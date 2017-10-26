Тренерский штаб «Витязя» продолжит работу, несмотря на последние неудачи команды в КХЛ

Подмосковная команда под руководством Валерия Белова в последних восьми матчах одержала только одну победу. Накануне «Витязь» уступил на своей площадке петербургскому СКА со счетом 2:4.
«По матчу со СКА нет никаких претензий к команде. По предыдущим играм они, конечно, могут быть, у тренерского штаба есть вопросы к хоккеистам по выполнению игрового задания, дисциплины. Сложно выиграть, если забиваешь только один гол. Но никаких вопросов к тренерскому штабу нет, он продолжит работу», — сказал Головков.
В прошлом сезоне «Витязь» под руководством Белова впервые в своей истории попал в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне команда занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 29 очков в 27 матчах.