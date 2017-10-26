Октябрьская революция 1917 года сделала непримиримыми врагами российских спортсменов, еще недавно плечом к плечу боровшихся в составе одной команды на Олимпиаде.
Величкин: Хоккеист «Салавата Юлаева» Кокарев перейдет в магнитогорский «Металлург»
МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Денис Кокарев пополнит состав магнитогорского «Металлурга» в результате трехстороннего обмена. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин.