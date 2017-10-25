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Гол Красковского принес «Локомотиву» победу над «Слованом» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Локомотива». В составе победителей шайбы забросили Брэндон Козун (20-я минута), Даниил Апальков (26) и Павел Красковский (56). У «Слована» отличились Зак Бойчак (7) и Борис Садецки (46).
В следующем матче «Локомотив» 27 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», в этот же день «Слован» примет
|Эдуард Занковец
|Дмитрий Квартальнов
|Марек Мазанец 58:18 (М. Мазанец 59:29-59:38)
|Александр Судницин
|1-й период
|Роман Манухов
|05:40
|06:52
|Зак Бойчак (К. Геноуэй)
|15:21
|Андрей Штясны
|17:49
|Марек Мазанец
|Брэндон Козун (С. Кронвалль)
|19:12
|2-й период
|Даниил Апальков (И. Любушкин, Д. Мосалев)
|25:56
|Рушан Рафиков
|30:02
|38:14
|Томаш Грнка
|39:26
|Андрей Штясны
|3-й период
|43:46
|Андрей Штясны
|Илья Любушкин
|43:46
|45:20
|Борис Садецки (К. Геноуэй)
|52:44
|Павол Скалицки
|Павел Красковский (Е. Коршков, П. Коледов)
|55:28
|20
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)