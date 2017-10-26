Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Что русского осталось на Аляске спустя 150 лет
Собчак ответила Поклонской о «необсуждаемом» статусе Крыма
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
27.10
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
27.10
Питтсбург Пингвинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.10
Эдмонтон Ойлерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Баффало Сэйбрз1
Все события
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
15:59 (мск), источник: Советский спорт

«Не против попортить жизнь России на ОИ». Лучший вратарь КХЛ прямо сейчас

Райан Заполски из «Йокерита» не пропускал больше 200 минут, помог команде с рекордом по победам и стал кандидатом в олимпийскую сборную США.

Источник: Советский спорт

«МЕСТО В ТАБЛИЦЕ ВАЖНЕЕ ПОБЕДНОЙ СЕРИИ».

30-летний американец проводит в КХЛ второй сезон, и он складывается для хоккеиста лучше предыдущего. Сейчас Заполски — в лидерах лиги по проценту отраженных бросков, коэффициенту надежности и матчам на ноль. И это Райан еще играет без замен: только в одном матче «Йокерита» ворота защищал не он. Кроме того, американцу не хватило 60 минут, чтобы обогнать железнодорожника Алексея Мурыгина и поставить новый рекорд по продолжительности «сухой» серии. Недавно прервалась еще одна: «Йокерит» проиграл СКА после 15 побед подряд по ходу сезона. Это, кстати, клубный рекорд.

— Честно говоря, мы не особо волновались из-за количества выигранных матчей, — начал Заполски интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» после матча в Ледовом дворце. — Было бы приятно продолжать серию и набирать очки, но эта серия не несет такого большого значения. Мы занимаем хорошую позицию в таблице, и это более важный момент перед оставшейся частью регулярки. Может, дальше нам будет полегче.

— Понравилось, как команда сыграла против СКА?
— Да, мы играли очень бодро. СКА — очень хорошая команда, но «Йокерит» был близок к тому, чтобы победить ее в основное время. Команда очень старалась, были шансы дожать соперника в конце. Но сейчас не нужно вешать голову. Против СКА всегда нелегко играть.

— Пока вы пропустили только один матч в этом сезоне.
— Вратарю немного легче, когда он находится в ритме и играет в каждом матче. Но у нас плотный календарь: за 14 дней мы играем семь матчей. Это тяжело, зато потом наступит пауза в чемпионате. Сейчас мне приходится играть очень много, а это изматывает и физически, и морально.

— Вы были близки к рекорду КХЛ по минутам без пропущенных шайб. Нелегко было не обращать на это внимание?
— Меня это не волновало. Я бы хотел не пропускать еще дольше, это только бы облегчило жизнь ребятам. Особенно при счете 1:0 или 2:0. А вообще не думал о количестве игр на ноль. Надо просто продолжать играть.

— Будь здоров Карри Рамо, вы бы играли меньше. Согласны?
— Не знаю, почему так произошло. В начале сезона мы делили игры и определяли, кто и когда выходит. Так мы делали и в прошлом сезоне с Рику Хелениусом. Я играл больше, а Рику меня подменял. Карри — отличный вратарь, он был очень успешен в КХЛ. У него еще будет много матчей. Мы точно не знаем, когда он вернется. Наверное, ему еще потребуется пара недель.

— Статистика по сезону у вас лучше, чем в прошлом году. Что вам дается легче по сравнению с первым сезоном в КХЛ?
— Команда стала лучше и сплоченнее. Мы играем еще строже в своей зоне, не даем соперникам много шансов. Здесь нет никаких секретов. Ребята очень серьезно работают, к тому же состав в этом году стал глубже. Мы играем стабильнее по сравнению с прошлым годом.

«ОТ МАТЧЕЙ С РОССИЕЙ ВСЕГДА ЖДЕШЬ БОЛЬШЕГО»

— Еще одно хорошее событие для вас в этом сезоне — вызов в сборную США на Кубок Германии. Осознаете его большую значимость?
— Конечно. Когда я играл там в прошлый раз, мы выиграли турнир, но не считаю, что тогда все было серьезно. Предстоящий розыгрыш будет похож на тренировочный лагерь перед Олимпиадой. Мы обсуждали с тренерами и штабом сборной, насколько он важен при подготовке к Играм. Этот Кубок Германии пройдет на более серьезном уровне, чем раньше.

— Кто вам сообщил о вызове в сборную?
— Джим Джоханнсон, он генеральный менеджер команды. Я еще несколько раз общался с главным тренером Тони Гранато.

— Что обсуждали? Количество ваших матчей в Германии?
— Это было больше знакомство друг с другом. Он просто говорил каждому игроку, чтобы ребята играли хорошо и берегли себя.

— Кубок Германии — единственный подготовительный турнир сборной перед Олимпиадой?
— Да, я думаю, по итогам этого турнира и соберут олимпийскую команду, которая поедет в Южную Корею. Больше сборов федерация проводить не будет.

— Когда НХЛ объявила о пропуске Олимпийских игр, были мысли, что вас ждет самый большой вызов за всю карьеру?
— Я не загружал этим свою голову, но понимал, что обратят внимание на вратарей из европейских чемпионатов и КХЛ. Я был уверен, что шанс появится, и это очень круто. Если бы игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду — у меня бы не было никакой возможности попасть в сборную. То, что я вызван в национальную команду — это особенный момент.

— Знаете, с кем США встретится на групповом этапе?
— Помню, что с Россией. Кажется, еще у нас Словакия и Словения. Точно не знаю.

— Вы угадали.
— Да? Здорово!

— Как раз в игре против СКА вы встречались со многими кандидатами в сборную России.
— Уверен, что где-то половина игроков СКА поедет на Олимпиаду. У сборной России будет сильная команда, и она, скорее всего, главный фаворит всего турнира.

— Готовы попортить ей жизнь в Южной Корее?
— Было бы прекрасно. Победы над Россией — это особый момент. От таких матчей всегда ждешь большего. Будет весело.

«ВРАТАРЯМ, НЕ ЗАДРАФТОВАННЫМ В НХЛ, ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО В АМЕРИКЕ»

— Вы проводите пятый сезон в Европе. Как оцените этот период?
— Я получаю удовольствие здесь, тут играют в хороший и техничный хоккей. Стиль, конечно, немного отличается от североамериканского, но мне он нравится. Это то, что мне нужно.

— Североамериканцу трудно прожить в Европе столько времени?
— Я так не думаю. В Финляндии приятно жить, все разговаривают на английском языке. Американцам там легко.

— Вы не сыграли в НХЛ и даже в АХЛ. Почему никто не дал вам контракта после успешного сезона в ECHL (хоккейная лига Восточного побережья — третья по силе в Америке после НХЛ и АХЛ, Заполски был признан лучшим новичком, вратарем и MVP лиги по итогам сезона 2012/2013)?
— У меня был шанс остаться в АХЛ, но никто мне не гарантировал, сколько я буду играть. Мне не хотелось возвращаться в ECHL. Так что я посчитал хорошим вариантом уехать в Европу, получать намного больше игрового времени и играть в чемпионате, который лучше лиги Восточного побережья. Вратарям, которые не задрафтованы в НХЛ, очень нелегко пробиться в Северной Америке.

— Останься вы в ECHL еще на сезон, и ваша карьера была бы угроблена, не так ли?
— Да, я мыслил примерно так, и мой агент тоже. Я показал все, на что способен, в свой второй сезон (речь о годе, когда Заполски получил призы лучшего вратаря, новичка и MVP лиги — прим.ред.). Если бы вернулся туда — вряд ли бы играл так же хорошо и мог не получить шанса уехать оттуда.

— За пять лет в Европе вас не звали обратно в Америку?
— Я не так много общался на эту тему со своим агентом. Изначально у меня был двухлетний контракт с «Лукко», сейчас такое же соглашение с «Йокеритом». Посмотрим, что случится дальше.

Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 За что Усманов платит спортсменкам по 1 млн евро? Сколько получают олимпийцы и от кого
"Мне в голову летела нога 47 размера". Как Карелин провел бой по правилам ММА
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018
Хингис завершит карьеру после Итогового чемпионата WTA
Дисквалификация Грегорин. Нужно ли беспокоиться России
Квяту не дали попрощаться с командой после отстранения
МЧМ без Сергачёва и Дронова? Как выкашивали лидеров «молодёжки»
Вологодские звёзды «зажгут»? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь