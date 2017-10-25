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10:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шарль Лингле: ЦСКА — «Красная машина», которая всегда заставит заплатить за твои ошибки

Нападающий минского «Динамо» Шарль Лингле, который стал автором заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4), подчеркнул, что команда старалась играть проще, стараясь минимизировать количество ошибок.

Источник: РИА "Новости"

По словам форварда, периодически бело-голубые смотрелись неплохо.

— Я старался смотреть вперед, не сосредотачиваться на том, сколько уже матчей я не могу забить, — приводит пресс-служба минчан слова Лингле. — Просто искал возможность отличиться.

— Что скажете о матче в целом?

— Мы знали, с кем нам предстоит играть. Чтобы добиться победы, нам надо было исключить ошибки, максимально упростив свою игру. Но как только мы отходили от нашего плана, то начинали ошибаться, и такой мастеровитый соперник нас за это наказывал. Мы сражались. Временами мы смотрелись неплохо. Но ЦСКА — это «Красная машина», которая всегда заставит заплатить за твои ошибки.

— «Динамо» потерпело два тяжелых поражения. Как они повлияли на атмосферу в коллективе?

— Всегда тяжело проигрывать. Мы отправлялись в эту поездку, имея за плечами неплохие результаты в домашних матчах. И должны были обыгрывать «Витязь». Да, ЦСКА — сложный соперник, но в КХЛ все соперники — сложные. Нам нельзя терять столько очков.

Впереди матч с «Йокеритом», с этой командой мы много играли последние несколько сезонов. Мы знаем, что можем обыграть их, мы помним, что случилось в начале сезона. Постараемся вернуть должок.

ЦСКА 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Динамо Мн
25.10.2017, 19:30 Зрители: 3416 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Горди Дуайер
Вратари
Илья Сорокин Михаил Карнаухов
1-й период
00:23 Игорь Ожиганов
Александр Матерухин 07:35
08:26 Александр Попов (К. Петров)
13:09 Михаил Пашнин
13:09 Михаил Пашнин
16:35 Артем Блажиевский
Джастин Фонтэйн 16:35
Джек Скилле 17:43
Сергей Дрозд 19:58
2-й период
22:21 Артем Блажиевский
23:38 Иван Телегин
25:48 Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
30:41 Никита Нестеров
Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн) 31:25
31:51 Иван Телегин
36:28 Артем Блажиевский
39:48 Игорь Ожиганов
3-й период
41:19 Валерий Ничушкин
Илья Шинкевич 43:54
Кристиан Хенкель 45:32
Статистика
26 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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