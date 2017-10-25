Дуайер: Граньяни — квотербек большинства «Динамо», без него было тяжело
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Минское «Динамо» в среду со счетом 1:4 уступило ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Граньяни получил травму в первой же смене и не вернулся на лед.
«Мы потеряли нашего лучшего защитника в первой же смене, Граньяни — это по сути квотербек нашего большинства, поэтому без него было сложно. Да, это дало возможность проявить себя другим игрокам, но им еще не хватает опыта. Пропустили дважды в большинстве, потому что хотели забить и забывали про ответственность. Элитные игроки ЦСКА воспользовались ошибками нашей молодежи», — сказал Дуайер журналистам.
«Мы знали, что будет битва, ЦСКА проводит отличный сезон, в атаке у армейцев играют большие мастера, они давили и добились своего. При счете 0:3 мы вернулись в игру, завладели инициативой, но сложно было догнать соперника. Для нас игра с такой командой — это большой урок. Отмечу, что вратарь Михаил Карнаухов великолепно сыграл. Здорово видеть, как молодой белорусский вратарь выходит на лед и проводит хороший матч», — добавил Дуайер.
|Игорь Никитин
|Горди Дуайер
|Илья Сорокин
|Михаил Карнаухов
|1-й период
|00:23
|Игорь Ожиганов
|Александр Матерухин
|07:35
|08:26
|Александр Попов (К. Петров)
|13:09
|Михаил Пашнин
|13:09
|Михаил Пашнин
|16:35
|Артем Блажиевский
|Джастин Фонтэйн
|16:35
|Джек Скилле
|17:43
|Сергей Дрозд
|19:58
|2-й период
|22:21
|Артем Блажиевский
|23:38
|Иван Телегин
|25:48
|Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
|30:41
|Никита Нестеров
|Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн)
|31:25
|31:51
|Иван Телегин
|36:28
|Артем Блажиевский
|39:48
|Игорь Ожиганов
|3-й период
|41:19
|Валерий Ничушкин
|Илья Шинкевич
|43:54
|Кристиан Хенкель
|45:32
|26
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)