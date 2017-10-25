Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
«Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд в КХЛ, по буллитам уступив «Югре»
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Встреча, состоявшаяся в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Александр Угольников (56-я минута), решающий буллит в активе Артема Булянского. Автором гола у торпедовцев стал Михаил Григорьев (33).
В следующем матче 27 октября «Югра» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение подряд, в этот же день примет новосибирскую «Сибирь».
|Торпедо НН
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1:2 Б
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
|Югра
|Петерис Скудра
|Анатолий Емелин
|Станислав Галимов
|Илья Проскуряков
|1-й период
|03:26
|Дмитрий Родионычев
|05:30
|Дмитрий Шуленин
|Константин Майоров
|07:50
|Константин Майоров
|10:11
|2-й период
|21:23
|Денис Паршин
|25:50
|Михаил Смолин
|Иван Лекомцев
|28:08
|32:49
|Михаил Григорьев (М. Жуков, Д. Шуленин)
|3-й период
|Сергей Перетягин
|42:42
|45:08
|45:41
|Дмитрий Шуленин
|48:30
|Ян Муршак
|Ондржей Витасек
|51:11
|51:40
|Каспарс Даугавиньш
|Александр Угольников (Е. Скачков)
|55:09
|Олег Погоришный
|58:43
|А. Булянский
|16
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)