«Мы такого игрока вообще не видели никогда». Тренер «Йокерита» восхитился игрой Найджела Доуса

Финны уступили в третьей игре подряд после серии из 15 побед. По словам Ялонена, исход встречи решил капитан «Барыса» Найджел Доус, отметившийся в игре дублем.

«Очень равная игра сегодня была. В третьем периоде немножко поджимали, сравняли и, считаю, что заслуженно. Очень много мы сегодня теряли шайбу. Где-то ошибались у себя, играли на прямых ногах и, соответственно, ошиблись в эпизодах с пропущенными шайбами.