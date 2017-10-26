Бывший игрок НХЛ Перселл перешел в омский «Авангард»

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год. В «Авангарде» он будет выступать под 16-м номером.

«Мы всегда ищем возможности для усиления нашей команды, — сказа генеральный менеджер “Авангарда” Виктор Шалаев. — Мониторинг ведется постоянно, менеджмент и тренерский штаб рассматривают кандидатов, но приглашение получают только те игроки, которые соответствуют нашим требованиям и могут вписаться в нашу систему. Перселл — это именно такой хоккеист, он должен добавить нашей команде агрессивности в атаке. Это опытный форвард, способный решить момент мощным и точным броском, его навыки игры в большинстве нам пригодятся, как и канадский боевой дух, нежелание уступать в единоборствах».