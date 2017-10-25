Парад меньшевиков и большевиков

Источник: Советский спорт

Три из четырех шайб хозяева забросили в численном неравенстве, причем две — в меньшинстве. Гости тоже реализовали численное преимущество.

В Минске армейцы сыграли еще в августе и вырвали победу на жилах, в овертайме благодаря броску Светлакова в большинстве. А могли и проиграть, если бы не допустил помарку новый вратарь «зубров» швед Энрот. Чемпион мира, между прочим.

В Москве сыграть ему помешала дисквалификация. В понедельник голкипер в Подольске огрел блином новичка «Витязя» Рендулича, за что был изгнан до конца игры и схлопотал дисквалификацию на один матч.

Ворота гостей защищал «абориген» Карнаухов. Его младший брат выступает в системе ЦСКА, однако его фамилии в заявке не оказалось.

Отсутствовал и травмированный защитник Робинсон. Его возвращение ожидается через две недели.

Хозяева на удивление легко открыли счет. Ветеран Попов на пятачке подкараулил отскок от конька защитника Дрозда. А после перерыва армейцы, видно, решили проверить свои бригады меньшинства. Пять раз за эти 20 минут красно-синие посещали штрафной бокс. И укрепили преимущество в… меньшинстве. Телегин проявил цепкость и настойчивость в отборе шайбы у молодого защитника Дюкова.

Через две минуты счет стал 3:0 — Григоренко неотразимо бросил в одно касание.

Гости вернулись в игру после гола в большинстве Лингле. Но получив шайбу из раздевалки, сложили оружие. Ничушкин преуспел в меньшинстве — форвард-гренадер промчался по правому краю, легко объехал защитника и переиграл вратаря. Не хуже, чем в матче за бронзу в Уфе на МЧМ-2013.

После матча главный тренер хозяев Игорь Никитин посетовал на дефицит эмоций, которые его подопечные оставили в понедельник в армейском дерби. А его канадский оппонент Горди Дуайер — на потерю ведущего защитника Граньяни, важного механизма минских бригад большинства. А еще тренер гостей похвалил своего молодого вратаря, кандидата в сборную Белоруссии.

Вопрос о причинах завершения романа с нападающим Бурдасовым Никитин оставил без ответа — мол, это внутренняя кухня. Но пообещал показать давно не игравших Жаркова и Плэтта.