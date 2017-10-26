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11:41 (мск), источник: ТАСС

Величкин: Хоккеист «Салавата Юлаева» Кокарев перейдет в магнитогорский «Металлург»

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Денис Кокарев пополнит состав магнитогорского «Металлурга» в результате трехстороннего обмена. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер «Металлурга» Геннадий Величкин.

«ЦСКА меняет Бурдасова на Кокарева, а мы забираем Кокарева в обмен на Лозебникова и Икамацких. Остались формальности, обменяться документами», — сказал Величкин.

Кокарев является чемпионом мира 2012 года в составе сборной России.

Антон Бурдасов перешел в ЦСКА из омского «Авангарда» в мае этого года. В составе армейцев в чемпионате КХЛ он провел 12 матчей, в которых набрал 7 очков (4+3).

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