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22:56 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА в гостевом матче десятого сезона КХЛ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли ЦСКА со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) в гостевом матче десятого сезона КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Накануне встречи в Москве «зубры» понесли главную потерю в составе. Основной голкипер динамовцев Юнас Энрот получил один матч дисквалификации за атаку соперника в предыдущей игре команды с подмосковным «Витязем». Нападающий Евгений Ковыршин из-за проблем со здоровьем также пропустил поединок с ЦСКА.

После поражения от «Витязя» 0:4, подопечные Горди Дуайера пытались реабилитироваться в игре с одним из фаворитов сезона. Как отметили в клубе, наставник динамовцев произнес довольно эмоциональную речь в ходе утренней тренировки. Однако стабилизировать действия в защите белорусской команде не удалось. В ходе встречи минчане дважды пропустили шайбу, находясь в большинстве.

В первом периоде преимущество армейцев, у которых в этом сезоне едва ли не два равноценных сильных состава, было не столь ощутимым. ЦСКА удалось открыть счет только после рикошета. На 9-й минуте хозяева площадки играли в большинстве, и после передачи Кирилла Петрова, отскочившую от конька динамовского защитника шайбу, подправил Александр Попов.

После отдыха хоккеисты «Динамо» получили шанс реализовать большинство, но ошиблись на выходе из своей зоны. Нападающий москвичей Иван Телегин перехватил шайбу и переиграл Михаила Карнаухова, защищавшего ворота гостей в прошедшем матчей — 2:0. На 26-й минуте ЦСКА удался розыгрыш комбинации, которую точным броском под перекладину завершил Михаил Григоренко. Минчане сократили отставание в счете спустя шесть минут. Первую шайбу в текущем сезоне забросил Шарль Лингле.

На старте третьего периода белорусская команда играла в большинстве. Еще на исходе вторых двадцати минут встречи за умышленную задержку игры две минуты штрафа получил Игорь Ожиганов. Однако забросить во второй раз у динамовцев не получилось. Гости пропустили острый проход форварда Валерия Ничушкина, который, укрыв шайбу корпусом, беспрепятственно выкатился на пятачок ворот «Динамо» и установил окончательный счет — 4:1.

Минское «Динамо» продолжит выездную серию в десятом сезоне КХЛ в Хельсинки, где 27 октября сыграет с «Йокеритом».

ЦСКА 4:1
(1:0, 2:1, 1:0)
Динамо Мн
25.10.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Горди Дуайер
Вратари
Илья Сорокин Михаил Карнаухов
1-й период
00:23 Игорь Ожиганов
Александр Матерухин 07:35
08:02 Александр Попов (К. Петров)
13:09 Михаил Пашнин
13:09 Михаил Пашнин
16:35 Артем Блажиевский
Джастин Фонтэйн 16:35
Джек Скилле 17:43
Сергей Дрозд 19:58
2-й период
22:21 Артем Блажиевский
23:38 Иван Телегин
25:48 Михаил Григоренко (И. Телегин, Б. Киселевич)
30:41 Никита Нестеров
Шарль Лингле (В. Денисов, Д. Фонтэйн) 31:25
31:51 Иван Телегин
36:28 Артем Блажиевский
39:48 Игорь Ожиганов
3-й период
41:19 Валерий Ничушкин
Илья Шинкевич 43:54
Кристиан Хенкель 45:32
Статистика
26 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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