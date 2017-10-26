Бывший игрок НХЛ Перселл перешел в омский «Авангард»
ТАСС, 26 октября. Канадский нападающий Тедди Перселл стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
ТАСС, 26 октября. Канадский нападающий Тедди Перселл стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год. В «Авангарде» он будет выступать под 16-м номером.
«Мы всегда ищем возможности для усиления нашей команды, — сказа генеральный менеджер “Авангарда” Виктор Шалаев. — Мониторинг ведется постоянно, менеджмент и тренерский штаб рассматривают кандидатов, но приглашение получают только те игроки, которые соответствуют нашим требованиям и могут вписаться в нашу систему. Перселл — это именно такой хоккеист, он должен добавить нашей команде агрессивности в атаке. Это опытный форвард, способный решить момент мощным и точным броском, его навыки игры в большинстве нам пригодятся, как и канадский боевой дух, нежелание уступать в единоборствах».
Ранее Перселл выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес», «Тампа», «Эдмонтон», «Флорида». Всего в НХЛ он провел 599 матчей, в которых забросил 110 шайб и сделал 217 результативных передач. В составе сборной Канады он принял участие в чемпионате мира 2012 года.