«Не против попортить жизнь России на ОИ». Лучший вратарь КХЛ прямо сейчас

Источник: Советский спорт

«МЕСТО В ТАБЛИЦЕ ВАЖНЕЕ ПОБЕДНОЙ СЕРИИ».

30-летний американец проводит в КХЛ второй сезон, и он складывается для хоккеиста лучше предыдущего. Сейчас Заполски — в лидерах лиги по проценту отраженных бросков, коэффициенту надежности и матчам на ноль. И это Райан еще играет без замен: только в одном матче «Йокерита» ворота защищал не он. Кроме того, американцу не хватило 60 минут, чтобы обогнать железнодорожника Алексея Мурыгина и поставить новый рекорд по продолжительности «сухой» серии. Недавно прервалась еще одна: «Йокерит» проиграл СКА после 15 побед подряд по ходу сезона. Это, кстати, клубный рекорд.

— Честно говоря, мы не особо волновались из-за количества выигранных матчей, — начал Заполски интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» после матча в Ледовом дворце. — Было бы приятно продолжать серию и набирать очки, но эта серия не несет такого большого значения. Мы занимаем хорошую позицию в таблице, и это более важный момент перед оставшейся частью регулярки. Может, дальше нам будет полегче.

— Понравилось, как команда сыграла против СКА?

— Да, мы играли очень бодро. СКА — очень хорошая команда, но «Йокерит» был близок к тому, чтобы победить ее в основное время. Команда очень старалась, были шансы дожать соперника в конце. Но сейчас не нужно вешать голову. Против СКА всегда нелегко играть.

— Пока вы пропустили только один матч в этом сезоне.

— Вратарю немного легче, когда он находится в ритме и играет в каждом матче. Но у нас плотный календарь: за 14 дней мы играем семь матчей. Это тяжело, зато потом наступит пауза в чемпионате. Сейчас мне приходится играть очень много, а это изматывает и физически, и морально.

— Вы были близки к рекорду КХЛ по минутам без пропущенных шайб. Нелегко было не обращать на это внимание?

— Меня это не волновало. Я бы хотел не пропускать еще дольше, это только бы облегчило жизнь ребятам. Особенно при счете 1:0 или 2:0. А вообще не думал о количестве игр на ноль. Надо просто продолжать играть.

— Будь здоров Карри Рамо, вы бы играли меньше. Согласны?

— Не знаю, почему так произошло. В начале сезона мы делили игры и определяли, кто и когда выходит. Так мы делали и в прошлом сезоне с Рику Хелениусом. Я играл больше, а Рику меня подменял. Карри — отличный вратарь, он был очень успешен в КХЛ. У него еще будет много матчей. Мы точно не знаем, когда он вернется. Наверное, ему еще потребуется пара недель.

— Статистика по сезону у вас лучше, чем в прошлом году. Что вам дается легче по сравнению с первым сезоном в КХЛ?

— Команда стала лучше и сплоченнее. Мы играем еще строже в своей зоне, не даем соперникам много шансов. Здесь нет никаких секретов. Ребята очень серьезно работают, к тому же состав в этом году стал глубже. Мы играем стабильнее по сравнению с прошлым годом.

«ОТ МАТЧЕЙ С РОССИЕЙ ВСЕГДА ЖДЕШЬ БОЛЬШЕГО»

— Еще одно хорошее событие для вас в этом сезоне — вызов в сборную США на Кубок Германии. Осознаете его большую значимость?

— Конечно. Когда я играл там в прошлый раз, мы выиграли турнир, но не считаю, что тогда все было серьезно. Предстоящий розыгрыш будет похож на тренировочный лагерь перед Олимпиадой. Мы обсуждали с тренерами и штабом сборной, насколько он важен при подготовке к Играм. Этот Кубок Германии пройдет на более серьезном уровне, чем раньше.

— Кто вам сообщил о вызове в сборную?

— Джим Джоханнсон, он генеральный менеджер команды. Я еще несколько раз общался с главным тренером Тони Гранато.

— Что обсуждали? Количество ваших матчей в Германии?

— Это было больше знакомство друг с другом. Он просто говорил каждому игроку, чтобы ребята играли хорошо и берегли себя.

— Кубок Германии — единственный подготовительный турнир сборной перед Олимпиадой?

— Да, я думаю, по итогам этого турнира и соберут олимпийскую команду, которая поедет в Южную Корею. Больше сборов федерация проводить не будет.

— Когда НХЛ объявила о пропуске Олимпийских игр, были мысли, что вас ждет самый большой вызов за всю карьеру?

— Я не загружал этим свою голову, но понимал, что обратят внимание на вратарей из европейских чемпионатов и КХЛ. Я был уверен, что шанс появится, и это очень круто. Если бы игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду — у меня бы не было никакой возможности попасть в сборную. То, что я вызван в национальную команду — это особенный момент.

— Знаете, с кем США встретится на групповом этапе?

— Помню, что с Россией. Кажется, еще у нас Словакия и Словения. Точно не знаю.

— Вы угадали.

— Да? Здорово!

— Как раз в игре против СКА вы встречались со многими кандидатами в сборную России.

— Уверен, что где-то половина игроков СКА поедет на Олимпиаду. У сборной России будет сильная команда, и она, скорее всего, главный фаворит всего турнира.

— Готовы попортить ей жизнь в Южной Корее?

— Было бы прекрасно. Победы над Россией — это особый момент. От таких матчей всегда ждешь большего. Будет весело.

«ВРАТАРЯМ, НЕ ЗАДРАФТОВАННЫМ В НХЛ, ОЧЕНЬ НЕЛЕГКО В АМЕРИКЕ»

— Вы проводите пятый сезон в Европе. Как оцените этот период?

— Я получаю удовольствие здесь, тут играют в хороший и техничный хоккей. Стиль, конечно, немного отличается от североамериканского, но мне он нравится. Это то, что мне нужно.

— Североамериканцу трудно прожить в Европе столько времени?

— Я так не думаю. В Финляндии приятно жить, все разговаривают на английском языке. Американцам там легко.

— Вы не сыграли в НХЛ и даже в АХЛ. Почему никто не дал вам контракта после успешного сезона в ECHL (хоккейная лига Восточного побережья — третья по силе в Америке после НХЛ и АХЛ, Заполски был признан лучшим новичком, вратарем и MVP лиги по итогам сезона 2012/2013)?

— У меня был шанс остаться в АХЛ, но никто мне не гарантировал, сколько я буду играть. Мне не хотелось возвращаться в ECHL. Так что я посчитал хорошим вариантом уехать в Европу, получать намного больше игрового времени и играть в чемпионате, который лучше лиги Восточного побережья. Вратарям, которые не задрафтованы в НХЛ, очень нелегко пробиться в Северной Америке.

— Останься вы в ECHL еще на сезон, и ваша карьера была бы угроблена, не так ли?

— Да, я мыслил примерно так, и мой агент тоже. Я показал все, на что способен, в свой второй сезон (речь о годе, когда Заполски получил призы лучшего вратаря, новичка и MVP лиги — прим.ред.). Если бы вернулся туда — вряд ли бы играл так же хорошо и мог не получить шанса уехать оттуда.