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14:16 (мск), источник: ТАСС

Бывший игрок НХЛ Перселл перешел в омский «Авангард»

ТАСС, 26 октября. Канадский нападающий Тедди Перселл стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год. В «Авангарде» он будет выступать под 16-м номером.

«Мы всегда ищем возможности для усиления нашей команды, — сказа генеральный менеджер “Авангарда” Виктор Шалаев. — Мониторинг ведется постоянно, менеджмент и тренерский штаб рассматривают кандидатов, но приглашение получают только те игроки, которые соответствуют нашим требованиям и могут вписаться в нашу систему. Перселл — это именно такой хоккеист, он должен добавить нашей команде агрессивности в атаке. Это опытный форвард, способный решить момент мощным и точным броском, его навыки игры в большинстве нам пригодятся, как и канадский боевой дух, нежелание уступать в единоборствах».

Ранее Перселл выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес», «Тампа», «Эдмонтон», «Флорида». Всего в НХЛ он провел 599 матчей, в которых забросил 110 шайб и сделал 217 результативных передач. В составе сборной Канады он принял участие в чемпионате мира 2012 года.

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