«Мы такого игрока вообще не видели никогда». Тренер «Йокерита» восхитился игрой Найджела Доуса
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от астанинского «Барыса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от астанинского «Барыса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Финны уступили в третьей игре подряд после серии из 15 побед. По словам Ялонена, исход встречи решил капитан «Барыса» Найджел Доус, отметившийся в игре дублем.
«Очень равная игра сегодня была. В третьем периоде немножко поджимали, сравняли и, считаю, что заслуженно. Очень много мы сегодня теряли шайбу.
Ну и, конечно, Доус, безусловно, очень качественный игрок — решил исход игры. Мы такого игрока вообще не видели никогда, как против него в защите играть — не представляю. Очень приятно было смотреть такой качественный хоккей, — сказал Ялонен, слова которого приводит официальный сайт «Барыса».
|Юкка Ялонен
|Евгений Корешков
|Райан Запольски 58:57 (Р. Запольски 59:42)
|Сергей Кудрявцев
|1-й период
|Найджел Доус
|02:37
|13:06
|Йон Норман
|2-й период
|24:03
|Йон Норман
|Павел Акользин
|31:18
|Павел Акользин
|31:18
|32:05
|Эли Толванен (С. Леписто)
|Артем Лихотников (Д. Дитц)
|35:33
|Найджел Доус (Л. Вей)
|37:30
|37:53
|Петтери Виртанен
|3-й период
|59:42
|Брайан О`Нилл (Н. Йенсен, П. Регин)
|Овертайм
|Найджел Доус (Д. Дитц)
|62:43
|6
|Штрафное время
|14
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)