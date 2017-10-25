Самый глупый момент сезона: пара взмахов — и тебя выгнали

Защитник «Витязя» Алексей Семенов, который три сезона назад начинал чемпионат в СКА, теперь вышел играть против петербуржцев. К шестой минуте второго периода подмосковная команда шла хорошо: забила первой, реализовав первое же удаление СКА, и собиралась продолжать сражаться, несмотря на ответный гол Виктора Тихонова за 23 секунды до перерыва.

Капитан «Витязя» Семенов вышел защищаться в меньшинстве, время удаления подходило к концу, когда Алексей ударил Максима Карпова у борта клюшкой. Да, для «Витязя» это означало полминуты втроем, но защитник зачем-то решил проявить эмоции: поапплодировал судьям один раз, пока катился в сторону штрафной скамейки — накинули 10 дисциплинарных минут. Похлопал уже из бокса и покричал оттуда «Давай, еще давай!» — и Семенова удалили до конца игры.

Алексей еще и детишек напугал, которые сидели близко к борту у выхода со льда: он стукнул там клюшкой, ребята вздрогнули — а СКА не реализовал это большинство, зато во второй половине второго периода смог забить три раза за семь минут.

Когда удаляли Семенова, главный тренер «Витязя» Валерий Белов просто наблюдал. Естественно, он был зол — но сосредоточился на тех игроках, которые могли продолжить бороться против СКА за очки.

Уже после матча, когда стало ясно, что потеря капитана в такой глупой ситуации — один из ключевых моментов, Белов высказался.

— Ребята играли с желанием, движение хорошее было, в меньшинстве сыграли неплохо, — тренер «Витязя» начал с положительного, но потом упомянул и об антигерое. — Единственное, нас подвел Леша Семенов. Несмотря ни на что, надо быть выдержанным.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2511b1624e3259a09ff096711a0adc3b_hd/q464005/c6059b23a6f4d66c2af0de7d2449acff/4664644847?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Неужели хлопки так много весят? — спросили у Семенова, который все равно вышел пообщаться после игры.

— Это вы не у меня спрашивайте, — с полуулыбкой Алексей изящно переадресовал к судьям, хотя даже не произнес этого жгучего слова.

За СКА на этот раз не забил Илья Ковальчук, а это уже отдельное событие. После хет-трика с ЦСКА у него только один голевой пас — на победную шайбу Николая Прохоркина. Это новая связка, которая отлично сработала и в армейском дерби, там Прохоркин отдавал Ковальчуку на пустые ворота.

Вообще в СКА гораздо больше героев, чем мы привыкли видеть. В Подольске, например, вообще не было Павла Дацюка. «Мы просто дали ему отдохнуть», — пояснил Олег Знарок после игры. Петербуржцы могут позволять себе такое без проблем. Это удивительно и одновременно полезно для возрастного хоккеиста: Дацюк теперь выходит в третьем звене и попадает в ротацию. Кто-то в ней, потому что борется за большее игровое время, а капитан СКА таким образом, видимо, планомерно готовится к ключевым отрезкам сезона, в том числе к Олимпиаде.