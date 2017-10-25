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00:07 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Красковского принес «Локомотиву» победу над «Слованом» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Локомотива». В составе победителей шайбы забросили Брэндон Козун (20-я минута), Даниил Апальков (26) и Павел Красковский (56). У «Слована» отличились Зак Бойчак (7) и Борис Садецки (46).

В следующем матче «Локомотив» 27 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», в этот же день «Слован» примет санкт-петербургский СКА.

Слован 2:3
(1:1, 0:1, 1:1)
Локомотив
25.10.2017, 20:00 Зрители: 7554 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Дмитрий Квартальнов
Вратари
Марек Мазанец 58:18 (М. Мазанец 59:29-59:38) Александр Судницин
1-й период
Роман Манухов 05:40
06:52 Зак Бойчак (К. Геноуэй)
15:21 Андрей Штясны
17:49 Марек Мазанец
Брэндон Козун (С. Кронвалль) 19:12
2-й период
Даниил Апальков (И. Любушкин, Д. Мосалев) 25:56
Рушан Рафиков 30:02
38:14 Томаш Грнка
39:26 Андрей Штясны
3-й период
43:46 Андрей Штясны
Илья Любушкин 43:46
45:20 Борис Садецки (К. Геноуэй)
52:44 Павол Скалицки
Павел Красковский (Е. Коршков, П. Коледов) 55:28
Статистика
20 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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