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22:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд в КХЛ, по буллитам уступив «Югре»

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Хоккеисты ханты-мансийской «Югры» в серии буллитов победили нижегородское «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в среду в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбу забросил Александр Угольников (56-я минута), решающий буллит в активе Артема Булянского. Автором гола у торпедовцев стал Михаил Григорьев (33).

В следующем матче 27 октября «Югра» на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой», а «Торпедо», потерпевшее четвертое поражение подряд, в этот же день примет новосибирскую «Сибирь».

Торпедо НН 1:2 Б
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Югра
25.10.2017, 19:00 Зрители: 4500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Анатолий Емелин
Вратари
Станислав Галимов Илья Проскуряков
1-й период
03:26 Дмитрий Родионычев
05:30 Дмитрий Шуленин
Константин Майоров 07:50
Константин Майоров 10:11
2-й период
21:23 Денис Паршин
25:50 Михаил Смолин
Иван Лекомцев 28:08
32:49 Михаил Григорьев (М. Жуков, Д. Шуленин)
3-й период
Сергей Перетягин 42:42
45:08
45:41 Дмитрий Шуленин
48:30 Ян Муршак
Ондржей Витасек 51:11
51:40 Каспарс Даугавиньш
Александр Угольников (Е. Скачков) 55:09
Олег Погоришный 58:43
Серия буллитов - победный бросок
А. Булянский
Статистика
16 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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Торпедо НН
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