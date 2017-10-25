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00:09 (мск), источник: Р-Спорт

Дуайер: Граньяни — квотербек большинства «Динамо», без него было тяжело

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт, Семён Галькевич. Защитник Марк-Андре Граньяни является своего рода квотербеком большинства минского «Динамо», без хоккеиста, получившего травму в самом начале матча КХЛ с московским ЦСКА, команде пришлось тяжело, заявил главный тренер минского клуба Горди Дуайер.

Источник: РИА "Новости"

Минское «Динамо» в среду со счетом 1:4 уступило ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Граньяни получил травму в первой же смене и не вернулся на лед.

«Мы потеряли нашего лучшего защитника в первой же смене, Граньяни — это по сути квотербек нашего большинства, поэтому без него было сложно. Да, это дало возможность проявить себя другим игрокам, но им еще не хватает опыта. Пропустили дважды в большинстве, потому что хотели забить и забывали про ответственность. Элитные игроки ЦСКА воспользовались ошибками нашей молодежи», — сказал Дуайер журналистам.

«Мы знали, что будет битва, ЦСКА проводит отличный сезон, в атаке у армейцев играют большие мастера, они давили и добились своего. При счете 0:3 мы вернулись в игру, завладели инициативой, но сложно было догнать соперника. Для нас игра с такой командой — это большой урок. Отмечу, что вратарь Михаил Карнаухов великолепно сыграл. Здорово видеть, как молодой белорусский вратарь выходит на лед и проводит хороший матч», — добавил Дуайер.

ЦСКА 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Динамо Мн
25.10.2017, 19:30 Зрители: 3416 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Горди Дуайер
Вратари
Илья Сорокин Михаил Карнаухов
1-й период
00:23 Игорь Ожиганов
Александр Матерухин 07:35
08:26 Александр Попов (К. Петров)
13:09 Михаил Пашнин
13:09 Михаил Пашнин
16:35 Артем Блажиевский
Джастин Фонтэйн 16:35
Джек Скилле 17:43
Сергей Дрозд 19:58
2-й период
22:21 Артем Блажиевский
23:38 Иван Телегин
25:48 Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
30:41 Никита Нестеров
Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн) 31:25
31:51 Иван Телегин
36:28 Артем Блажиевский
39:48 Игорь Ожиганов
3-й период
41:19 Валерий Ничушкин
Илья Шинкевич 43:54
Кристиан Хенкель 45:32
Статистика
26 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 7
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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