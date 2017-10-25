Шарль Лингле: ЦСКА — «Красная машина», которая всегда заставит заплатить за твои ошибки

Источник: РИА "Новости"

По словам форварда, периодически бело-голубые смотрелись неплохо.

— Я старался смотреть вперед, не сосредотачиваться на том, сколько уже матчей я не могу забить, — приводит пресс-служба минчан слова Лингле. — Просто искал возможность отличиться.

— Что скажете о матче в целом?

— Мы знали, с кем нам предстоит играть. Чтобы добиться победы, нам надо было исключить ошибки, максимально упростив свою игру. Но как только мы отходили от нашего плана, то начинали ошибаться, и такой мастеровитый соперник нас за это наказывал. Мы сражались. Временами мы смотрелись неплохо. Но ЦСКА — это «Красная машина», которая всегда заставит заплатить за твои ошибки.

— «Динамо» потерпело два тяжелых поражения. Как они повлияли на атмосферу в коллективе?

— Всегда тяжело проигрывать. Мы отправлялись в эту поездку, имея за плечами неплохие результаты в домашних матчах. И должны были обыгрывать «Витязь». Да, ЦСКА — сложный соперник, но в КХЛ все соперники — сложные. Нам нельзя терять столько очков.