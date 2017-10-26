Бывший замначальника спортуправления Челябинска получил должность в ХК «Трактор»

«Я всю жизнь прожил в Челябинске, и всегда для меня эта команда была своей. Большая честь и очень большая ответственность. К клубу серьезное внимание, а работа пиар-службы всегда на виду, будем стараться не подвести. Здесь работают профессионалы, так что все должно получиться», — отметил Ян Пастухов.