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10:31 (мск), источник: ТАСС

Тренерский штаб «Витязя» продолжит работу, несмотря на последние неудачи команды в КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нынешний тренерский штаб «Витязя» продолжит свою работу, несмотря на последние неудачи команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Михаил Головков.

Источник: РИА "Новости"

Подмосковная команда под руководством Валерия Белова в последних восьми матчах одержала только одну победу. Накануне «Витязь» уступил на своей площадке петербургскому СКА со счетом 2:4.

«По матчу со СКА нет никаких претензий к команде. По предыдущим играм они, конечно, могут быть, у тренерского штаба есть вопросы к хоккеистам по выполнению игрового задания, дисциплины. Сложно выиграть, если забиваешь только один гол. Но никаких вопросов к тренерскому штабу нет, он продолжит работу», — сказал Головков.

В прошлом сезоне «Витязь» под руководством Белова впервые в своей истории попал в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне команда занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 29 очков в 27 матчах.

Витязь
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