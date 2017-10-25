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22:45 (мск), источник: Р-Спорт

СКА повторил рекорд «Металлурга» в ЧР, набрав очки в 27-м матче подряд

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Санкт-петербургский СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в чемпионате России, набрав очки в 27-м матче кряду в рамках одного сезона.

Источник: РИА "Новости"

В среду СКА со счетом 4:2 победил подмосковный «Витязь» в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ.

Эта игра для армейцев стала 27-й кряду в лиге, в которой команда набрала очки. Аналогичного достижения добилась «Магнитка» в чемпионате России в сезоне-2005/06. Таким образом, если СКА в следующем матче «регулярки» 27 октября в гостях с братиславским «Слованом» заработает очки, то побьет рекорд чемпионатов страны.

Витязь 2:4
(1:1, 0:3, 1:0)
СКА
25.10.2017, 19:30 Зрители: 5400 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Олег Знарок
Вратари
Игорь Сапрыкин 40:00 (М. Бирюков 40:00-58:43) Микко Коскинен
1-й период
00:37 Евгений Катичев
Сергей Плотников 11:43
13:38 Борна Рендулич (А. Макеев, Я. Риссанен)
Виктор Тихонов (Мих. Мальцев, Р. Рукавишников) 19:37
2-й период
24:26 Артем Швец-Роговой
25:51 Алексей II Семенов
25:51 Алексей II Семенов
25:51 Алексей II Семенов
Александр Барабанов (Я. Коскиранта) 32:08
Николай Прохоркин (И. Ковальчук, В. Войнов) 33:38
Владислав Гавриков (С. Широков, Е. Яковлев) 38:46
3-й период
43:43 Алексей Макеев
45:45 Евгений Катичев
Николай Прохоркин 49:55
Владислав Гавриков 53:35
Статистика
38 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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