый из нас волнуется, но от волнения не остаётся и следа, когда выходишь на лед, а через пару смен уже даже не думаешь об этом, все мысли там, на площадке.

— Как расслабляетесь после матчей?

— Обычно я провожу время с семьёй, вместе ужинаем, смотрим какой-нибудь фильм. Семья очень многое значит для меня. Родные — моя главная поддержка. Думаю, за каждым успешным хоккеистом стоят его самые близкие люди.

— Каких высот мечтаете достичь на хоккейном поприще?

— Есть много целей, которые пока еще не достигнуты, но я стараюсь работать на результат именно здесь и сейчас. Очень хочу выйти в плей-офф и принести максимум пользы родной команде. Это самое важное для меня сейчас.

— Какой бы совет дали себе восемнадцатилетнему?

— Больше тренироваться. Определенно.

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