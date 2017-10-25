«Спартак» не безнадежен: бывший аутсайдер уже подкрался к зоне плей-офф

В ЧЕМ ВИНОВАТ БЕЛЯКОВ?

Во вторник «Сибирь» приехала на тренировку, и я старательно смотрел на лица игроков, чтобы понять, в каком они состоянии. В последнее время в команде шли собрания, выяснялось, что нужно для побед.

— Мы говорили весьма откровенно, — подтвердил главный тренер Павел Зубов. — Сказали все друг другу в лицо.

— Какая была претензия вам? — заинтересовался я.

— Зачем же я это буду выносить-то? — расстроился тренер.

Между тем, в поездку не поехал защитник Федор Беляков, которого подозревают в том, что он поделился внутренней кухней с журналистами. Связь там простая: брат Федора — Кирилл, бывший сотрудник СМИ.

— Все вопросы по Федору к генеральному менеджеру, — Зубов не хотел делиться и этими подробностями. — И только к нему.

Странно, конечно, так как, например, и я знаю подробности собраний, но у меня нет в клубе родственников.

Но главный тренер утверждал, что теперь все позади, а в последних играх команда одержала победы, так что, возможно, все пошло на пользу. Так виделось до игры со «Спартаком».

Но все равно по обстановке в команде есть вопросы. Например, вместе со всеми приехали Алексей Сопин и Игорь Левицкий. Сообщалось, что они чуть ли не на драфте отказов, но в таких случаях хоккеистов оставляют дома. Они же катались с неиграющим составом.

— Мне никто ничего не говорит, — признался Сопин. — Агент ведет какие-то переговоры, но решение не объявляли. Даже не знаю, что и думать.

Забегая вперед, скажу, что он был внесен в «черный» список практически через десять минут после того, как тренировка закончилась. Хотя я не заметил, чтобы Алексей плохо на ней выглядел. Вероятно, его обменяют, так как в фарм-клуб он не поедет. А, может быть, еще раз проведут через список, сократят зарплату и оставят. Возможны варианты.

Но еще пару лет назад в «Сибири» такого не было. Всем там говорили в лицо, если были чем-то недовольно. И это подкупало и не давало повода для двусмысленности. При этом не сказать, что все ходят игроки подавленные. Нет там такой обстановки, которую невозможно скрыть.

ЖАМНОВ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ

Степан Санников отказался от капитанской нашивки во время сезона, но вспоминает об этом спокойно: «Игра не шла». Я был удивлен.

— А что вы волнуетесь из-за того, что не идут голы? — спрашиваю. — Не идут и ладно. Можно же по-другому помогать команде.

— Э, нет, — расстроился Степан. — Меня очень волнует. Я хочу забивать, а не получается. Так что недостоин я пока повязки.

— Мы вас все равно любим, — успокоил я Санникова.

— Но у меня контракт заканчивается, — парировал он.

Одной любви мало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BarrIIonv5W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В «Спартаке» есть традиция. Игроки, которые играли за соперника, скидываются и в случае победы устраивают командный ужин (после «Сибири» это Беспалов, Бобров, а Лаюнен прицепом). Так поздравим Дергачева, Юдина и Хохлачева с тем, что они никогда не потратятся.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-25T19:16:41+00:00">Oct 25, 2017 at 12:16pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, позанимались насыщенно, но без нервов, улыбаться в команде не запрещено и все было в порядке.

И в первом периоде игры со «Спартаком» это настроение оставалось. Да, пропустили первыми, причем, какую-то нелепую шайбу, но рук не опустили, шли вперед и перебросали соперника со счетом — 13:4. А потом расклеились.

Павел Зубов метался по скамейке, что-то говорил, вставал в задумчивые позы, но это не помогало. Моменты были, но в последний момент что-то не получалось. Очередное поражение и снова мысли о том, что все идет куда-то не туда.

Спартаковцы же неожиданно вступили в борьбу за место в плей-офф. Они очень удачно провели домашнюю серию, осталось только разобраться с «Динамо» в пятницу и будет вообще отлично.

Я все старался понять, за что отвечает Алексей Жамнов на скамейке. В первом периоде он вдруг что-то начал говорить Александру Осипову. Ага, думаю, за защитников. Но через минуту он взял планшет и стал рисовать схемы Виктору Боброву. Получается, что и за нападающих. В общем, польза есть, раз есть победы.

Первую шайбу за красно-белых забросил Александр Дергачев, которого отдал «Спартаку» СКА. Серебряный призер молодежного чемпионата мира сразу же повторил свое лучшее достижение за сезон. Два года назад он дважды отличился в 33 встречах, а в этот раз он выходил лишь 13 раз за обе команды.