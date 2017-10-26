Тренерский штаб «Витязя» продолжит работу, несмотря на последние неудачи команды в КХЛ

«По матчу со СКА нет никаких претензий к команде. По предыдущим играм они, конечно, могут быть, у тренерского штаба есть вопросы к хоккеистам по выполнению игрового задания, дисциплины. Сложно выиграть, если забиваешь только один гол. Но никаких вопросов к тренерскому штабу нет, он продолжит работу», — сказал Головков.