Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
СКА повторил рекорд «Металлурга» в ЧР, набрав очки в 27-м матче подряд
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
В среду СКА со счетом 4:2 победил подмосковный «Витязь» в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ.
Эта игра для армейцев стала 27-й кряду в лиге, в которой команда набрала очки. Аналогичного достижения добилась «Магнитка» в чемпионате России в сезоне-2005/06. Таким образом, если СКА в следующем матче «регулярки» 27 октября в гостях с братиславским «Слованом» заработает очки, то побьет рекорд чемпионатов страны.
|Валерий Белов
|Олег Знарок
|Игорь Сапрыкин 40:00 (М. Бирюков 40:00-58:43)
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:37
|Евгений Катичев
|Сергей Плотников
|11:43
|13:38
|Борна Рендулич (А. Макеев, Я. Риссанен)
|Виктор Тихонов (Мих. Мальцев, Р. Рукавишников)
|19:37
|2-й период
|24:26
|Артем Швец-Роговой
|25:51
|Алексей II Семенов
|25:51
|Алексей II Семенов
|25:51
|Алексей II Семенов
|Александр Барабанов (Я. Коскиранта)
|32:08
|Николай Прохоркин (И. Ковальчук, В. Войнов)
|33:38
|Владислав Гавриков (С. Широков, Е. Яковлев)
|38:46
|3-й период
|43:43
|Алексей Макеев
|45:45
|Евгений Катичев
|Николай Прохоркин
|49:55
|Владислав Гавриков
|53:35
|38
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)