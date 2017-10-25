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01:41 (мск), источник: Советский спорт

Самый глупый момент сезона: пара взмахов — и тебя выгнали

Капитан «Витязя», когда все было возможно, подвел команду. СКА забил четыре раза подряд и снова победил.

Защитник «Витязя» Алексей Семенов, который три сезона назад начинал чемпионат в СКА, теперь вышел играть против петербуржцев. К шестой минуте второго периода подмосковная команда шла хорошо: забила первой, реализовав первое же удаление СКА, и собиралась продолжать сражаться, несмотря на ответный гол Виктора Тихонова за 23 секунды до перерыва.

Капитан «Витязя» Семенов вышел защищаться в меньшинстве, время удаления подходило к концу, когда Алексей ударил Максима Карпова у борта клюшкой. Да, для «Витязя» это означало полминуты втроем, но защитник зачем-то решил проявить эмоции: поапплодировал судьям один раз, пока катился в сторону штрафной скамейки — накинули 10 дисциплинарных минут. Похлопал уже из бокса и покричал оттуда «Давай, еще давай!» — и Семенова удалили до конца игры.

Алексей еще и детишек напугал, которые сидели близко к борту у выхода со льда: он стукнул там клюшкой, ребята вздрогнули — а СКА не реализовал это большинство, зато во второй половине второго периода смог забить три раза за семь минут.

Когда удаляли Семенова, главный тренер «Витязя» Валерий Белов просто наблюдал. Естественно, он был зол — но сосредоточился на тех игроках, которые могли продолжить бороться против СКА за очки.

Уже после матча, когда стало ясно, что потеря капитана в такой глупой ситуации — один из ключевых моментов, Белов высказался.

— Ребята играли с желанием, движение хорошее было, в меньшинстве сыграли неплохо, — тренер «Витязя» начал с положительного, но потом упомянул и об антигерое. — Единственное, нас подвел Леша Семенов. Несмотря ни на что, надо быть выдержанным.

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— Неужели хлопки так много весят? — спросили у Семенова, который все равно вышел пообщаться после игры.
— Это вы не у меня спрашивайте, — с полуулыбкой Алексей изящно переадресовал к судьям, хотя даже не произнес этого жгучего слова.

За СКА на этот раз не забил Илья Ковальчук, а это уже отдельное событие. После хет-трика с ЦСКА у него только один голевой пас — на победную шайбу Николая Прохоркина. Это новая связка, которая отлично сработала и в армейском дерби, там Прохоркин отдавал Ковальчуку на пустые ворота.

Вообще в СКА гораздо больше героев, чем мы привыкли видеть. В Подольске, например, вообще не было Павла Дацюка. «Мы просто дали ему отдохнуть», — пояснил Олег Знарок после игры. Петербуржцы могут позволять себе такое без проблем. Это удивительно и одновременно полезно для возрастного хоккеиста: Дацюк теперь выходит в третьем звене и попадает в ротацию. Кто-то в ней, потому что борется за большее игровое время, а капитан СКА таким образом, видимо, планомерно готовится к ключевым отрезкам сезона, в том числе к Олимпиаде.

К тому же Олег Знарок впервые в сезоне выпустил одновременно двоих молодых, которые хорошо приживаются в основном составе: Андрей Алтыбармакян и Михаил Мальцев сыграли в одном сочетании, тут можно пофантазировать даже про наигрывание связки к молодежному чемпионату мира, у обоих отличные шансы биться за Россию в новогодние каникулы. Хорошую игру петербургских воспитанников и Знарок тоже подчеркнул.

Витязь 2:4
(1:1, 0:3, 1:0)
СКА
25.10.2017, 19:30 Зрители: 5400 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Олег Знарок
Вратари
Игорь Сапрыкин 40:00 (М. Бирюков 40:00-58:43) Микко Коскинен
1-й период
00:37 Евгений Катичев
Сергей Плотников 11:43
13:38 Борна Рендулич (А. Макеев, Я. Риссанен)
Виктор Тихонов (Мих. Мальцев, Р. Рукавишников) 19:37
2-й период
24:26 Артем Швец-Роговой
25:51 Алексей II Семенов
25:51 Алексей II Семенов
25:51 Алексей II Семенов
Александр Барабанов (Я. Коскиранта) 32:08
Николай Прохоркин (И. Ковальчук, В. Войнов) 33:38
Владислав Гавриков (С. Широков, Е. Яковлев) 38:46
3-й период
43:43 Алексей Макеев
45:45 Евгений Катичев
Николай Прохоркин 49:55
Владислав Гавриков 53:35
Статистика
38 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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