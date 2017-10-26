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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Бывший замначальника спортуправления Челябинска получил должность в ХК «Трактор»

Бывший заместитель начальника управления по физкультуре, спорту и туризму администрации Челябинска Ян Пастухов назначен руководителем службы по информации и связям с общественностью хоккейного клуба «Трактор».

Источник: РИА "Новости"

Служба объединит несколько направлений, связанных с жизнью главной спортивной команды Челябинска.

Ян Пастухов ранее работал спортивным обозревателем телеканалов «Восточный экспресс» и «Россия — Южный Урал». С 2010 года занимал должность заместителя начальника управления по физкультуре и спорту Челябинска.

«Я всю жизнь прожил в Челябинске, и всегда для меня эта команда была своей. Большая честь и очень большая ответственность. К клубу серьезное внимание, а работа пиар-службы всегда на виду, будем стараться не подвести. Здесь работают профессионалы, так что все должно получиться», — отметил Ян Пастухов.

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