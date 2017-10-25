Дуайер: Граньяни — квотербек большинства «Динамо», без него было тяжело

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» в среду со счетом 1:4 уступило ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Граньяни получил травму в первой же смене и не вернулся на лед.

«Мы потеряли нашего лучшего защитника в первой же смене, Граньяни — это по сути квотербек нашего большинства, поэтому без него было сложно. Да, это дало возможность проявить себя другим игрокам, но им еще не хватает опыта. Пропустили дважды в большинстве, потому что хотели забить и забывали про ответственность. Элитные игроки ЦСКА воспользовались ошибками нашей молодежи», — сказал Дуайер журналистам.