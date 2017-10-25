Парад меньшевиков и большевиков
После двух поражений — от «Локомотива» и СКА — ЦСКА уверенно переиграл рвущееся в
После двух поражений — от «Локомотива» и СКА — ЦСКА уверенно переиграл рвущееся в
Три из четырех шайб хозяева забросили в численном неравенстве, причем две — в меньшинстве. Гости тоже реализовали численное преимущество.
В Минске армейцы сыграли еще в августе и вырвали победу на жилах, в овертайме благодаря броску Светлакова в большинстве. А могли и проиграть, если бы не допустил помарку новый вратарь «зубров» швед Энрот. Чемпион мира, между прочим.
В Москве сыграть ему помешала дисквалификация. В понедельник голкипер в Подольске огрел блином новичка «Витязя» Рендулича, за что был изгнан до конца игры и схлопотал дисквалификацию на один матч.
Ворота гостей защищал «абориген» Карнаухов. Его младший брат выступает в системе ЦСКА, однако его фамилии в заявке не оказалось.
Отсутствовал и травмированный защитник Робинсон. Его возвращение ожидается через две недели.
Хозяева на удивление легко открыли счет. Ветеран Попов на пятачке подкараулил отскок от конька защитника Дрозда. А после перерыва армейцы, видно, решили проверить свои бригады меньшинства. Пять раз за эти 20 минут
Через две минуты счет стал 3:0 — Григоренко неотразимо бросил в одно касание.
Гости вернулись в игру после гола в большинстве Лингле. Но получив шайбу из раздевалки, сложили оружие. Ничушкин преуспел в меньшинстве —
После матча главный тренер хозяев Игорь Никитин посетовал на дефицит эмоций, которые его подопечные оставили в понедельник в армейском дерби. А его канадский оппонент Горди Дуайер — на потерю ведущего защитника Граньяни, важного механизма минских бригад большинства. А еще тренер гостей похвалил своего молодого вратаря, кандидата в сборную Белоруссии.
Вопрос о причинах завершения романа с нападающим Бурдасовым Никитин оставил без ответа — мол, это внутренняя кухня. Но пообещал показать давно не игравших Жаркова и Плэтта.
А пока ЦСКА готовится к турне по Сибири. Матч в Омске с «Авангардом» — в понедельник.
|Игорь Никитин
|Горди Дуайер
|Илья Сорокин
|Михаил Карнаухов
|1-й период
|00:23
|Игорь Ожиганов
|Александр Матерухин
|07:35
|08:26
|Александр Попов (К. Петров)
|13:09
|Михаил Пашнин
|13:09
|Михаил Пашнин
|16:35
|Артем Блажиевский
|Джастин Фонтэйн
|16:35
|Джек Скилле
|17:43
|Сергей Дрозд
|19:58
|2-й период
|22:21
|Артем Блажиевский
|23:38
|Иван Телегин
|25:48
|Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
|30:41
|Никита Нестеров
|Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн)
|31:25
|31:51
|Иван Телегин
|36:28
|Артем Блажиевский
|39:48
|Игорь Ожиганов
|3-й период
|41:19
|Валерий Ничушкин
|Илья Шинкевич
|43:54
|Кристиан Хенкель
|45:32
|26
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)