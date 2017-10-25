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01:27 (мск), источник: Советский спорт

Парад меньшевиков и большевиков

После двух поражений — от «Локомотива» и СКА — ЦСКА уверенно переиграл рвущееся в плей-офф минское «Динамо».

Источник: Советский спорт

Три из четырех шайб хозяева забросили в численном неравенстве, причем две — в меньшинстве. Гости тоже реализовали численное преимущество.

В Минске армейцы сыграли еще в августе и вырвали победу на жилах, в овертайме благодаря броску Светлакова в большинстве. А могли и проиграть, если бы не допустил помарку новый вратарь «зубров» швед Энрот. Чемпион мира, между прочим.

В Москве сыграть ему помешала дисквалификация. В понедельник голкипер в Подольске огрел блином новичка «Витязя» Рендулича, за что был изгнан до конца игры и схлопотал дисквалификацию на один матч.

Ворота гостей защищал «абориген» Карнаухов. Его младший брат выступает в системе ЦСКА, однако его фамилии в заявке не оказалось.

Отсутствовал и травмированный защитник Робинсон. Его возвращение ожидается через две недели.

Хозяева на удивление легко открыли счет. Ветеран Попов на пятачке подкараулил отскок от конька защитника Дрозда. А после перерыва армейцы, видно, решили проверить свои бригады меньшинства. Пять раз за эти 20 минут красно-синие посещали штрафной бокс. И укрепили преимущество в… меньшинстве. Телегин проявил цепкость и настойчивость в отборе шайбы у молодого защитника Дюкова.

Через две минуты счет стал 3:0 — Григоренко неотразимо бросил в одно касание.

Гости вернулись в игру после гола в большинстве Лингле. Но получив шайбу из раздевалки, сложили оружие. Ничушкин преуспел в меньшинстве — форвард-гренадер промчался по правому краю, легко объехал защитника и переиграл вратаря. Не хуже, чем в матче за бронзу в Уфе на МЧМ-2013.

После матча главный тренер хозяев Игорь Никитин посетовал на дефицит эмоций, которые его подопечные оставили в понедельник в армейском дерби. А его канадский оппонент Горди Дуайер — на потерю ведущего защитника Граньяни, важного механизма минских бригад большинства. А еще тренер гостей похвалил своего молодого вратаря, кандидата в сборную Белоруссии.

Вопрос о причинах завершения романа с нападающим Бурдасовым Никитин оставил без ответа — мол, это внутренняя кухня. Но пообещал показать давно не игравших Жаркова и Плэтта.

А пока ЦСКА готовится к турне по Сибири. Матч в Омске с «Авангардом» — в понедельник.

ЦСКА 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Динамо Мн
25.10.2017, 19:30 Зрители: 3416 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Горди Дуайер
Вратари
Илья Сорокин Михаил Карнаухов
1-й период
00:23 Игорь Ожиганов
Александр Матерухин 07:35
08:26 Александр Попов (К. Петров)
13:09 Михаил Пашнин
13:09 Михаил Пашнин
16:35 Артем Блажиевский
Джастин Фонтэйн 16:35
Джек Скилле 17:43
Сергей Дрозд 19:58
2-й период
22:21 Артем Блажиевский
23:38 Иван Телегин
25:48 Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
30:41 Никита Нестеров
Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн) 31:25
31:51 Иван Телегин
36:28 Артем Блажиевский
39:48 Игорь Ожиганов
3-й период
41:19 Валерий Ничушкин
Илья Шинкевич 43:54
Кристиан Хенкель 45:32
Статистика
26 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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