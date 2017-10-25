Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Президент ФРГ после переговоров с Путиным назвал "открытые раны"
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Ольга Бузова затмила всех на показе дочери Кадырова (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
25.10
Слован2
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
25.10
ЦСКА4
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
25.10
Спартак4
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
25.10
Витязь2
СКА4
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Правда и мифы о работе патологоанатома
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
08:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы такого игрока вообще не видели никогда». Тренер «Йокерита» восхитился игрой Найджела Доуса

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от астанинского «Барыса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Финны уступили в третьей игре подряд после серии из 15 побед. По словам Ялонена, исход встречи решил капитан «Барыса» Найджел Доус, отметившийся в игре дублем.

«Очень равная игра сегодня была. В третьем периоде немножко поджимали, сравняли и, считаю, что заслуженно. Очень много мы сегодня теряли шайбу. Где-то ошибались у себя, играли на прямых ногах и, соответственно, ошиблись в эпизодах с пропущенными шайбами.

Ну и, конечно, Доус, безусловно, очень качественный игрок — решил исход игры. Мы такого игрока вообще не видели никогда, как против него в защите играть — не представляю. Очень приятно было смотреть такой качественный хоккей, — сказал Ялонен, слова которого приводит официальный сайт «Барыса».

Йокерит 2:3 ОТ
(0:0, 1:2, 1:0)
Барыс
25.10.2017, 18:30 Зрители: 9175 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Евгений Корешков
Вратари
Райан Запольски 58:57 (Р. Запольски 59:42) Сергей Кудрявцев
1-й период
Найджел Доус 02:37
13:06 Йон Норман
2-й период
24:03 Йон Норман
Павел Акользин 31:18
Павел Акользин 31:18
32:05 Эли Толванен (С. Леписто)
Артем Лихотников (Д. Дитц) 35:33
Найджел Доус (Л. Вей) 37:30
37:53 Петтери Виртанен
3-й период
59:42 Брайан О`Нилл (Н. Йенсен, П. Регин)
Овертайм
Найджел Доус (Д. Дитц) 62:43
Статистика
6 Штрафное время 14
2 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бой Фирузы Шариповой 17 декабря пройдет в Астане?
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Две голевые передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить
Выступившая против дисквалификации РФ британка уволилась из WADA
СМИ: «Вегас» может обменять Шипачева в «Монреаль»
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь